Zásluhy za digitalizaci si místo Pirátů připnou jiní. Premiér neměří všem stejně, říká senátorka Šípová

Premiér Petr Fiala (ODS) navrhl odvolání předsedy Pirátské strany Ivana Bartoše z postu vicepremiéra a ministra. Ten to označil za podraz, který postrádá základní prvky lidské slušnosti, v kabinetu podle Pirátů skončí všichni jejich ministři. „Krokem pana premiéra jsem byla nesmírně šokována. A pokud tři pirátští ministři do vlády vstoupili, tak z ní tři asi budou odcházet," uvádí senátorka Adéla Šípová (za Piráty). Interview Plus Praha 18:21 25. září 2024

Premiér podle ní porušil koaliční smlouvu, která stanovuje postup pro personální změny. „Podle ústavy si samozřejmě může vybrat ministra, kterého vykopne, ale podle koaliční dohody by tím pádem v podstatě vykopnul všechny tři,“ konstatuje senátorka, která dnes není členkou strany, ale o vstupu k Pirátům uvažuje.

Šípová měla pochybnosti o vstupu do vlády bezprostředně po volbách v roce 2021, v nichž Piráti získali jen čtyři poslance, které vládní koalice k získání většiny nepotřebovala.

„Měla jsem obavy, že se to projeví v tom, jak silní budeme při vyjednávání. Ivan Bartoš chtěl vystoupit ze zóny, kdy byl tlačen ke kompromisům. Šel za premiérem s požadavky, které jsou součástí programového prohlášení například na přijetí zákona o dostupném bydlení. A výsledkem byl vyhazov,“ upozorňuje.

Sama se přitom ještě před pár dny domnívala, že Bartoš by měl práci na digitalizaci stavebního řízení dokončit, protože jeho odchod by nic neurychlil.

„Ale byl vykopnut. Je to premiér, kdo nechce, aby tu práci Bartoš dokončil, což mě mrzí,“ přiznává Šípová. „Mrzí mě, že to nemůže dotáhnout. A až se to v budoucnu zrychlí, zásluhy si připne někdo jiný. A to mě upřímně mrzí, protože to není fér.“

Premiér neměří všem stejně

S digitálním stavebním řízením má Šípová aktuální osobní zkušenost. Připouští ale obavy úředníků o to, zda se podaří všechny funkcionality včas zprovoznit tak, jak si přejí. „Sama jsem před měsícem dům zkolaudovala, takže to lze, i když je to pro úředníky o dost složitější. Ale ten starý systém nebyl rychlejší než ten nový, který se navíc bude zrychlovat,“ věří.

Současně poukazuje na to, že v jiných rezortech digitalizace probíhá hůře. Například ministerstvo spravedlnosti stále nespustilo digitalizaci soudních spisů, za což mu hrozí sankce a to, že bude muset vracet dotaci, kterou dostalo z Národního plánu obnovy.

„Bylo prošustrováno až čtvrt miliardy na systému, který nefunguje. Vadí mi, že premiér neměří všem stejně a že se na stejné věci neptá ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS),“ zdůrazňuje senátorka.

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek prohlásil, že o odchod strany z vlády ODS usiluje už dva roky, prý proto, aby se Piráti svým kolegům nekoukali pod ruce. „Nechci se pouštět do spekulací, ale nepřekvapilo by mě to. Dodavatelé IT služeb odsávají obrovské peníze ze státního rozpočtu a digitalizací lze ty úspory zvětšit,“ míní Šípová.

„Jsou věci, kterým nerozumím, proč se tak dějí. Mám pocit, že občas některé zákony, které přijímáme, nejsou ve prospěch našich občanů, ale jdou na ruku někomu jinému. Nevím, jestli konkrétně tak, jak o tom mluví Jakub Michálek, ale mě by to vůbec nepřekvapilo,“ dodává.

