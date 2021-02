Pokud neprodloužíme nouzový stav, podle Hamáčka zdravotnictví zkolabuje. ‚Já bych do Srbska nejel,‘ řekl

Vláda hnutí ANO a ČSSD ve sněmovně žádá o další prodloužení nouzového stavu. Ten aktuálně platí do neděle 14. února. Jenže podle dosavadních vyjádření představitelů ostatních stran nemá kabinet moc šancí na úspěch. Proti prodloužení stavu nouze se vyslovila celá opozice i KSČM. „Pokud se nepodaří dohodnout, bude to mít obrovské dopady na ekonomiku i na ztráty na životech,“ řekl ve čtvrtek ráno Radiožurnálu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Praha 9:50 11. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podařilo se vám od středy přesvědčit některou z nevládních stran, aby stav nouze podpořila?

Nepodařilo, ještě ve středu jsem sám vyzýval k jednání. Pan premiér svolal jednání s předsedy opozičních stran hned na ráno. Stále se snažíme opozici přesvědčit, že v situaci, kdy jsou čísla alarmující, by zrušení nouzového stavu znamenalo obrovskou komplikaci.

Podle opozice vláda ostatním stranám nevyšla ani v nejmenším vstříc a odmítala konstruktivní diskuzi. Jste připraveni na ústupky?

Nebráníme se diskuzi, ale musíme si říct, c čem bude. Pokud opozice požaduje změny v rozpočtu, výdaje v řádech stovek miliard na kompenzace, popřípadě odpouštění odvodů za sociální pojištění, můžeme se o tom bavit, ale musíme to zarámovat do rozpočtové diskuze. Opozice by také měla říci, zda je připravená takový rozpočet podpořit. To ale nesouvisí s tím, co je před námi - pokud neprodloužíme nouzový stav, české zdravotnictví zkolabuje.

Jaké další argumenty pro opozici máte?

Je jich spousta a nevidí to jen slepí. I bavorský premiér řekl, že pokud Česko nouzový stav neprodlouží, bude vážně uvažovat o uzavření hranic. Bavorsko tak situaci u nás bedlivě sleduje a říká, že to Češi bez nouzového stavu nezvládnou. Když už opozice nevěří nám, mohla by věřit alespoň bavorskému premiérovi.

Jak jste připraveni na scénář, že stav nouze neprojde a skončí v neděli? Ve středu jste uvedl, že vláda bude postupovat podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Jsou ale kroky, které podle něho nebude možné podniknout?

Stalo by se, že opatření, která nelze v rámci tohoto zákona prosadit, padnou. Od pondělí by se tak otevřely obchody, fitness centra, bazény a další služby. Komplikace by nastaly i s dalšími plošnými opatřeními. Česko by rozvolnilo přibližně mezi stupně tři a čtyři PES.

Je ve hře vyhlášení nouzového stavu i bez souhlasu sněmovny, o čemž jste mluvil jako o záchranné brzdě?

O tom jsem nemluvil, odpovídal jsem na dotaz novinářů, co všechno je možné. Nepředpokládám, že by vláda šla touto cestu.

‚Naděje umírá poslední‘

Proč skoro rok od vypuknutí epidemie v Česku stále nemáme schválený krizový zákon, který by vládě umožnil snadněji jednat i bez nouzového stavu?

Máme připravenou novelu krizového zákona, která, bohužel, vzbudila spoustu připomínek, a to i ze strany opozice. Aktuálně je novela v legislativní radě vlády. I novela ale předpokládá, že bychom se pohybovali v nouzovém stavu nebo ve stavu nebezpečí. Je jasné, že tak závažná situace se základními prostředky řešit nedá.

Vláda rozhoduje o zpřísnění opatření v Královehradeckém a Karlovarském kraji. Už je jasné, jak budou opatření vypadat? (rozhovor proběhl ve čtvrtek před 8.00, opatření veřejnosti představil ministr zdravotnictví Jan Blatný přibližně půl hodiny poté - pozn. red.)

Vláda to odsouhlasila. Prezentaci nechám na ministrovi zdravotnictví. Na situaci jsme museli reagovat - v okresech Trutnov, Cheb a Sokolov se vyhýbá kontrole.

Věříte, že jednání i opozicí o nouzovém stavu dopadnou dobře?

Naděje umírá poslední. Upozorňuji, že pokud se nepodaří dohodnout, bude to mít obrovské dopady na ekonomiku i na ztráty na životech.

Jak hodnotíte, že premiér Andrej Babiš (ANO) byl den před jednáním o nouzovém stavu na cestě v Srbsku, kde jednal i o ruské vakcíně, a posílal ultimátní vzkazy opozici?

To je odpovědnost pana premiéra. Já bych do Srbska nejel.