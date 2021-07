Až 300 rodin zasažených tornádem je v exekuci. Mohou přijít o peníze ze sbírek i materiální pomoc

Některým lidem z obcí postižených tornádem hrozí, že přijdou o peníze z veřejných sbírek. Týká se to těch, kteří jsou v exekuci. Na problém upozornila Česká asociace povinných, která teď přímo v zasažených oblastech nabízí lidem v exekuci bezplatnou právní pomoc. „Vůbec netušili, že by ta situace mohla dopadnout takto,“ řekla Radiožurnálu prezidentka asociace Denisa Rohanová Praha 17:18 3. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úklid, opravy a demolice v obci Mikulčice poničené tornádem. Materiální pomoc. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Máte představu, kolika lidí se tento problém může týkat?

Bohužel v tuto chvíli už máme konkrétní představu. Jedná se skoro o 450 lidí. To znamená bezmála 300 rodin.

To je vysoké číslo. Co jim všechno může exekutor zabavit? Jsou to peníze ze sbírek, z pojištění anebo můžou tito lidé přijít dokonce o materiální pomoc?

Mohou přijít o veškeré peníze z pojištění, které se netýkaly nemovitosti jako takové. Mohou přijít o peníze z pojištění domácnosti, z pojištění vozidla. Mohou přijít o finanční dar a bohužel i o materiální pomoc ve chvíli, kdy se stane jejich majetkem.

Takže ve chvíli, kdyby ji obdrželi, podléhá exekuci.

Přesně tak.

Lidé postižení tornádem můžou stát požádat o dotaci až dva miliony korun. Platí to i pro ty, kteří jsou v exekuci?

To je právě otázkou. Neznám osobně ještě podmínky dotací. Ale vezmu-li si, že i u pomoci z ministerstva průmyslu v době covidu, bylo podmínkou, že nesmíte být v exekuci, tak těžko říct. Moje odpověď by v tuto chvíli nebyla relevantní.

S lidmi, kterých by se to mohlo týkat, jste v kontaktu. Věděli vůbec, že můžou o pomoc na opravu škod přijít?

Nevěděli. Vůbec netušili, že by ta situace mohla dopadnout takto.

Jak se taková situace dá řešit? Nejednali jste o tom už třeba s ministerstvem spravedlnosti nebo s exekutorskou komorou?

Přiznám se, že ještě ne. V úterý vyrážím za starosty postižených obcí. A budeme lidem pomáhat v tom, pokud přišli o dokumenty, tak abychom jim veškerou dokumentaci k exekucím získali. A nejen to.

Myslíme si, že jediná možnost, která existuje, jak jim pomoci, je podat žádosti o odklad exekuce. Právě oni žádosti vyhoví ve všech podmínkách, které jsou k tomu nutné. Takže budeme apelovat nejenom na exekutorskou komoru, aby exekutoři sami tyto odklady na žádost povinných odsouhlasili. Ale zároveň budeme apelovat na ministerstvo spravedlnosti, v případě že to exekutor neudělá a odklad nepovolí, aby soudy byly ty, které odklady budou povolovat.