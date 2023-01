V kladrubském hřebčíně se narodilo první letošní hříbě, jmenuje se Generalissimus Sandera VI – 9

V Národním hřebčíně Kladruby nad Labem na Pardubicku se v noci ze středy na čtvrtek narodilo první hříbě letošního roku. Hřebeček obohatí stádo starokladrubských běloušů. „Byl to bezproblémový porod, proběhl sice po plánovaném termínu ohřebení, ale ve fyziologickém rozmezí," uvedla zootechnička Iva Raichová. Kladruby nad Labem 23:42 27. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V národním hřebčíně Kladruby nad Labem se narodilo první hříbě letošního roku, je to hřebeček | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: ČTK

Porod má ideálně probíhat bez přítomnosti lidí. Noční hlídač je v blízkosti, je zkušený porodník a rozpozná jakékoliv patologie. Zootechnička sleduje klisnu na kamerovém záznamu. „Hlídač potom zajistí ošetření pupečního pahýlu a odchod placenty. Hříbě do dvou hodin bylo na nohách, našlo struk,“ dodává Raichová.

V nejbližších dnech se narodí další hříbata, až budou tři, přesunou je pracovníci hřebčína do volné stáje. S matkou budou do doby odstavu, tedy do podzimu. Pak budou v odchovně v Selmicích. „Ve třech letech se přesunou do Kladrub na roční výcvik, který bude zakončený výkonnostními zkouškami,“ vysvětluje zootechnička.

Hřebeček bude podle ošetřovatelky koní Kateřiny Hnídkové-Radilové temperamentní a má chuť do života. „Než se odstaví, musí se naučit nandávání stájové ohlávky, na čištění, zvedání noh, musí se naučit chodit ve stádě,“ popisuje.

Hřebeček se jmenuje Generalissimus Sandera VI – 9. Matkou je desetiletá klisna 388 Sandera, hříbě je jejím třetím potomkem a zároveň jejím prvním hřebečkem.

Otcem je plemenný hřebec Generalissimus Roncha VI, který reprezentuje hřebčín v soutěžích spřežení s Jiřím Nesvačilem juniorem. Je to jeho devátý potomek, uvedl ředitel hřebčína Jiří Machek.

„Průměrně se nám rodí kolem 80 hříbat, letos je to o deset více. Jedna polovina je v Kladrubech, druhá polovina v sesterském hřebčíně ve Slatiňanech, kde jsou starokladrubští vraníci,“ dodal Machek.