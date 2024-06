Každý pátý člověk v Česku je dobrovolník, vypočítali statistici. Stačí jen hodina vypomáhání ročně

Vzpomenete si, jestli jste za poslední rok někomu s něčím pomohli? Třeba při pořádání společenské akce, při úklidu ve svém okolí anebo i sousedům s nákupy? Jestli je odpověď ano a zabralo vám to víc než jednu hodinu, počítáte se mezi dobrovolníky. A těch je prý v Česku přes milion a půl, vyplývá z dat Českého statistického úřadu. Praha 19:22 30. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dobrovolníci vydávají také nápoje (ilustrační foto) | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Pomáháme lidem, aby zvládali vedro. Říkáme jim, jak by se měli chovat v tomhle vedru, jak by se měli starat o sebe, aby z něj měli radost, a ne starost,“ říká Míša v bílém tričku a červené kšiltovce. S letáky a lahvemi s vodou ji lidé v týdnu potkávali před kostelem na pražském Andělu, pro Červený kříž dobrovolničí čtyři roky.

Podle ČSÚ je dobrovolníkem každý pátý Čech, poslechněte si reportáž.

„Nejradši pomáhám u týlových zásahů. Když jsou demonstrace, nebo když někde hoří, nebo prostě když někdo potřebuje – to se starám o lidi, kteří pomáhají. Hasiče, policisty… aby mohli pracovat, ráda jim uvařím kafe a udělám párek v rohlíku,“ vysvětluje.

Míša pomáhala taky třeba během covidu nebo při náporu uprchlíků z Ukrajiny na začátku ruské invaze před dvěma lety.

Je jednou z více než 1,6 milionu lidí, kteří v Česku pomáhají bez nároku na jakoukoli odměnu. „Mě to naplňuje, ráda pomáhám ostatním. Když můžu, tak pomůžu i finančně. A tady mě naplňuje, že vlastně pomáhám svým časem,“ dodává.

„U mužů dominoval úklid v okolí obce a v přírodě, nákupy sousedům a výraznou roli hrají dobrovolní hasiči. Ti dělají nejen požární prevenci, ale organizují i společenské akce. U žen dominovala sousedská výpomoc, organizace sbírek a akci, darování oblečení, ale i hlídání dětí nebo péče o seniory,“ přibližuje Dalibor Holý z Českého statistického úřadu.

Nejčastěji navíc dobrovolníci pomáhají doma, anebo v blízkém okolí. Zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková k tomu dodává ještě jedno číslo – přes 47 miliard korun. Za takové množství peněz lidé během roku bezplatnou práci odvedli.

„Investice do rozvoje dobrovolnictví je investicí do naší odolnosti, do celkové soudržnosti, připravenosti naší společnosti na výzvy současné, ale i výzvy budoucí. Je potřeba se snažit tedy naši připravenost a akceschopnost budovat již nyní,“ dodává Holý.

Proto ministerstvo vnitra připravuje koncepci na podporu dobrovolnictví, hotová by měla být do konce roku.