Nebyl to ani přestupek, rozhodli úředníci o činu Krejčové. Zranění policisty jim k řešení předal soud

Případ se táhl od roku 2015. Obvodní soud Krejčové dvakrát uložil podmínku. Odvolací soud napodruhé rozhodl, že se má kauza posuzovat jen jako možný přestupek.

Krejčová Radiožurnálu řekla, že rozhodnutí úředníků vítá: „Očekávala jsem to od začátku, od momentu, kdy ten skutek byl převeden do přestupkového řízení, protože těžko říct, za jaký skutek, za jaký typ přestupku bych měla být potrestána, protože takový přestupek neexistuje.“

Z usnesení příslušného úřadu, které má redakce iROZHLAS.cz k dispozici, vyplývá, že Krejčová byla obviněna z přestupku proti občanskému soužití. Hlavním důkazem byl videozáznam zákroku z července 2015, na kterém je patrné, že žena policistu uchopila za rameno, zatáhla ho dozadu a nalehla plnou vahou na zadní část jeho ramenního kloubu a zad. Policista následně strávil několik dní v pracovní neschopnosti.

Úder ani nenaznačila

„Cílem mého jednání nebylo narušit občanské soužití, ale byla to instinktivní reakce na agresivní chování policie vůči mému partnerovi. Policista mu vyrazil zub během zákroku, sprostě mu nadával a já jsem se rozběhla směrem ke svému partnerovi, s instinktivní snahou ho chránit, obejmout, pomoct mu, zastavit to agresivní jednání policisty a ne na něj útočit,“ uvedla Krejčová.

Tuto argumentaci správní orgán uznal. Podle něj se nepodařilo dokázat, že by Krejčová útočila přímo proti policistovi. „V jejím jednání není naznačen žádný úder, pokud by chtěla přímo proti jeho osobě útočit, mohla by v danou chvíli využít několika možných způsobů útoku,“ uvedl úřad.

Rozhodnutí není pravomocné, účastníci se proti němu mohou odvolat k občanskoprávnímu odboru pražského magistrátu. Pražská policie se k rozhodnutí podle mluvčího Tomáše Hulana vyjádří nejdříve ve čtvrtek.