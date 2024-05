Zemřel herec a režisér Jan Kačer, hvězdě nové vlny českého filmu bylo 87 let

V pátek dopoledne zemřel herec, režisér a spisovatel Jan Kačer, bylo mu 87 let, sdělila Radiožurnálu jeho dcera Adéla Kubačáková. Patřil k hvězdám nové vlny českého filmu v šedesátých letech minulého století, hrál například ve snímcích Údolí včel Františka Vláčila nebo Vlčí bouda Věry Chytilové. Uspěl i jako divadelní režisér, kdy působil mimo jiné i v Národním divadle. Aktualizováno Praha 11:56 24. 5. 2024 (Aktualizováno: 12:35 24. 5. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Herec a režisér Jan Kačer (na snímku z 1. července 2023) zemřel 24. května 2024 ve věku 87 let | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

V roce 1998 obdržel od prezidenta Václava Havla Medaili Za zásluhy v oblasti kultury a v roce 2016 obdržel od prezidenta republiky Řád Tomáše Garrigua Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva

Nejtěžší při psaní knížky je vymyslet první větu, říká herec a spisovatel Jan Kačer Číst článek

Vážný, přemýšlivý a podle svých slov i přísný a částečně asketický režisér byl bezmála šest desítek let nedílnou součástí české kultury, kterou obohacoval svými četnými aktivitami.

Kačer utkvěl divákům v paměti jako rytíř Armin von Heide v Údolí včel Františka Vláčila či tajný agent W4C v komedii Václava Vorlíčka. V 60. letech se objevil ve filmech Evalda Schorma Každý den odvahu, Návrat ztraceného syna a Den sedmý, osmá noc. Mimo hraní a režírování napsal také několik knih.

Celkem si zahrál v bezmála osmi desítkách filmů, z nichž známé jsou i Smrt si říká Engelchen, Flirt se slečnou Stříbrnou, Svědek umírajícího času nebo Člověk proti zkáze, z novějších pak Bolero nebo Výchova dívek v Čechách. Objevil se v seriálu Jana Eyrová ze 70. let, ale také v Ordinaci v růžové zahradě.

Divadelní kariéra

V roce 1965 stál u zrodu jedné z nejslavnějších pražských divadelních scén, Činoherního klubu, kde si v následujících letech "udělal jméno" především inscenacemi ruské klasiky, jako byl Gogolův Revizor, Čechovův Višňový sad, Gorkého Na dně či Pinterovy Narozeniny.

Už během studia na pražské DAMU působil Kačer v ostravském Divadle Petra Bezruče, kam po dokončení školy se skupinou spolužáků přesídlil. Tamní divadlo se mu podařilo výrazně oživit. Po hvězdné éře Činoherního klubu byl v polovině 70. let poslán zpět do Ostravy. Paradoxně směl tehdy hostovat v zahraničí, ale deset dlouhých let odloučení od rodiny nesl těžce.

V 84 letech zemřela herečka Nina Divíšková. Lidé ji znali z Činoherního klubu nebo ze seriálu Vyprávěj Číst článek

S manželkou Ninou Divíškovou se Kačer seznámil na studiích, svoji byli bezmála šedesát let a vychovali tři dcery. Herečka Divíšková, která excelovala například ve filmu Příběhy obyčejného šílenství, zemřela 21. června 2021.

V roce 1986 se Kačer do Prahy vrátil, tentokrát do Divadla na Vinohradech, odkud v roce 1990 přešel do Národního divadla. Sedm let tam režíroval nové inscenace domácího i světového repertoáru (Zimní pohádka, Peer Gynt, Smrt obchodního cestujícího, Oblak a valčík, Židle, Podivní ptáci), v nichž hrál i menší role, poté zůstal až do roku 2015 členem hereckého souboru.

V letech 1990 až 1992 byl poslancem za Občanské fórum a později Občanské hnutí. Od roku 1995 pak desetiletí stál v čele Nadace Charty 77, která poskytuje pomoc handicapovaným lidem.

Další popularitu, ale i rozpaky nejen v uměleckém světě, mu na začátku nového tisíciletí přinesla role podnikatele Františka Rubeše v seriálech Rodinná pouta a Velmi křehké vztah