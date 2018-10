Hasiči i celníci si často přivydělávají jako dřevorubci či řidiči. Jejich ‚vedlejšáky‘ má nově upravit zákon

Stát chystá nový zákon, který popíše pravidla pro přivýdělky hasičů, policistů nebo celníků. Ústavní soud nechce tolerovat současnou nejednotnou situaci, kdy brigády povolují jednotliví ředitelé bezpečnostních sborů, kterých je v Česku sedm. Nová legislativa musí platit od příštího července. Pokud se zákon nestihne schválit, třeba hasiči už nebudou moct pracovat na dohody tak jako dnes, kdy se z nich stávají na část týdne dřevorubci nebo řidiči. Praha 9:05 11. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„U hasičů pracuji 11. rok a přivydělávám si výškovými pracemi nebo s kamarádem, který má stavební firmu, tak mu pomáhám při úpravách bytů,“ popisuje hasič Petr, který si kvůli anonymitě přál změnit hlas. Má rodinu, hypotéku na bydlení a s platem by nevyšel.

Po 24hodinové službě u Hasičského záchranného sboru jdou do další práce i jeho kolegové „Co znám hasiče z mého okolí, každý si nějakou tu korunu přivydělává,“ dodává Petr.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Veroniky Hlaváčové

Radiožurnál ví také o profesionálním hasiči, který si zároveň přivydělává jako řidič autobusu, další vylepuje plakáty nebo cvičí jako osobní trenér ve fitness centru.

Právě hasiči mají od ředitele sboru povolenou práci na dohodu, nesmí jít ale o střet zájmů. Do služby musí chodit také odpočatí a řádně připravení.

„Každý příslušník má možnost si přivydělat z hlediska výjimek, které jsou stanoveny pokyny generálního ředitele. Činnosti jsou převážně fyzického charakteru, manuální práce, pomoc v obchodech nebo práce s pilou. Na druhou stranu by to nemělo být tak, že v pondělí jde do služby, v úterý jezdit autobusem, ve středu zase někam, pak přijde do služby a nedokáže ji vykonávat řádně,“ říká náměstek ředitele Hasičského záchranného sboru František Vavera.

Celník umělec či pedagog

To celníci a policisté mají přivýdělky omezenější. Mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Prudičová vysvětluje, že u nich vedení toleruje třeba uměleckou, pedagogickou nebo sportovní činnost.

Mzda brigádníků se za poslední dva roky zvýšila, je také více práce, tvrdí ředitel personální agentury Číst článek

„Generální ředitel plošně povolil výčet činností, které jsou povoleny. Celní správa ČR vnímá pozitivně nález Ústavního soudu. Nově budou nastavená pravidla a mantinely pro dovolené výdělečné činnosti přímo zákonem. V současné době je stanovení okruhu dovolených výdělečných činností delegováno na ředitele bezpečnostních sborů. Z toho plynou rozdíly mezi příslušníky jednotlivých bezpečnostních sborů.“

Zákon má vzniknout na základě nařízení Ústavního soudu tak, aby platil od července příštího roku. Jak bude přísný k přivýdělkům příslušníků bezpečnostních sborů, není zatím jasné. Mluvčí Ministerstva vnitra Ondřej Krátoška bez bližších podrobností vzkázal, že se na paragrafech pracuje.

„Ministerstvo vnitra bude na nález Ústavního soudu reagovat a již zahájilo jednání týkající se možné změny legislativy,“ uvedl.

Pokud by se zákon nestihl připravit, hasiči si už nebudou smět přivydělávat jako v současnosti, zůstala by jim jen pedagogická, publikační nebo vědecká činnost.