Je to hodně tekuté, vše je otevřené, říká Bartůšek o frakci, kam s Turkem v europarlamentu zasednou

Při kampani se objevovala jen zřídka, „hvězdou" byl spíš její kolega a lídr kandidátky Přísaha a Motoristé Filip Turek. Do Bruselu se ale Nikola Bartůšek probojovala. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál mluví mimo jiné o tom, co chce v Evropském parlamentu prosazovat, přestože dosud není jisté, v jaké frakci zasedne. „Nebráníme se spolupráci s nikým, kdo je ochotný s námi prosadit body, které jsme si vytyčili před volbami," avizuje. Rozhovor Praha/Brusel 5:00 2. července 2024

Čím si vysvětlujete dva europoslanecké mandáty pro Přísahu a Motoristy? Během kampaně jste třeba vy osobně nebyla viditelná, do všech debat chodil pouze lídr kandidátky Filip Turek.

Náš cíl byly dva mandáty od začátku. Už v dubnu, když jsme představovali spolupráci a naši kandidátku, jsme do toho šli s tím, že dva mandáty chceme. Tímto stylem jsme potom formulovali celou kampaň.

Objížděli jsme celou republiku, celkem 25 měst, měli jsme vždycky přes den stánky, večer debaty. Na všech jsme byli přítomní já, Filip i předsedové (obou uskupení) Petr Macinka a Róbert Šlachta a musím říct, že i tam jsme měli dost zpětné vazby v tom, že nám lidé říkali, že jsme alternativa, děkovali nám za to, že tohle děláme a že nabízíme opravdu ta důležitá témata, jako je boj proti Green Dealu a boj proti nelegální migraci – v tom duchu ne od politiků, kteří to dělají od stolu, ale právě od odborníků, kteří v tom pracují.

Jenom jsme nekritizovali, ale přinesli jsme i konkrétní řešení. A to si myslím, že je právě to, co oslovilo i naše voliče.

Když se podívám na oslovování voličů z pohledu preferenčních kroužků, tak váš kolega jich získal přes 150 tisíc, což je druhý nejvyšší počet. Vy jste získala přes 20 tisíc. Nepromítl se tam víc než to osobní setkávání a kontakt zásah na sociálních sítích? Protože Filip Turek na nich má vybudovanou skutečně silnou „fanouškovskou základnu“, kdežto vy jste na nich začala být aktivní až s oznámením kandidatury.

Filip Turek má velkou sledovanost, má veliký výtlak na sociálních sítích. Prorazil tam v tom, v čem dělá – automobilovém průmyslu, ale dlouhodobě se také vyjadřuje jako politický komentátor. Je to vlastně takový fenomén, který oslovil mladé voliče, za což jsem moc ráda.

Já jsem začala spravovat své sociální sítě až později. Důvod toho byl takový, že tím, že jsem deset let pracovala v nelegální migraci a ve spolupráci s cizineckou policií na deportacích do země původu, tak nám bylo doporučováno, abychom sociální sítě neměli, abychom nezveřejňovali svoje údaje, abychom nezveřejňovali fotky své rodiny, protože ta práce byla i z velké části docela nebezpečná. Až se vstupem do politiky jsem to začala více zveřejňovat.

Nařízení od stolu

Proč jste se vlastně rozhodla vstoupit do politiky? Bylo to vaše rozhodnutí, nebo vás do politiky někdo přivedl?

Do politiky jsem vstoupila kvůli zkušenostem a deseti letům, co jsem strávila v boji proti nelegální migraci. Viděla jsem, čemu jsme museli čelit jako lidé přímo v první linii. Dostávali jsme nařízení, která přicházela z Evropské unie a nám v tom terénu nefungovala. To bylo něco, co jsme nedokázali využít.

Byly to úmluvy a nařízení, které byly psány od stolu, ale když jste potom přímo na místě a řešíte aktivně nelegální migraci, tak nám to spíše práci ztěžovalo. Byla to obrovská administrativa. Pro představu: na jeden deport potřebujete vyplnit minimálně 100 stran.

Měla jsem k tomu i osobní, bohužel velmi nešťastný důvod. Když jsem v roce 2018 odešla na mateřskou dovolenou a moji agendu převzal kolega David, tak byl bohužel po pár měsících v kanceláři mým bývalým klientem, kterého ode mě převzal, ubodán.

Byl to motiv, který pro mě byl strašně silný, a v tu chvíli jsem si řekla „Já už se na tohle dál koukat nemůžu a musím začít aktivně něco dělat.“ V tu dobu vznikala Přísaha, a tak jsem do ní vstoupila.

Vy teď u toho stolu – kde, jak jste říkala, se vytváří občas pro praxi nepraktická nařízení – budete sedět. Jaké jsou vaše plány v Evropském parlamentu, čemu se chcete věnovat?

Už dříve jsem říkala, že bych ráda vstoupila přímo do výboru, tak abych byla aktivní a abych přinesla zkušenosti, které mám. Aby to byl výbor pro bezpečnost a výbor LIBE (výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, pozn. red.). To by byl jeden z mých cílů, kde bych se chtěla uplatnit právě proto, že bych do něj mohla vnést i svoje zkušenosti, které mám.

Určitě se nebráním i ostatním tématům. Dlouhou dobu jsem pracovala v Rakousku, kde jsem se podílela na reformě duálního vzdělávání, když jsem tam ve vzdělávání jako sociolog pracovala.

Uvidíme, jak se to nakonec v Evropské unii rozvrství. Ale říkám, že moje priorita určitě je bezpečnost a nelegální migrace.

Hledání frakce

Ale abyste získala nějaké místo ve výboru, budete potřebovat být součástí nějaké frakce. Jak jste postoupili s Filipem Turkem ve vyjednávání o přičlenění k nějaké ať už stávající frakci, nebo k některé, která nově vzniká?

Na tuhle otázku vám v současné době asi neodpovím, protože je to všechno ještě hodně tekuté, je to všechno otevřené. Počkejme si pár dní, možná během příštího týdne bychom měli být moudřejší, jak to všechno dopadne.

Stále platí, že je vám nejblíže ECR, nebo už se to změnilo?

Ne, my se tím nikdy netajili, že chceme vstoupit do frakce ECR, protože i svými tématy nám byla blízká. Nicméně ze strany ODS tam není úplně vůle pro to, aby tam vstupovalo hnutí Přísaha, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál.

To jsem právě zaznamenala, že Alexandr Vondra (ODS) v debatě na ČT24, kde jste spolu seděli, zdůrazňoval, že má problém s Přísahou Róberta Šlachty, jakožto někoho, kdo „zničil ODS“. Členkou Přísahy jste vy, není ale Filip Turek nominant Motoristů?

Oba jsme nominovaní za Přísahu.

Není tam tedy alternativa, že byste se rozdělili a jeden by šel do jedné frakce, druhý by šel do jiné frakce?

Myslím, že není vůle ani z naší strany, co se týká mě a Filipa, abychom se rozdělili. Protože ta síla je v tom, že jdeme společně. Chceme zůstat spolu a nepřemýšleli jsme o tom, že bychom se rozdělovali.

‚Nebráníme se spolupráci s nikým‘

Od voleb mluvíte o dvou nebo třech variantách, které připadají v úvahu. Přibyla tam po neděli ještě další možnost? Rozšířilo se to spektrum i tím, že v neděli vznikla aliance Patriotů pro Evropu, do které by mělo patřit hnutí ANO, maďarský Fidesz a rakouští Svobodní?

Je to stejné, jako to bylo i předtím. Jsou tam dvě nebo tři varianty. Ale vyjednává se a v současné době vám k tomu nebudu nic bližšího říkat.

Vím, že máte pořád dost času, ale ten čas letí. Už probíhají různé ustavující sjezdy zaběhnutých frakcí, tak abyste pak ještě měli místa v těch výborech, na které cílíte. Aby to nakonec neskončilo tak, že vám z těch variant vyplyne to, že skončíte jako nezařazení.

U nás jako u subjektu, který je úplně nový, ta procedura probíhá pozvolněji. My jsme jediný politický subjekt, který ještě v Evropském parlamentu nikdy nebyl a není tam etablován. I od toho se odvíjí samozřejmě styl vyjednávání.

A tedy jste v kontaktu se všemi těmi možnými spojenci a řešíte nějaké další kroky?

Ano.

Do Štrasburku na první plenární zasedání Evropského parlamentu už pojedete s jasnou vizí, kam pak usednete v rámci frakcí?

Dá se to tak říct.

To je odpověď, za kterou by se dalo hledat mnoho…

Ne, já tím jenom říkám, že v současné době k tomu nic víc stejně říct nemohu. Řeší se to a samozřejmě i víme, co nás čeká v nejbližších dvou týdnech.

A případně byste neměli problém být s jakoukoliv českou stranou v rámci jedné frakce, tvořit s ní národní delegaci? Třeba v případě hnutí ANO opakovaně zaznívalo, když ještě bylo v liberální frakci Renew, že jeho členství je pro některé politické strany jednou z překážek pro vstup. O Přísaze se zase podobným stylem vyjadřuje ODS, jak už zaznělo. Vy to tedy máte jak?

Odjakživa jsme říkali, že pro nás je nejdůležitější, abychom mohli prosadit náš program. Což je těch pět bodů, které jsem zmiňovala. Green Deal a nelegální migrace jsou témata, která tam chceme řešit. Nebráníme spolupráci s nikým, kdo je ochotný s námi prosadit naše body, které jsme si vytyčili před volbami.

Nedodržování pravidel

Podívejme se tedy ještě konkrétně na to, co byste jako europoslankyně chtěla dělat. Z vašeho předvolebního programu tedy téma boje s nelegální migrací. Stavíte se kriticky k migračnímu paktu a chtěla byste se zasadit o jeho revizi – jak konkrétně? Často zmiňujete, že jste s panem Šlachtou prošli migrační trasu na Sicílii, k čemu vám tahle znalost bude dobrá?

Ono je strašně důležité dojet přímo na ta místa, kde nelegální migrace vzniká, a mluvit s těmi lidmi, kteří nelegální migraci řeší. Itálie je jedna z nejvíc postižených zemí, odkud nelegální migrace proudí, a začíná to na Sicílii.

Měli jsme tam domluvené schůzky se starosty různých měst v Itálii a bavili jsme se s nimi o tom, jak to zvládají, jak je to s těmi azylovými centry nebo azylovým řízením. Je zásadní vědět, jak to funguje v různých zemích. Měla jsem už zkušenost z Rakouska, tak jsem to dokázala i docela dobře porovnávat s Itálií. Třeba v tom, jak kde fungují sociální dávky – v Itálii to je 2,50 eur na den, ale v Rakousku je to 6,50 eur (přes 60 a 160 korun). Což nám potom ukazuje, že tam může vznikat spíš turistika za sociálními dávkami, což není úplně dobře pro komplexní řešení azylové politiky.

Na základě získaných informací jsme potom sestavili opravdu hodně podrobný program s řešeními, jak na nelegální migraci.

Ale nastavená pravidla, která jste si do určité míry odzkoušeli, přeci za dva roky, až dojde k aktivaci migračního paktu, nebudou platit. Třeba přísnější ochrana vnějších hranic, to v paktu je…

Ale migrační pakt vám nezahrnuje všechno. Neřeší například návratovou politiku, neřeší boj proti pašerákům. To jsou například věci, které migrační pakt neřeší a měl by řešit.

V té návratové politice je například důležité, abyste byla přímo v terénu a zjišťovala, jak funguje deportace uprchlíků. Málokdo ví, že v současné době můžeme navracet jenom 20 procent lidí do země původu.

Musíte řešit individuální případy. Třeba že přicházejí bez pasu totožnosti, potom je nemůžeme samozřejmě vyhostit zpátky. Nebo je kvůli tomu nepřijme například letecká společnost.

Vyjednávání se třetími zeměmi

Nicméně, když přijde nějaký migrant bez dokladu, tak migrační pakt s tím chce pracovat tak, že bude probíhat sběr biometrických údajů.

To samozřejmě není špatně. Screeningy, to všechno fungovalo už v roce 2015, kdy se braly otisky prstů.

Ale problém je v tom, že jednak se to nedodržovalo. Pak je zásadní problém to, že ti lidé přicházejí nelegální cestou. Nelegální cestou právě proto, že by se sem legální cestou nedostali. Proto jdou přes lesy, hory, tak, aby je nikdo nezachytil. Aby se dostali například do toho Rakouska nebo Německa a nechytili je v jiné zemi, protože podle dublinských úmluv funguje to, že musí zůstat v první bezpečné zemi. Ale tohle neochráníte tím, že tam dáte další biometrické údaje.

Neříkám, že to je špatně, jsou to věci, které se musí dělat, není to jen jedno opatření, které nám pomůže v boji proti nelegální migraci, ale je to samozřejmě souhrn všech možných opatření. Jako největší a nejdůležitější věc je za mě návratová politika a boj proti pašeráctví.

V této souvislosti se vám ale otevírá i možnost být součástí nějaké delegace v Evropském parlamentu, kde budete řešit vztahy se třetími zeměmi, aby se nastavil mechanismus pro návratovou politiku.

Určitě jedna z důležitých věcí, co se týká nelegální migrace, je dobrá komunikace s třetími zeměmi a vyjednávání s nimi o návratové politice, ale i zadržení nelegální migrace. Pokud budu moct, ráda se do toho zapojím.