Obviněný podnikatel Zadeh odškodné za vazbu nedostane, rozhodl soud. Žádal o 2,8 milionu korun

Kauzy podnikatele Shahrama Abdullaha Zadeha

- Podnikatel íránského původu Zadeh, který koncem 90. let vystudoval lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a později podnikal v Dubaji v realitách, je v současnosti stále ve vazbě, kam se dostal kvůli podezřelým obchodům s pohonnými hmotami. Souzen je ale také kvůli rozsáhlému ovlivňování svědků ve svůj prospěch.

- O případu rozsáhlých daňových úniků při obchodování s palivem informovala policie v březnu 2014. Krácení daní za zhruba 2,5 miliardy korun vznikly podle policie od března 2012 do června 2013 při dovozu 409 milionů litrů pohonných hmot z Německa a Slovinska. Policie uvedla, že 15 obviněných k tomuto účelu využívalo řetězec nejméně 66 společností, kam byli do vedoucích pozic instalováni takzvaní bílí koně. Podle médií byl hlavou organizované zločinecké skupiny právě Zadeh.

- Policisté při zatýkání u obviněných zajistili kolem 100 milionů korun (peníze v hotovosti zajištěné při domovních prohlídkách, na účtech, luxusní auta nebo pohonné hmoty). Státní zástupce podal obžalobu proti celé patnáctičlenné skupině v březnu 2015, soudní proces měl začít v listopadu 2015, začátek byl ale několikrát odložen, vždy se totiž omluvil některý z právníků. Předseda trestního senátu dokonce pohrozil advokátům, že na ně podá stížnost na Českou advokátní komoru.

- Proces nakonec začal v březnu 2016, do léta 2017 soud vyslýchal obžalované, výslech některých z nich si vyžádal hned několik jednacích dní. Například Zadeh, který tvrdí, že je nevinný a pouze půjčil známým peníze na podnikání a pak je chtěl zpět, asi tři jednací dny za sebou četl svoji námitku na podjatost soudce. Na podzim 2017 začali vypovídat první svědci. Obhájci odhadují, že rozsudek by mohl být vynesen do léta příštího roku.

- Zadeh se od počátku snažil dostat z vazby, dokonce za něj osm lidí nabídlo složení kauce ve výši 80 milionů korun, ale soud kauci nepřijal. V říjnu 2015 Krajský soud v Brně určil Zadehovi kauci 100 milionů korun, olomoucký vrchní soud později verdikt o stomilionové kauci zrušil s tím, že kauce by měla být vyšší a soudní odůvodnění propracovanější. V polovině ledna 2016 krajský soud zvýšil kauci na 150 milionů korun, Zadeh ji složil 28. ledna a 1. února byl propuštěn z věznice. Ještě tři dny jej ale zadržovala policie na základě mezinárodního zatykače, který na něj vydal Írán kvůli obchodnímu sporu v Dubaji.

- Podruhé se Zadeh do vazby dostal v prosinci 2016, kdy jej policie zadržela a obvinila, že se podílel na ovlivňování svědka a Městský soud v Brně jej následně poslal do vazby. Proti ní sice podal Zadeh řadu žalob a stížností, ale neuspěl, letos v květnu se jeho případem zabýval i Ústavní soud, u něhož Zadeh poukazoval na porušení řady svých základních práv, na délku vazby či zadržování kauce 150 milionů korun. Ústavní soudci sice zjistili dílčí procesní pochybení, neznamenali však zásah do podnikatelových práv.

- Loni v listopadu pak začalo hlavní líčení v Zadehově druhé kauze, která se týká ovlivňování svědků. Podle obžaloby založil organizovanou skupinu k ovlivnění svědků ve vlastní prospěch ve své daňové kauze, spolu se Zadehem je obžalováno dalších pět lidí. Podnikatel už dříve obžalobu označil za nesmysl. Brněnský městský soud nařídil od loňského podzimu asi 30 jednacích dní, čtyři mají být ještě v říjnu. Podle obhajoby se toto líčení blíží ke konci.