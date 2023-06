‚Měl nějaký sen.’ Chtěl dát práci ‚ohroženým’ lidem, dotaci ale kvůli covidu zneužil a skončil před soudem

Zastavit se nebo couvnout je někdy větší výkon než jít se všemi vpřed, zamýšlí se filozofka Matějčková

„Žijeme ve společnosti, ve které je důležitá specializace – ať každý dělá to, co umí. Problém je, že když budu stále dělat jen to, co umím, tak se nic dalšího nenaučím,“ říká filozofka Matějčková.