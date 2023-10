Hraniční kontroly se Slovenskem se nejspíš prodlouží. Nemám z toho radost, zvykat si nechci, říká Rakušan

Počet nelegálních migrantů a zadržených převaděčů přiměl země střední Evropy k větším kontrolám na hranicích. Německo tento týden navíc oznámilo, že kontroly na hranicích s Českou republikou prodlouží minimálně o dalších 20 dní. I české kontroly na hranicích se Slovenskem se podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) téměř jistě prodlouží i po 2. listopadu. Rozhovor Praha 9:46 27. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít České kontroly na hranicích se Slovenskem se podle Rakušana téměř jistě prodlouží i po 2. listopadu | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Prodlouží Česko kontroly na hranicích se Slovenskem po 2. listopadu?

Téměř jistě ano. Je to věc, ze které opravdu nemám radost. Domino zavírání hranic se rozjelo rozhodnutím Polska a na to reagovaly další státy. Nemá to řešení na úrovni schengenského prostoru. Už dávno mělo být společné evropské řešení, ale pokud se podíváme k nám do regionu, tak se o tom minimálně jedná.

Dá se vůbec odhadnout, kdy by tento model dohledu na hranicích mohl skončit? Nebo si máme zvykat na přísnější režim dlouhodobě?

Upřímně, já si na to zvykat nechci. O mně se ví, že jsem politik, který celému projektu Evropské unie fandí. Schengenský prostor a volný pohyb považuji za klenot evropské integrace. Je mi smutno z toho, co se děje, a budeme dělat všechno pro to, abychom se na to dlouhodobě nezvykali.

Ještě je dlužno dodat, že byť migrační situace z Evropy jednoduchá není, tak naše čísla jsou výrazně lepší než v loňském roce. Tranzitní migrace na našem území oproti loňsku, kdy byla veliká eskalace, klesla dokonce pětkrát.

Kdyby Poláci nezavedli kontroly a my jsme se nebáli přílivu „polských proudů“ do České republiky, tak bychom s kontrolami ani nepřicházeli. V téhle chvíli budeme usilovat o společné evropské nebo minimálně středoevropské řešení.

Tento týden jste řekl, že chcete kvůli migraci vyvolat jednání na úrovni visegrádské čtyřky. Co si od toho slibujete?

Státy se k sobě někdy chovají partnersky, potom to funguje. A někdy úplně ne a potom to nefunguje. Když se podíváme na naši spolupráci se Slovenskem, které respektuje návratové dohody a máme společné hlídky na hranicích, tak je to model, který se za rok osvědčil a vedl k eliminaci.

Pokud Maďarsko nerespektuje například návratové dohody pro Slovensko, tak na Slovensku nastává nepříjemná situace. Stává se jakýmsi bazénem, kde jsou lidé vraceni z České republiky a Polska, ale Maďarsko, odkud ti lidé pravděpodobně na Slovensko přišli, je zpět nepřijímá.

Minimálně tato témata chci na bázi V4 otevřít a říct si, že máme mezi sebou platné návratové dohody a je potřeba přistupovat k tomu společně. Nabízíme Maďarsku pomoc s ochranou vnější hranice. Chceme rozšířenější formát a pozvánku na tuto schůzku nabídneme i Rakousku a Německu.

Daří se obecně Česku vracet nelegální migranty do zemí jejich původu?

V tomto případě ano, ale není to vždycky tak jednoduché. Jsou země, kde je vyhlášen mezinárodně uznávaný váleční stav, jako je například Sýrie a samozřejmě Ukrajina, ale toho se migrace úplně netýká. Návrat do takové země není možný. V té chvíli se dává migrantovi výjezdní příkaz, aby do devíti dnů byl opustil Českou republiku.

Pokud je to člověk, u kterého návrat možný je, tak je do chvíle, než k němu dojde, v některém ze zařízení ministerstva vnitra a poté se organizuje jeho návrat do země původu.

V České republice požádají o azyl jednotky lidí, což je veliký rozdíl mezi námi a Rakouskem, které je srovnatelně velkou zemí. V Rakousku je žadatelů o azyl 100 000, u nás pár jednotek.