Bývalý ředitel pražské Nemocnice Na Homolce Vladimír Dbalý bude opět žádat o předčasné propuštění z vězení, kde si odpykává trest za korupci. Plánuje proto poslat nemocnici písemnou omluvu, najít si odpovídající práci a řeší i náhradu zbývající škody. Obvodní soud pro Prahu 6, který jeho první žádost letos v únoru zamítl, totiž označil dosavadní přístup Dbalého spíše za laxní. Podle jeho advokátky nyní „na odstranění výtek" pracuje. Praha 6:00 23. června 2024 Dbalý chce z vězení, žádat bude už podruhé. Nejdřív se ale omluví Nemocnici Na Homolce a najde si práci

„Po seznámení se s průběhem veřejného zasedání a obsahem vyjádření všech zúčastněných se soustředíme na odstranění důvodů výtek adresovaných klientovi,“ řekla pro server iROZHLAS.cz a Radiožurnál advokátka Katarína Kožiaková Oboňová, která Dbalého nově zastupuje.

Někdejší špičkový neurochirurg, který byl za zmanipulované veřejné zakázky odsouzen k deseti letům vězení, si odpykává trest od června 2021. Dosud si za korupční aféru, během které měl na úplatcích inkasovat 27 milionů korun, odseděl tři roky. První žádost o propuštění podal letos zkraje roku. Obvodní soud pro Prahu 6 ji ale zamítl, jak upozornily Seznam Zprávy.

Podle soudkyně Kláry Jantošové, která měla případ na starosti, se sice Dbalý řádným výkonem trestu alespoň částečně napravil a měl také zajištěný trvalý příjem ve formě starobního důchodu i bydlení u sestry v Hostivici. Plánoval si také najít práci s ohledem na dobrou znalost angličtiny jako průvodce, popsal tehdy iDnes.cz.

To všechno ale na předčasné propuštění nestačilo. Podle Jantošové by si měl Dbalý najít práci, která by odpovídala jeho „vysoké a dlouholeté kvalifikaci“ lékaře. Také by měl mít zajištěný ještě jiný příjem nad rámec důchodu, který má navíc částečně exekvován. Připomněla že se dosud Nemocnici Na Homolce za své korupční jednání neomluvil.

Doplacení škody

Nejvíc ovšem soudu vadilo, že Dbalý nemá přehled o tom, jak se splácí náhrada škody. „Povinnost soudu je i přihlédnout k tomu, zda odsouzený včas nastoupil do výkonu trestu a zda částečně nebo zcela nahradil či jinak odčinil škodu způsobenou jeho trestným činem, kdy splnění posledně uvedené podmínky nebylo u odsouzeného soudem dosud shledáno,“ přiblížila nyní mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 6 Zuzana Barochová, podle které také byla žádost Dbalého posouzena jako předčasná. Novou žádost může opět podat letos v srpnu.

Škoda byla na základě rozsudků soudů vyčíslená původně na 112 milionů korun. Zčásti se zaplatila prodejem Dbalého majetku, který mu včetně kufru s hotovostí, zlatem a známkami zabavila policie. Další část pak uhradili další odsouzení. Stále však zbývá doplatit ze strany Dbalého jedenáct milionů korun.

„V žádosti soudu ze dne 19. 01. 2024 bylo požadováno, aby nemocnice sdělila, zda došlo ze strany odsouzeného alespoň k částečné úhradě způsobené škody, a pokud ano, tak v jaké výši, a dále aby sdělila, zda odsouzený projevil alespoň nějakou snahu částky uhradit, resp. svůj dluh řešit,“ popsala mluvčí Nemocnice Na Homolce Martina Dostálová.

Dbalý bez majetku

Ministerstvo spravedlnosti podle Dostálové nemocnici díky zpeněžení Dbalého majetku vyplatilo částku ve výši necelých 39 milionů korun. „Ve zbylé části nároku je pak nemocnicí vedeno vůči odsouzenému exekuční řízení,“ uvedla dále mluvčí s tím, že nemocnice ještě na jaře neevidovala se svým někdejším ředitelem „žádnou komunikaci, ani snahu svůj dluh řešit“.

„Klient by rád vykonával zaměstnání i po propuštění z výkonu trestu a v tomto směru podniká také konkrétní kroky.“ Katarína Kožiaková Oboňová (advokátka)

„Ovšem vzhledem ke skutečnosti, že odsouzenému byl jednak uložen nepodmíněný trest odnětí svobody, tak rovněž trest propadnutí majetku, nelze s největší pravděpodobností očekávat, že by tomu bylo jinak, neboť je již téměř zřejmé, že odsouzený nebude v dalším disponovat majetkem, ze kterého by mohl chtít uvedenou škodu nahradit,“ doplnila už dříve Dostálová.

To by se ale nyní mělo změnit. Dbalý, který se původně zastupoval před soudem sám, jak upozornila Kožiaková Oboňová, si po nezdaru „ve věci nyní připravované žádosti o podmíněné propuštění“ řekl o právní pomoc a chce kritické výtky aktivně řešit.

„Mezi výtky patří i zmiňovaná chybějící omluva poškozené Nemocnici Na Homolce či řešení otázky škody, proto činí klient ve spolupráci s naší advokátní kanceláří odpovídající kroky,“ popsala.

Právě otázka náhrady zbývající škody ale bude podle advokátky největší oříšek. „Situace klienta je v otázce náhrady škody mimořádně obtížná. Zejména z důvodu, že klientovi byl uložen trest propadnutí veškerého majetku a tento již byl také vykonán. Žádným jiným majetkem, který by mohl být použít pro náhradu zbývající škody, klient nedisponuje,“ přiblížila Kožiaková Oboňová.

Ve stejné době jako Dbalý podal žádost o předčasné propuštění další aktér kauzy kolem Nemocnice Na Homolce, a sice její někdejší náměstek a lékař Miroslav Toběrný. V jeho případě rozhodoval Obvodní soud pro Prahu 4 a ten došel k závěru, že Toběrný splnil všechny zákonné podmínky. Letos v březnu ho proto s pětiletou zkušební dobou propustil na svobodu.