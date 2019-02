Ve skiparku Filipovice v Jeseníkách zastavila závada lanovku. Záchranáři z ní sundali asi 60 lidí

Ve skiparku Filipovice na Jesenicku se v sobotu odpoledne zastavila sedačková lanovka. Hasiči a horská služba z ní sundali 50 až 60 lidí. Nikdo nebyl zraněn. Důvodem byla technická závada na lanovce, řekl majitel areálu Miroslav Páral. V neděli by zřejmě lanovka měla být opět v provozu. Jeseník 17:16 16. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační snímek | Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje

„Lanovka se kvůli technické závadě zastavila. Nevěděli jsme, jak dlouho to bude trvat, proto jsme vyhlásili evakuaci, abychom nevystavili lidi dlouhému čekání,“ uvedl Páral. Na sedačce bylo podle něj v tu dobu 50 až 60 lidí, zásah trval přes hodinu. Teplota vzduchu se ve středisku odpoledne pohybovala nad osmi stupni Celsia.

„Již to nyní seřizujeme, vypadá to, že zítra (v neděli) by lanovka mohla zase jet,“ uvedl Páral.

Záchranáři letos v lednu zasahovali u podobné události v areálu Buková hora v Červené Vodě na Orlickoústecku. Sedačková lanovka se tam zastavila poté, co na ni spadl strom. Hasiči z ní evakuovali 71 lyžařů, nikdo nebyl zraněný nebo podchlazený. Jejich zásah trval zhruba tři hodiny.