Jaký osud čeká měřící stanici na Bečvě? Ministerstvo na poslední chvíli řeší, jak projekt financovat

Již nepřetržitě rok kontroluje čistotu vody v řece Bečvě speciální přístroj z Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM. Pilotní projekt na konci června skončí. Ministerstvo životního prostředí mělo rozhodnout, zda monitorovací stanice na břehu řeky zůstane a kdo bude provoz financovat. Vše ale řeší na poslední chvíli. Zamrzlá jednání obnovilo až ve čtvrtek po dotazech serveru iROZHLAS.cz, den před tiskovou konferencí ministra na jihu Moravy. Praha/Valašské Meziříčí 7:00 16. června 2023

Před rokem v létě umístil Výzkumný ústav vodohospodářský na řeku Bečvu nový přístroj monitorující znečištění toku. Funguje zjednodušeně tak, že v momentě, kdy se perloočky v nádobě začnou chovat zvláštně, systém vyhodnotí problém, odešle varování a automaticky odebere vzorky vody.

Ústav přislíbil, že v rámci výzkumného projektu bude obsluhu tohoto přístroje první rok dotovat z vlastního rozpočtu. Ministerstvo životního prostředí tak mělo celý rok na to, aby vyřešilo další financování, které vyjde zhruba na milion korun ročně.

Jenže to se do poslední chvíle nestalo a podle informací serveru iROZHLAS.cz jednání mezi ministerstvem, krajem a městem Valašské Meziříčí zamrzla.

To ve čtvrtek dopoledne potvrdil i starosta města Robert Stržínek (ANO). „V tuto chvíli jsme v jakémsi meziobdobí. Čekám na vyjádření jednotlivých institucí, ale abych byl upřímný, zatím to příliš optimisticky nevypadá. Od ministerstva životního prostředí ještě nemám stanovisko, čekám na reakci,“ popsal průběh jednání.

Osekat výdaje a pokračovat

Obrat přišel až ve čtvrtek v době, kdy tiskový odbor ministerstva vyřizoval dotazy serveru iROZHLAS.cz. Resort životního prostředí totiž podle zdrojů z ministerstva a vodohospodářského ústavu rozjel akci, ve které chce zjistit, zda by se mohly osekat roční výdaje. Projevil také zájem o pokračování projektu. Například v Německu jsou tyto metody kontroly běžnou praxí.

V pátek dopoledne míří ministři Petr Hladík a Marian Jurečka (oba KDU-ČSL) na jih Moravy, kde by měli na tiskové konferenci okomentovat novelu zákona o předcházení ekologické újmě a kroky do budoucna. Je možné, že již na tomto brífinku zazní i podrobnosti o měřícím přístroji na Bečvě.

To, že ministerstvo řeší financování na poslední chvíli, potvrdila serveru iROZHLAS.cz i Jana Káčerová, vedoucí odboru životního prostředí na zlínském krajském úřadě. „Nějaké jednání bylo, ale zatím není vyřešeného nic. Žádné bližší informace, že by se něco rozhodlo, to tudy zatím neprošlo,“ odpověděla na dotaz ve čtvrtek odpoledne.

Mluvčí resortu Lucie Ješátková to pro iROZHLAS.cz zdůvodnila tím, že čekali na výsledky projektu, které již mají alespoň v předběžné formě k dispozici. Jak ale vyplývá z vyjádření ústavu, odborníci si již v minulosti ověřili v povodí Odry, že „tato technologie je vhodná pro tento typ monitoringu“. Po tomto projektu navíc přístroj na ministerstvu v roce 2014 certifikovali, jak upozornil pořad Nedej se.

„Na druhou stranu je Bečva jiným typem řeky, takže se jednalo i o vhodnou validaci našich předchozích zjištění,“ uvedl ředitel Fojtík.

Objekt s měřícím přístrojem na břehu řeky u obce Lhotka nad Bečvou | Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský

Starosta Valašského Meziříčí by o stanici měl do budoucna zájem, ale uvedl, že město nemůže celý provoz platit jen ze svého rozpočtu. V momentě, kdy by se ministerstvo odmítlo na projektu finančně podílet, museli by přístroj odstranit. Na tiskovou konferenci s ministry se nechystá, protože ani nepředpokládal, že by se na něm perloočky na Bečvě primárně řešily.

„Budu ve Sněmovně, pošlu tam (na tiskovou konferenci) za sebe náhradu. Uvidíme, co tam zazní, ale nemyslím si, že je to jednání, které se bude zabývat primárně tímto bodem,“ uvedl.

Kamerovýobraz perlooček v měřící stanici a jeho převod do grafické a číselné podoby | Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský

Ředitel Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáš Fojtík pro iROZHLAS.cz uvedl, že za celou dobu provozu nezaznamenali na Bečvě havarijní stav, spíše naopak jakost vody hodnotili na dobré úrovni.

„Domníváme se, že dobrý stav řeky Bečvy by mohl být přisouzen i preventivní funkci kontinuálního monitoringu, kdy je veřejně známo (tedy i potenciálním znečišťovatelům), že je monitoring prováděn 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Nespornou výhodou tohoto typu monitoringu je, že integrálně a neselektivně monitoruje všechny zdroje toxického znečištění v povodí nad stanicí,“ napsal.

Katastrofa na Bečvě K velké havárii na řece Bečvě došlo v září 2020, kterou podle vyšetřování způsobily kyanidy z jedné z okolních firem. Systém s perloočkami by katastrofě zabránit nedokázal, ale vedl by k rychlejšímu osvětlení, jaké chemikálie kdo do řeky vypustil. Jedovaté látky podle odborníků poškodily biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Uhynuly při tom desítky tun ryb. Případ nyní projednává soud ve Vsetíně, vyslechnout by měl až 200 lidí. Státní zástupce obžaloval firmu Energoaqua.