VIDEO: Psi se učí, jak odhalit koronavirus na letišti. Do akce by je mohli nasadit v lednu

Nová tréninková hala u letiště, psovodi v ochranných oblecích a bedna se vzorky koronaviru. Právě tak celníci v Kněževsi u Prahy cvičí psy, kteří mají poznat člověka s onemocněním covid-19. Zvládnout to chtějí do konce roku, aby už v lednu mohli začít odhalovat koronavirus u cestujících na pražském letišti.

Od klasického výcviku se práce zdejších psovodů liší hlavně v tom, že na sobě mají ochranný oblek a brýle. „Pracujeme s potenciálně rizikovými věcmi, což normálně neděláme. Je tak kladen důraz na bezpečnost nás i psů,“ říká Lenka Dyntarová z Celní správy, který na Letišti Václava Havla pracuje dva roky.

Samotný výcvik pak bude už podobný tomu klasickému. „Dám mu třeba novou látku a odměňuji ho, pokud se o ni zajímá. Postupně tím vytvářím značení, které po něm chci, aby pak u dané látky zalehl. Když si jsem jistá tím, že látku zná, tak mu začínám dávat klamné pachy, u kterých naopak nechci, aby ho zajímaly,“ dodává psovodka.

Celkem šest psů bude policie cvičit v bezprostřední blízkosti letiště v nové hale, kde jsou psovodi vybaveni všemi potřebnými pomůckami - například bednou s přihrádkami, v nichž se psi učí hledat vzorky. „Jsou to psi, kteří jsou vycvičení na detekci omamných a psychotropních látek, tabáku, bankovek nebo zbraní,“ vysvětluje zástupce generálního ředitele Celní správy Pavel Kotraba.

V hale nechybí ani ionizační zařízení, které bude dezinfikovat pomůcky. Výcvik psů by měl být hotový do konce roku. Pak budou své schopnosti prověřovat v terénu. Počítá se s nimi na letišti, ale v budoucnu by mohli najít uplatnění například i v domovech pro seniory.

