Sám nevím, jak bych se zachoval, říká policejní instruktor k zásahu proti muži bez roušky

Minulý týden policisté v ostravské části Poruba spoutali matku pětiletého dítěte, podobný incident se odehrál ve středu v Uherském Hradišti. Podle instruktora Pavla Černého se situacím dalo zabránit, kdyby občané s policisty spolupracovali. „Zvláště před dítětem by se měla dodržovat nějaká pravidla," říká pro iROZHLAS.cz muž, který dlouho vysvětloval českým policistům, jak mají jednat v kritických situacích. Rozhovor Praha 5:00 13. března 2021

Starosta Uherského Hradiště a poslanec ODS Stanislav Blaha na sociálních sítích zkritizoval postup strážníků, kteří v přítomnosti malého dítěte zadrželi muže. „Je šílené na někoho před zraky dítěte zakleknout,“ napsal na twitteru. Jak se na incident díváte vy?

Především tvrdím, že by se nemělo dít, co se v poslední době děje. Spravedlnost a posouzení činů by měly být věcí vyšetřování a případné soudní dohry. A rozhodně by neměly být odsouzeny politiky nebo lidmi na sociálních sítích.

Stanislav Blaha

@StanislavBlaha K včerejšímu incidentu v UH:

Nenasadit si roušku, když vás k tomu několikrát vyzve policie je bezohlednost, ne hrdinství. Stejně tak je šílené na někoho před zraky dítěte zakleknout, když se situace dá řešit lidsky a civilizovaně. Celé mé vyjádření tady: facebook.com/Ing.StanislavB… 12 59

Čím to, že se teď řeší víc incidentů? Je zákroků ze strany policie více?

Nevím, jestli je více zákroků. Ale přibyly různé důvody, proč může být někdo popotahován za přestupek. Teď nehodnoťme, zda je správné mít roušku venku nebo na ulici. Je to nějaké zavedené pravidlo a postihy za něj jsou až do deseti tisíc korun.

Je na policistovi, do jaké míry to bude řešit. Zda sáhne k sankci, nebo problém vyřeší domluvou, což má v kompetenci. Nejsme asi nadšeni z té situace, která u nás panuje, ale nemá cenu si vylévat zlost za to, že je tu nějaký vir. Policisté nemají pravidla posuzovat, ale mají je vynucovat. To je jejich povinnost.

K incidentu se vyjádřil i velitel městské policie Vlastimil Pauřík. Zákrok byl podle něj proveden špatně. Jak se měli policisté zachovat, aby k situaci nedošlo?

Neviděl jsem začátek a konec videa, neviděl jsem celý ten záznam. To je i kámen úrazu posuzování situace bez jakéhokoli kontextu s tím, že jsem viděl jen tu akci. K té můžu jenom říct, že policista dá pokyn „nasaďte si roušku“. Když si ji nevezmete, tak přijde opakovaná výzva, výzva ke ztotožnění…

Pavel Černý (53) vystudoval vojenský obor na Fakultě tělesné výchovy univerzity Karlovy

řadu let pracoval jako instruktor u Policie České republiky

v současnosti létá po světě, kde cvičí bezpečnostní sbory. Zážitky z toho popisuje v knize Černý mezi černými, která vyšla předloni

Na to má policista právo, protože jste přestupce a dopustil jste se něčeho, za co je pokuta až do deseti tisíc korun. Pokud odmítnete, policista vysloví to, co dle standardního postupu následuje: „Pokud se nepodrobíte našim výzvám a pokynům, bude proti vám použito donucovacích prostředků.“ Ať se to někomu líbí, nebo nelíbí. Asi by bylo divné, kdybych vám jako policista řekl, ať si nasadíte roušku, a vy byste mi řekl „prdlačku“, otočil se a odešel. To by mohl být velký problém i při jiných předpisech a zákonech.

Po bitvě je každý generál

Kvůli těm dvěma medializovaným případům ovšem policie čelila kritice, protože zákrok proběhl v přítomnosti dětí.

Teď to trochu otočím a možná na mě někdo bude naštvaný. Mám také malou dceru a nechodím před ní na červenou. Zvláště před dítětem by se měla dodržovat nějaká pravidla. Tím spíš, kdybych měl dítě, tak bych si roušku nandal, akceptoval pokyny a nehnal to do extrému. Neposlouchání policie není pro to dítě dobrým příkladem. Nemůžeme si myslet, že nás jeho přítomnost ochrání před nějakou akcí policie. To bych ho pak s sebou mohl vzít vyloupit banku, když to hodně přeženu.

Jde mi o to, zda to nebylo „přes čáru“.

Ještě to shrnu, jestli mohu. Přiznám se a bude to trošku gól do vlastní branky: venku také úplně vždycky roušku nenosím. Když okolo mě nikdo není, tak ji mám na krku. Kdyby na mě ale vyběhl městský nebo státní policista a přistihl mě při tom, tak si roušku kajícně nasadím, řeknu, že měl pravdu, a nebudu mu stěžovat jeho práci. Porušil jsem pravidlo a budu rád, když to skončí domluvou bez nějaké pokuty.

Policisté tedy podle vás neměli brát na dítě vůbec zřetel?

Policejní práce je složitá.

Jak byste se v té situaci zachoval vy?

Sám nevím, jak bych se zachoval. Když z úkonu nakonec byl policejní zákrok. Po bitvě je každý generál. Ten zákrok se dá jistě udělat na sto způsobů a z hlediska dítěte nemám přesné informace o tom, jak to proběhlo. Někdo tvrdí, že ho tam nechali, že ho odvezla další hlídka… Nechci se k tomu vyjadřovat na základě mediálního šumu nebo výjevů lidí na sociálních sítích.

Tomu rozumím. Slyšel jsem verzi, že dítě odvezla další hlídka. Jaký by byl ale v tom případě správný postup?

Pokud ho hlídka odvezla, měla obeznámit sociálku. Ta by si ho přebrala a pak by se to řešilo nějakým dalším postupem.

Policisté porušili zákon, tvrdí právník zadrženého muže Advokát Filip Petráš, který muže zastupuje, má za to, že strážníci městské policie porušili zákon. „Není pochyb o tom, že došlo ke spáchání přestupku ze strany mého klienta, to nikdo nerozporuje od samého začátku. Jde o to, že pokud jsou strážníkům městské policie svěřeny úkoly dohledu nad dodržováním zákonných opatření, tak by v tomhle případě současně měli při výkonu dohledu dodržovat zákon. To se v tomhle případě nestalo,“ řekl v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Jaký bude jeho další postup? „Momentálně se zpracovává oficiální žádost o vyjádření, která bude adresována městu Uherské Hradiště, potažmo panu starosti a vedení městské policie. V rámci této žádosti nastíníme několik otázek, na které bychom chtěli, aby město, případně odpovědné osoby, odpověděli, respektive se k nim vyjádřili,“ popsal právník z advokátní kanceláře Petráš Rezek.

Není to pro dítě zbytečně velké trauma?

Pro dítě je to určitě trauma, ale vždycky je otázkou, kdo to inicioval. Kdyby to byla situace, kterou jsem už definoval – že potkám policistu, nasadím si roušku a omluvím se – tak by žádné trauma dítěte nenastalo.

Mediální lynč?

Z toho, co o tom víte, si tedy nemyslíte, že by z toho měli mít strážníci nějaký postih?

Nemůžu to vůbec tvrdit. Z úsečných informací to nemůžu hodnotit. U některých lidí může jít opravdu o vylití si vzteku z téhle situace, které máme právem všichni plné zuby. Za tohle všechno bych obvinil především vir, ale s tím nic dělat nemůžeme.

Ať je zákrok řádně prověřen a vyšetřen. Pokud strážníci skutečně v něčem pochybili, ať jsou postiženi. Ale ne, aby tu byla nějaká presumpce viny a od začátku se v novinách objevovaly informace typu, že to byl rozběsněný zákrok. To je mediální lynč, který by v takových případech neměl nastat.

Těch případů se v poslední době objevilo víc. Může to být i tím, že jsou policisté nervóznější z toho, že musí takové věci na denní bázi řešit? Nějaká frustrace z té situace? Nebo v tom může hrát roli tlak od ústavních činitelů? K tvrdšímu postupu proti lidem bez roušek vyzval například prezident Miloš Zeman.

Frustrace je na všech stranách, frustrovaní jsme všichni. Kvůli práci, životům, omezením… Frustrovaní jsou občané stejně jako policisté. Ale ani pro skupinu, která to má postihovat, ani pro občany by neměl být důvod k tomu, abychom situace hnali do nějakých extrémů. Měli bychom respektovat to, co se nařídí, i když nám to může být nepříjemné, může nám to připadat nelogické a můžeme to kritizovat, ale dělat to pak všichni musíme. My i policisté.

Jsou policisté na takové situace dostatečně proškolení? Mají například nějaký metodický pokyn, jak se v takových situacích chovat?

Když jsem pracoval u policie, tak na tohle byla taková škola hrou. Přehrávali jsme si modelové situace. Často jsem hrál přestupce a situace jsme řešili a následně vyhodnocovali. Takový výcvik přispívá k tomu, že to lidé v praxi zvládají lépe, když se třeba nechce řidič podrobit dechové zkoušce nebo policistům odsekává, když jim má ukázat občanku. Je to o reakcích v různých situacích.

Na takto důkladný výcvik je stále méně času. Společnost má takové policisty, jaké si zaplatí. Do kterých investuje čas i finance. Nevím, jestli v současné době máme dost času a peněz na výcvik, ať je to u městské, nebo republikové policie. Měli by jistě dostat řádnou průpravu. Otázkou ale je, jestli se jí policistům skutečně dostává. A měla by to být povinnost policistu na to připravit, což se velmi často neděje.

Když tedy vezmu ty dva případy – Porubu a Uherské Hradiště, tak v obou občané policisty neuposlechli, nechtěli jim poskytnout průkaz totožnosti a nenasadili si roušky. Nakonec to skončilo zákrokem. Jak se mají občané chovat, aby něčemu takovému předešli?

Je to strašně jednoduché. Policista něco řekne, já to udělám. V zákoně se totiž píše, že každý musí vyslechnout výzvy a povely policistů. Tečka. A možná ještě podtrženo a vykřičník.