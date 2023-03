Dálnice D35 z Vysokého Mýta do Ostrova má stavební povolení. Silničáři chtějí stavět příští rok

Ministerstvo dopravy dalo zelenou výstavbě další části budoucí dálnice D35 z východních Čech na Moravu. Vydalo stavební povolení pro sedm kilometrů dlouhý úsek Ostrov – Vysoké Mýto. Ten by měl do tří let navázat na už zprovozněných 30 kilometrů autostrády z Opatovic nad Labem do obce Ostrov. Pardubice 14:18 23. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stavba dálnice | Foto: David Peltán | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl uvedl, že by měli ve druhém čtvrtletí tohoto roku vybrat zhotovitele zakázky. Samotnou výstavbu dálnice chtějí zahájit příští rok a její otevření plánují v roce 2026. Projektová cena stavby je přibližně dvě miliardy korun bez daně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Dálniční úsek Ostrov - Vysoké Mýto získal stavební povolení. Silničáři ho chtějí začít budovat příští rok

Trasu budoucí autostrády už zkoumají archeologové a pracují tam také na přeložce plynovodu. Tato část D35 by měla v budoucnu ulevit dopravou zatížené obci Stradouň, přes kterou aktuálně auta najíždějí na vloni zprovozněnou část D35 Časy – Ostrov.

Nezávislý starosta Stradouně Zdeněk Bačina má ale obavy, že život v obci negativně ovlivní i samotná výstavba nové dálnice.

„Tady je velká pravděpodobnost, že navážecí trasa na dálnici povede přes vesnici, a tam to už bude pro nás větší problém. Třeba kamení se vozí ze Skutečska, což je ze směru od Vinar. Auta přijedou k nám, a buď pojedou na dálnici na provizorní napojení, nebo budou jezdit přímo přes obec,“ podotýká.

500 metrů dlouhý tunel

Součástí dálnice z Ostrova do Vysokého Mýta bude i dálniční tunel Homole, jde o zakázku za více než 2,5 miliardy korun. A tunel budou silničáři razit zvlášť kvůli technické náročnosti stavby. Začít by měli už letos, poté co vyberou dodavatele prací.

Česko už rok váží na dálnicích přetížené kamiony, za přestupky ale řidiči nedostanou pokutu vždy Číst článek

Dálniční tunel bude mít dva jednosměrné půl kilometru dlouhé tubusy a povede pod frekventovanou silnicí I/17 nedaleko obce Vraclav.

V trase budoucí dálnice D35 tedy zbývá postavit celkem sedm samostatných úseků. Ředitelství silnic a dálnic by letos mělo začít stavět dva úseky Vysoké Mýto – Džbánov a Janov – Opatovec o celkové délce 18 km. Tendry na dodavatele ale zatím nejsou ukončené.

Obě části dálnice by měly být zprovozněné v roce 2026, tedy ve stejném roce jako už zmiňovaný úsek Ostrov – Vysoké Mýto i s tunelem Homole.

Příští rok by pak měla začít stavba dalších dvou částí D35 Džbánov – Litomyšl a Litomyšl a Janov, poprvé bychom se po nich mohli projet v roce 2027.

Dálnice D35 mezi Časy a Ostrovem | Zdroj: Pardubický kraj