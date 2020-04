Babiš nesouhlasí s Prymulou. ‚Promořování populace si neumím představit,‘ říká premiér

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vláda nemění strategii v boji proti koronaviru a nechystá se jít cestou postupného promořování populace. Babiš v rozhovoru pro Radiožurnál uvedl, že proces promořování považuje za riskantní a že nyní není tento postup na stole. Zároveň zdůraznil, že není epidemiolog a že hlavní slovo budou mít odborníci. Premiér také vyzval lidi, aby v průběhu Velikonoc nepodceňovali bezpečnostní opatření proti koronaviru. Rozhovor Praha 13:32 6. 4. 2020 (Aktualizováno: 14:13 6. 4. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V rozhovoru pro DVTV řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula: „Kdyby byl na obzoru lék, držel bych tvrdá opatření třeba tři měsíce. Ale lék na cestě není, proto se stát ekonomicky rozběhne a budeme populaci řízeně promořovatm.“ Je to změna naší strategie v boji s koronavirem?

Já myslím, že není. Já jsem byl překvapen. Pan náměstek to řekl, samozřejmě je to jeho názor. Já si to neumím ani představit, my jdeme cestou eliminace a boje proti nákaze. To znamená, že připravujeme projekt chytré karantény.

Já myslím, že výsledky nám dávají za pravdu. To promořování, ano samozřejmě o tom byly nějaké názory, já myslím, že tak začínala Velká Británie i Švédsko, mluvilo o tom Německo, ale já myslím, že je to velice riskantní. Já samozřejmě nejsem epidemiolog, určitě to musí ústřední epidemiologická komise posoudit.

Když si to jako vláda neumíte představit, znamená to, že vaše vláda tímto směrem nepůjde?

Prosím vás, já mluvím teďka za sebe. Já nejsem epidemiolog a my jsme tady dali jasnou strategii boje proti viru. Já myslím, že naše výsledky nejsou špatné. Chtěl bych poděkovat všem, že jsou disciplinovaní, že skutečně Češi to respektují, že se podle toho chovají všichni i v jiných zemích, kde lidé nejsou úplně disciplinovaní.

A taky vlastně nesouhlasili s tím, co my jsme řekli, že povinně máme nosit ty roušky a mít zakrytý nos a ústa. A ukázali jsme celému světu, jak jsme šikovný národ a kreativní a zvládli jsme to.

Takže já myslím, že jsme na dobré cestě, v této chvíli neměníme strategii. Takže uvidíme, co to přinese. Teď je na stole projekt chytrá karanténa. A ano, já jsem četl různé teorie o tom promořování, ale nikdo to nikdy ještě nevyzkoušel. Teď to skutečně není na stole.

Prymula v té souvislosti říká, že data z Číny nejsou úplně korektní. I vy máte informace o tom, že z Číny nepřicházejí relevantní údaje?

Já skutečně tahle data neposuzuju, my se inspirujeme samozřejmě v zemích, kde to fungovalo. To znamená Jižní Korea, Singapur, Hongkong, Tchaj-wan, ale i z Číny. Samozřejmě naši experti komunikují a jaká data oni dávají nebo nedávají... Samozřejmě v tom mediálním prostoru nebo na sítích jsou různé informace, ale v této chvíli nejsem schopen se k tomu vyjádřit a myslím, že to není ani teď důležité.

Důležité je, abychom porazili ten vir, abychom skutečně zploštili tu křivku, ten nárůst nakažených lidí u nás. Očekává se peak (vrchol, pozn. red.) koncem dubna, proto určitě budeme prosit naše spoluobčany, aby zkrátka byli tolerantní a aby v rámci Velikonoc byli disciplinovaní a dodržovali ta opatření, která jsme přijali.

Kdo nakonec rozhodne?

Vy jste zmiňoval také možné uvolňování zákazů, otevření dalších obchodů, některých sportovišť a podobně. Jenže vicepremiér a šéf ústředního krizového štábu z ČSSD Jan Hamáček je spíše proti. A tak se ptám, na čí straně je doporučení epidemiologů a kdo o tom nakonec rozhodne?

Budeme o tom dnes (v pondělí, pozn. red.) diskutovat, samozřejmě to je představa ministra Karla Havlíčka. My jsme dostali plno žádostí od lidí, vnímáme požadavky matek hlavně co se týká papírnictví, kočárky a autosedačky, dětský textil, obuv. Otevřeli jsme hobby markety a železářství pro živnostníky, teď uvažujeme o tom, že bychom to otevřeli pro všechny občany.

Samozřejmě by to bylo za velice tvrdých opatření, kdy by museli skutečně všichni dodržovat odstupy dva metry, kde by zaměstnancům před směnou musela být měřena teplota. To je k debatě.

My jsme jasně řekli, že pokud by to nastalo, tak to bude od čtvrtka, a rozhodneme o tom ve středu dopoledne na základě posledních výsledků.

Já rozumím, že někteří lidé na nás tlačí, ale je potřeba to vydržet. Uvidíme, jak to nakonec bude, hlavní slovo mají epidemiologové. Veškerá rozhodnutí vlády jsou na základě odborníků.

A podle čeho se tedy vybírají oblasti, které jde uvolnit, a které ne?

To, co se teď navrhuje, je víceméně podle toho... to procento, které se teď navrhuje... v porovnání s tím, co jsme nechali otevřené. To znamená hlavně potraviny, léky, drogerie a další věci.

To, co je teď na stole, je skutečně minimální. Ale je to hlavně apel občanů kvůli dětem. Samozřejmě chceme uvolnit a dát nějaká lepší pravidla sportování v přírodě. Lidé píšou, proč by nemohly být otevřené opravny kol a tak dále? Takže bude to k debatě. Samozřejmě to není rozhodnuto a uvidíme, jak to ve finále dopadne.

Velikonoce a hezké počasí

Máme teď před sebou Velikonoce, předpověď slibuje hezké počasí. Pane premiére, neobáváte se toho, že lidé najednou podcení tu ochranu a že bychom my jako Česko mohli čelit druhé vlně nákazy?

Já doufám, že ne. Myslím, že naši lidé jsou disciplinovaní a zodpovědní vůči sobě a vůči rodině – jde o zdraví nás všech. Když to vidím v porovnání s jinými zeměmi, tak si myslím, že naši lidé jsou skutečně zodpovědní. Byla by škoda to teď nějakým způsobem pokazit, a pokud by se stalo, že by se po Velikonocích ta nákaza vychýlila špatným směrem, tak by to bylo obrovská škoda. Protože potom bychom samozřejmě museli přijmout tvrdší opatření a to bychom nechtěli.

Zmínil jste projekt chytrá karanténa. Máte na průběh tohoto projektu dostatek kapacit? Mám na mysli odběrná místa, laboratoře a podobně.

Právě teď jsem měl hodinu rozhovor s lidmi, kteří to řeší. Je to velice sofistikovaný a složitý systém, my v této chvíli máme asi 74 laboratoří. Podle vyjádření ministra zdravotnictví je tam údajně kapacita až 10 tisíc vzorků. Samozřejmě jsou tam logistické problémy, ti zaměstnanci hygieny nemají až takové zkušenosti s těmi IT systémy, s trasováním, takže probíhají intenzivní rozhovory.

Teď byl jmenován pan Hajdúch z lékařské fakulty a fakultní nemocnice Olomouc šéfem těchto laboratoří. Jedná s armádou, která by mohla mít velkou robotickou kapacitu, že by se postavily nějaké vojenské mobilní laboratoře, které jsou součástí mobilních nemocnic, v nich by probíhala první část procesu.

Takže je to relativně složitý systém, na kterém se intenzivně pracuje, abychom to zvládli. Na to je potřeba ty hygieniky posílit. Jeden z členů týmu dnes školí asi 150 dobrovolníků, takže se mobilizuje i v rámci armády i v rámci lékařských fakult. Je to velice personálně náročné.

Jedním ze symbolů koronavirové pandemie jsou roušky. Pane premiére, uvažujete o tom, že tohle nařízení začnete postupně uvolňovat?

Ne, já si myslím, že k tomu není důvod. Ze strany epidemiologů jsem o tom neslyšel. Já myslím, že je to dobře, že jsme si na to zvykli a je skvělé, že jsme to zvládli a dali příklad celému světu. Každý může vyčítat vládě, že jsme to nezařídili, ale my jsme to zařídili hlavně pro zdravotníky, to je to nejdůležitější. Žádná vláda na světě není schopna za tak krátký čas zařídit a objednat tolik roušek.

V porovnání s jinými zeměmi jsme se dostali do situace, kdy jiným pomáháme, my jsme Slovinsku poskytli asi milion roušek, Španělsku a Itálii ty ochranné obleky, teď jsme projevili solidaritu, když nás pořádala Francie, abychom pomohli s jejich pacienty tady v Brně, takže myslím si, že v porovnání s jinými se nám dostává občas i chvály, ale samozřejmě ne doma, protože doma na to nejsme zvyklí a ani to nečekáme. Myslím, že jsme na tom celkem dobře.