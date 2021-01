Bolestivější aplikace i riziko zánětu. Miliony stříkaček z Číny nebudou podle lékařů k očkování vhodné

Čínský výrobce doručí do Česka zdravotnický materiál nutný pro aplikaci očkování v sobotu 6. února. Ministerstvo zdravotnictví už zaplatilo více než třímilionový příplatek za expresní leteckou dopravu.

Resort od asijské firmy objednal bezmála dva miliony stříkaček s pevnou jehlou. Ty ale pro vakcinaci nejsou vhodné, jak nyní zjistil Radiožurnál a iROZHLAS.cz. „Aplikace je mnohem bolestivější,“ říká třeba šéfka sester Martina Šochmanová.

Na přímý dotaz to připustil také ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO): „Nejsou vhodné pro Pfizer, ale jsou pro jiné vakcíny." Později dodal pro Radiožurnál, že jsou určené jen pro naředění vakcíny. Zdravotníci upozorňují, že stříkačky s pevnou jehlou nejsou pro aplikaci očkování vhodné. Pro natažení vakcinační látky i pro její aplikaci se totiž použije stejná jehla. (ilustrační foto)

„Ano, faktura byla zaplacena dle smluvních podmínek. Let byl zaplacen v pátek (22. ledna – pozn. red.),“ reagovala mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová na otázku, v jaké fázi je nákup zdravotnického materiálu od čínské firmy Wuxi Yushou Medical Appliances. Resort od ní objednal v rámci společného evropského tendru 1,8 milionu stříkaček s pevnou jehlou za 1,7 milionu korun.

Zásilka od asijského výrobce se původně zasekla na dopravě – náklad totiž měl putovat lodí, což by znamenalo, že k využití by byl až v dubnu. Pomoc s transportem chtělo ministerstvo vnitra, resort ale nabídku odmítl. A připlatil si raději za expresní dopravu, která vyšla na dvojnásobek ceny samotného materiálu.

Čekalo se tak na úhradu faktury, kterou ministerstvo dostalo 15. ledna. Čínský výrobce zarezervoval leteckou přepravu až o týden později, čímž se transport ještě o něco oddálil. V Česku by dodávka stříkaček s pevnou jehlou měla být podle mluvčí Peterové za necelé dva týdny, konkrétně tedy v sobotu 6. února.

Stát si nákupem zdravotnického materiálu chce udělat vlastní rezervy pro případ, že by v očkovacích centrech byla o stříkačky a jehly nouze. S postupující vakcinací budou totiž potřeba v milionových objemech.

Nevhodné pomůcky

Jenže zdravotníci, se kterými mluvili reportéři Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz, upozorňují, že právě stříkačky s pevnou jehlou nejsou pro aplikaci očkování vhodné. Pro natažení vakcinační látky i pro její aplikaci se totiž použije stejná jehla.

„Což je naprosto nevhodné,“ uvedla šéfka České asociace sester Martina Šochmanová. Zvyšuje se podle ní riziko infekce a očkování je pak mnohem bolestivější. „Pokud s jehlou vstupujete do lahvičky s očkovací látkou, tak ji ztupíte. A pokud s ní pak ještě vstupujete do svalu, tak jsou to dva vstupy,“ vysvětlila.

„Jsou objednány stříkačky jak s jehlou, tak bez ní. Myslíme na to.“ Jan Blatný (ministr zdravotnictví za ANO)

Běžně se proto podle Šochmanové používají jehly dvě. „Normálně se to dělá tak, že pro natahování očkovací látky máte jednu jehlu a pak aplikujete další jehlou,“ pokračovala s tím, že pro očkování jsou ideální stříkačky určené pro podání inzulinu, tedy takzvané inzulínky. „Mají jasnou stupnici, kde naprosto přesně odtáhnete tu potřebnou dávku, to znamená 0,3 mililitru,“ doplnila.

S tím, že jsou stříkačky s pevnou jehlou nevhodné pro očkování, souhlasí i Hana Cabrnochová, místopředsedkyně České vakcinologické společnosti. „Jehla, kterou aplikujete, nesmí být totožná s jehlou, kterou natahujete z toho roztoku,“ popsala. Upozorňuje rovněž na riziko otupění jehly při opakovaném použití i zanesení infekce.

Složité je prý také odhadnout správné množství natahované látky. „Kdybych to natahovala stříkačkou i s jehlou, tak se musím naučit počítat s tím, že malé množství roztoku je navíc v jehle. Je to zanedbatelné, ale znamená to trochu jinou techniku zacházení, než na kterou jsme zvyklí,“ uvedla dále Cabrnochová. Za problém považuje i velký objem čínských stříkaček, kvůli kterému opět nemusí být natahování z ampule zcela přesné.

Nepřesné dávkování

Například primářka infekční kliniky ve Fakultní nemocnici Ostrava Lenka Petroušová to ale nevidí až tak dramaticky. „Je asi lépe, když můžeme použít i druhou jehlu pro aplikaci, ale například při aplikaci vakcíny proti vzteklině je také používána fixní jehla na stříkačce, takže by to neměl být takový problém.“

Potíže by v případě čínských stříkaček mohly ovšem nastat také při odměřování očkovací látky. Zatímco z Bulharska chce ministerstvo objednat 12 milionů stříkaček o objemu jeden mililitr, stříkačky z Číny jsou dvojnásobně velké a natahování očkovací látky do nich může být méně přesné.

Podle Petroušové je proto otázka, zda se i při používání čínských stříkaček bude sestrám dařit vytáhnout z lahvičky od Pfizeru šest namísto pěti dávek.

Podle místopředsedy Asociace českých a moravských nemocnic Petra Fialy tak bude rozhodující, jaký bude mít stříkačka s pevnou jehlou tvar a zda bude stupnice detailně označena podobně jako u takzvaných inzulínek či tuberkulínek. „My máme taky spoustu disponibilních jehel na dva mililitry, ale z těch se bude 0,3 mililitru jen velmi těžko natahovat,“ dodal.

Nevhodné pro Pfizer

Bralo to tedy ministerstvo zdravotnictví v potaz? A použijí se nakonec čínské stříkačky, nebo se nakoupí vhodnější pomůcky? „Jsou objednány stříkačky jak s jehlou, tak bez ní. Myslíme na to,“ napsal v SMS ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Redakce se ho proto doptávala, zda si je on sám vědom toho, že tento typ stříkaček není pro očkování vhodný. Blatný odepsal následující: „Nejsou vhodné pro Pfizer, ale jsou pro jiné vakcíny.“ Jen v Česku je zatím vesměs dostupná pouze očkovací látka právě od zmíněné společnosti Pfizer, Moderna zatím dodala jen necelých 9 tisíc dávek.

Svoji odpověď Blatný více rozvedl až ve čtvrtek odpoledne, když Radiožurnálu v rozhovoru popsal, že stříkačky z Číny mají sloužit pouze k naředení vakcíny.

Odkázal také na vedoucího klinické skupiny Covid při ministerstvu zdravotnictví Vladimíra Černého. Ten řekl, že je téměř jedno, které stříkačky se použijí. Nicméně připustil, že rozdíl mezi nimi je.

„Pokud má stříkačka velký konus – což je to, na co se nasazuje jehla – tak se může stát, že v něm zůstane část očkovací látky a odměření objemu nemusí být přesné. Nedosáhneme v té stříkačce celého objemu,“ popsal.

Pro očkování vakcínou Pfizer je tak podle něj lepší používat menší inzulínky. Proč? „Využíváte toho, že v ampulce je větší objem vakcíny, než je původních avizovaných pět dávek, lze tam u většiny vytáhnout i šestou a jde o to, aby vám ta stříkačka umožnila mít jistotu, že skutečně šestá dávka je v objemu, jaký má být,“ vysvětlil Černý.

Dodávky pomůcek

Česko kromě nákupu přes Evropskou unii zajišťuje také očkovací materiál po vlastní ose přes Správu státních hmotných rezerv. Do jejích skladů v Sedlčanech už v první půlce ledna dorazilo 16 tisíc kusů ředícího roztoku o objemu 100 ml od společnosti Baxter Czech. Ještě před termínem dodání správa naskladnila také 800 tisíc jehel a stříkaček pro ředění od prostějovské firmy Perfect Distribution.

Do konce měsíce by Správa státních hmotných rezerv měla získat také šest milionů injekčních stříkaček od slovenské společnosti Chirana T. Injecta. „Můžeme potvrdit, že kompletní množství dodáme do 29. ledna,“ uvedla jednatelka firmy Janka Košťálová s tím, že výrobny jedou na maximum. Na Slovensku prý dokážou denně vyrobit 200 tisíc speciálních tuberkulinových a až čtvrt milionů standardních stříkaček pro očkování.

Hmotné rezervy čekají ještě na dodávku šesti milionů jehel, které ale nepřijdou naráz. Postupně je v příštích měsících dodají firmy Perfect Distribution a B. Braun Medical. V půlce ledna si navíc vláda objednala dalších pět milionů kusů jehel a stříkaček v hodnotě skoro 13,5 milionu korun, které teď aktuálně správa hmotných rezerv soutěží. A to nejen kvůli zpoždění dodávek z Evropské unie, ale i kvůli tomu, že nově se z lahviček od Pfizeru vytahuje šest namísto pěti dávek.

Na nejasnosti kolem zásob jehel a stříkaček nutných pro očkování upozornil začátkem ledna server iROZHLAS.cz a Radiožurnál. Celá věc se řešila také s hejtmany na jednání Ústředního krizového štábu. Ten si proto zadal analýzu, jak na tom kraje se zásobou materiálu jsou.

Prověrka ukázala na velké disproporce. V některých krajích měli totiž zásoby zdravotnického materiálu jen na pár dní, ministerstvo zdravotnictví to proto řešilo přerozdělením pomůcek z fakultních nemocnic.