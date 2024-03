‚Hnoje se neštítím.‘ Před Českou televizi dorazili farmáři, debatoval tam ministr zemědělství Výborný

S valníky naloženými hnojem a slámou přijelo v neděli několik nespokojených farmářů před budovu České televize (ČT) v Praze na Kavčích horách, kde se ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) účastnil debaty v pořadu Otázky Václava Moravce. Ministr následně uvedl, že mu tato akce zemědělců nevadí a že se hnoje neštítí. Ve středu se zemědělci připojí ke společným evropským protestům. Praha 15:18 17. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zemědělci dorazili před polednem s valníky se slámou a hnojem před budovu ČT, aby podpořili předsedu Asociace soukromého zemědělství Jaroslava Šebka v debatě s ministrem Markem Výbroným. ‚Hnoje se neštítím,‘ reagoval ministr. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Není to něco, čeho bych se štítil, jsem ministr zemědělství,“ uvedl k nedělní akci zemědělců ministr Marek Výborný (KDU-ČSL).

Zároveň zopakoval, že vláda letos přidá peníze na životní pohodu zvířat a příští rok podpoří dvěma miliardami korun zaměstnanost na venkově slevami na sociálním pojištění. V případě těchto dvou miliard korun má ministr od vlády přislíbeno, že by se zemědělcům v polovině tohoto roku vyplatily zálohy.

Nevidím jediný důvod, proč by ruské obilí mělo být v Evropě jakkoliv přítomno, říká ministr Výborný Číst článek

I s ohledem na stav veřejných financí ale vláda nedokáže splnit další požadavky zemědělců, jako je například vrácení daně z nemovitosti na úroveň před konsolidačním balíčkem, uvedl v České televizi Výborný.

Zopakoval, že na jednání ministrů zemědělství Evropské unie 26. března bude usilovat o to, aby bylo ruské a běloruské obilí, na jehož dovoz do Evropy si zemědělci stěžují, zařazeno na sankční seznam. Ostatně to samé potvrdil už dříve Českému rozhlasu Plus a webu iROZHLAS.cz. „Není jediný důvod, proč podporovat agresora,“ řekl.

Zákaz dovozu i s ohledem na to, že nejde o velké množství, podle něj ceny potravin nezvýší. Členka sněmovního zemědělského výboru Margita Balaštíková (ANO) uvedla, že v zařazení ruského a běloruského obilí na sankční seznam má ministr Výborný její podporu.

Předseda Asociace soukromého zemědělství Jaroslav Šebek dnes na Výborného v České televizi apeloval, aby vláda směrem k farmářům naplňovala své vládní prohlášení. Potřeba je podle něj také zavést registr, který by sledoval majetkovou propojenost podniků. S tím Výborný souhlasil, s vládou chce hovořit o tom, jaké ministerstvo by vytvoření registru mělo na starosti.

Podezření na přestupek

Mluvčí pražské policie Jan Rybanský uvedl, že policisté dostali kolem půl dvanácté informaci, že několik vozů objíždí areál České televize na Kavčích horách. Na místě zjistili, že jeden z řidičů z vozu složil před budovu dva balíky se slámou, které po příjezdu policejní hlídky zase naložil zpátky.

Čeští zemědělci se 20. března připojí k evropským protestům, oznámil předseda Zemědělského svazu Číst článek

Pro podezření na přestupek policisté předali případ správnímu úřadu. Po poledni podle Rybanského vozidla z Kavčích hor odjela. Zemědělci údajně dorazili před budovu televize, aby podpořili jednoho z účastníků nedělní televizní debaty – předsedu Asociace soukromého zemědělství Jaroslava Šebka.

Ve středu 20. března se budou opět konat protesty zemědělců – tentokrát u příležitosti jednání Evropské rady, které připadá na 21. března. K těm se plánují připojit i čeští farmáři. Zemědělské organizace tvrdí, že cílem protestů je upozornit na dlouho neřešené problémy pěstitelů a chovatelů a prohlubující se krizi v agrárním sektoru nejen na evropské, ale i na národní úrovni.