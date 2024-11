‚Každá koruna se bude hodit.‘ Desítky lidí z Bohumína po povodních odevzdaly žádost o finanční pomoc

Pětašedesátiletý Rudolf Mezera žije ve Starém Bohumíně a byl jedním z lidí, kteří vypsali formulář na finanční pomoc. „Každá koruna se určitě bude hodit,“ uvedl senior. „Topím, vysušuju a třikrát denně vylévám vodu z vysoušečů,“ dodal pan Mezera.

Lidi ze zaplavených domů zaplnili chodby bohumínské radnice. Město začalo sbírat žádosti o finanční pomoc

Pro finanční pomoc si přišel i Bronislav Valoštík, kterého na úřad doprovodila jeho devadesátiletá maminka Marta. „Voda nám zničila všechno. Kdyby mi děti nepřinesly oblečení, nemám si ani co obléct,“ popsala paní Marta. „Jsme rádi, že něco dostaneme. V celém baráku bylo 60 centimetrů vody,“ konstatoval pan Valoštík.

„Přišla voda a všechno zničila. Není to poprvé, ale už popáté,“ uvedl pan Valoštík a dodal, že vyplnění formuláře je jednoduché.

„Kdybychom to dostali normálně, bylo by to dobré. Elektrikář také stojí peníze,“ řekl Zdeněk Bystroň z místní části Šunychl.

Radnice své úřednice na příjem žádostí speciálně vyškolila. „Proškolili jsme sedm pracovníků, kteří obsluhují zájemce o tuto podporu,“ popsala mluvčí městského úřadu Jana Končítková.

„Jsou schopni s nimi nejen vyřídit papírovou formu, to znamená žádost a čestné prohlášení, ale také jim poskytnout veškeré potřebné informace k podmínkám té podpory,“ řekla Končítková.

Od poloviny listopadu budou zasedat městští radní a o jednotlivých žádostech rozhodovat.