Instalace zabezpečovače ETCS do jednotek Pendolino je u konce. Celkově vyšla na 400 milionů korun

České dráhy dokončily instalaci nového evropského zabezpečovače ETCS do svých vlajkových jednotek Pendolino. Celkem je to vyšlo na rekordních víc než 400 milionů korun. Teď je zabezpečovačem vybavená i poslední poloviční jednotka číslo 6, která zbyla po nehodě v Bohumíně před třemi lety. Brzy by se měla Pendolina vrátit i na svou hlavní trasu do slovenských Košic, kde je v posledních měsících musely nahrazovat jiné vozy.

