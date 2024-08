Jsme připraveni demonstrovat týdny i měsíce. Mzdy policistů nestačí na bydlení ve městě, říká odborář

Více peněz pro policisty a hasiče. Odboráři se ve čtvrtek pokusí u ministra vnitra vyjednat na výšení svých platů. Chtějí navíc 10 procent, jinak zváží protesty. „Jsme připraveni nejen jednorázově demonstrovat, ale i zahájit dlouhodobé protesty. To znamená dny, týdny, možná i měsíce před ministerstvy, případně před Úřadem vlády,“ řekl Radiožurnálu šéf nezávislého policejního odborového svazu Tomáš Machovič. Rozhovor Praha 10:27 22. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nástupní plat příslušníka bezpečnostních sborů je asi 30 tisíc korun hrubého (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaký je teď život policisty v Česku?

Je to velmi náročné, protože máme samozřejmě spoustu policistů, kteří pracují nejenom na menších městech, ale i v metropolích. A ti musí dojíždět, protože náklady na bydlení v lokalitách, kde pracují, jsou větší. Příslušníci proto zvažují, jestli vůbec v bezpečnostním sboru dál vydržet.

Umíte říct, o kolik se vám reálně za poslední roky propadly příjmy?

To jsou jednoduché propočty. Propad reálných příjmů se blíží 20 procentům. Já jsem si dělal i propočet klasického příslušníka, který dojíždí do Prahy. Tam dovedu říci, že se pohybujeme až okolo 23 procent propadu reálných příjmů.

Vy trváte na přidání 10 procent navíc od října, nebo by vám stačil příslib vyšších odměn od ledna? Premiér Petr Fiala (ODS) totiž řekl, že navýšení platů podporuje, ale až od příštího roku, protože teď na to nejspíš nebudou peníze.

Musíme si říct, že to není přidání, ale zmírnění dopadů úsporného balíčku a nezvyšování platů za poslední skoro dva roky. V současné době je náš požadavek jasný. Chceme navíc 10 procent nejenom do tarifu, ale i do objemu finančních prostředků pro jednotlivé bezpečnostní sbory. Chceme, aby 10 procent navíc dostali všichni příslušníci a ideálně i zaměstnanci bezpečnostních sborů, kteří jsou jeho nedílnou součástí.

Je to tedy 10 procent od října?

10 procent od října, to je jasné. Díky tomu nezvýšíme náš příjem, ale snížíme dopady poklesu reálných mezd příslušníků.

Dlouhodobé protesty

Co se stane, když se vám vaše požadavky nepovede vyjednat? Už dřív jste uvedli, že zvažujete nějaké protesty.

Musíme si říct, že pan ministr v průběhu roku velice dobře komunikuje s odborovými organizacemi v bezpečnostních sborech, což samozřejmě vítáme. To znamená, že zná naše požadavky i problémy bezpečnostních sborů, které pod něj spadají.

Díky tomu víme, že navýšení platů příslušníků bezpečnostních sborů se řeší od začátku roku. Byli jsme připraveni na protesty už od května před evropskými volbami. Došlo i k příslibu, že se spočítá, jak vychází hospodářský výsledek České republiky, a pak se o tom začneme bavit.

Ale to se děje v podstatě permanentně od jara. Stále ale nevíme výsledek. Samozřejmě existuje riziko, že nastane ještě větší propad reálných příjmu a před koncem roku budou hrozit velké odchody příslušníků. A to nejen u policie, ale i vězeňské služby a hasičů.

Máte představu o tom, jak by protesty měly vypadat a na kdy je zhruba plánujete, pokud se nedohodnete?

Primárně je to o dohodě a nalezení možného řešení, tak, abychom byli uspokojeni my i vláda. Ale primárně samozřejmě naši členové a příslušníci bezpečnostních sborů. My jsme připraveni nejen jednorázově demonstrovat, ale i zahájit dlouhodobé protesty. To znamená dny, týdny, možná i měsíce před ministerstvy, případně před Úřadem vlády.

Daří se nabírat nové policisty nebo dozorce ve věznicích? Vnímáme různé inzeráty s různými sumami náborových příspěvků. Jak může vůbec vypadat plat nastupujícího policisty?

To je právě zásadní problém. Nástupní plat příslušníka bezpečnostních sborů, ať je to policista, hasič nebo příslušník vězeňské služby, je asi 30 tisíc korun hrubého. Samozřejmě jsou tam nějaké základní benefity, některá krajská ředitelství nebo věznice nabízení náborový příspěvek. Ale ten není konkurenceschopný oproti třeba jiným sborům, jako je městská policie nebo armáda. Konkurenceschopnost v náboru je opravdu malinká.

Ten, kdo chce nastoupit do bezpečnostního sboru a projde sítem výběrového řízení, je sice schopen to zvládnout, ale musel by třeba bydlet u rodičů. Není schopen si už uhradit bydlení, energie a podobně. Za 30 tisíc hrubého se opravdu v metropolích nebo větších městech nedá žít, pokud nebydlíte u rodičů. Takže to je velký problém.

Na druhou stranu ale musím říct, že Policii České republiky se letos dařilo s náborem, ale tak to nemusí být každý rok. U policie chybí šest tisíc lidí. Nechci říct, že by se to povedlo naplnit, to se asi nepovede nikdy. Ale určitě by bylo potřeba třeba dva až tři tisíce policistů. To jsou mladí policisté, kteří slouží na základních útvarech a jsou v přímém styku s občany. To samé je u vězeňské služby, tam se pohybujeme okolo tisíce příslušníků služby, které chybí. Dostatek není ani občanských zaměstnanců, kteří se starají o ty vězně.

Jaký by byl podle vás adekvátní plat policisty, strážce vězeňské služby nebo hasiče?

Nástupní plat by měl být jednoznačně do 50 tisíc hrubého.