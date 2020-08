Vojtěch sliboval transparentní hospodaření. Faktury ale nezveřejňuje ani jedna fakultní nemocnice

Chtěli byste se podívat, za co všechno utrácejí státní nemocnice? Proplacené faktury měly být k nahlédnutí v Katalogu otevřených dat ministerstva zdravotnictví. Žádná z devíti fakultních nemocnic ale faktury nezveřejňuje. Transparentní hospodaření nemocnic bylo přitom jednou z hlavních priorit ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Mluvil o tom už v roce 2017 před prvním nástupem do funkce. Praha 18:33 11. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Otevřené zveřejňování dat o hospodaření ministerstva zdravotnictví a jeho podřízených organizací, kam patří i fakultní nemocnice, je také v programovém prohlášení vlády z roku 2018.

„Chceme, aby se zveřejňovaly faktury v rámci režimu otevřených dat. Jde o nastavení jejich informačních systémů. Máme kontrolní termín na konci léta a já věřím, že se posuneme. Kolegové mají zadání, že by to mělo být v řádu maximálně jednotek měsíců, a pak by byl přístup k fakturám, které nemocnice proplácejí a byl by to krok k větší transparentnosti,“ tvrdil loni v létě Vojtěch.

Ani o rok později ale v Katalogu otevřených dat ministerstva žádné faktury proplácené fakultními nemocnicemi nejsou. Šéfa resortu zdravotnictví informace překvapila.

„Otevřená data, na tom musíme zapracovat, pokud to tak je. Přiznám se, že to teď nebyla úplně priorita. Některé menší organizace to dělají, pokud nemocnice ne, tak to musíme napravit,“ řekl pro Radiožurnál.

Registr smluv

Katalog otevřených dat ale neplní ani samo ministerstvo. Poslední faktury do něj resort nahrál loni v červnu. Nemocnice se hájí tím, že nákupy zveřejňují podle zákona v registru smluv, do kterého může na internetu nahlédnout každý.

„Do registru smluv je posíláme a samozřejmě zřizovatel je o všem informován. Co se týče zveřejňování cen, tak pokud je to v mezích zákona a není porušeno obchodní tajemství, tak to děláme," vysvětluje ředitel fakultní nemocnice Plzeň Václav Šimánek.

Jenže jak upozorňuje hlavní analytik z Transparency international Milan Eibl, je rozdíl mezi zveřejňováním informací v registru smluv a zveřejňováním faktur.

„V prvním případě se zveřejňují smlouvy (někdy i ve formě faktur) nad 50 000 Kč. Rozdíl bude kupříkladu u rámcové smlouvy, která bude mít nastavenu pouze maximální částku a objednávky budou vždy pod 50 000 hranicí, ale ve vysokém počtu. V takovém případě bude v registru jedna smlouva, která nebude mít takovou vypovídající hodnotu, jako souhrn faktur, které vzešly z uvedeného smluvího vztahu. Zveřejňování všech faktur tak může přinést více transparentnosti, nicméně je třeba si dobře nastavit parametry, aby to nebylo pouhé zveřejňování pro zveřejňování,“ říká Eibl.

Chybí jasná pravidla

Nemocnice se do zveřejňování faktur nehrnou zřejmě i z toho důvodu, že pro to nejsou jasná pravidla. Například podle šéfa Fakultní nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka (ČSSD) chybí metodika pro popis položek.

„Položky mají jeden název, ale pod tím se skrývá 100 nebo 200 jiných věcí, a to vám nic neřekne, protože když se někdo dočte, že si nemocnice koupila křeslo za 80 tisíc, tak ztropí povyk, aby se pak zjistilo, že to bylo specializované vyšetřovací křeslo na ORL. A druhý problém, na který narážíme, je ten, že dodavatelé si vysloveně v kontraktech vyžadují, aby se nezveřejňovaly jejich ceny.“

Firmy by jim pak podle Ludvíka odmítly dát slevy a nákupy by se prodražily. V minulosti se o tom diskutovalo i v souvislosti s nákupem léků, kdy se nemocnice bránily zveřejňovat jednotkové ceny. Ty v řadě případů není možné zjistit ani dnes.