Pražský taxikář byl podle hygieny v kontaktu s téměř stovkou lidí. Mohl se nakazit od klientů z Německa

Řidič pražské taxislužby, u kterého se nákaza koronavirem potvrdila v pondělí, byl v kontaktu s téměř stovkou lidí. Většinou šlo o jeho klienty, kteří si jízdu objednali prostřednictvím aplikace Uber. Hygienici je nyní obvolávají, aby je mohli vyšetřit. Ředitelka pražské hygieny Zdeňka Jágrová uvedla, že se muž možná nakazil od zákazníků z Německa, které ubytoval. Vedle řízení taxi totiž také pronajímá byt přes Airbnb. Doporučujeme Praha 14:01 10. března 2020

„Máme už kontaktní maily a telefony na všechny, které vezl. Takže postupně je vyřizujeme,“ řekla během tiskové konference šéfka pražských hygieniků Zdeňka Jágrová.

Řidič jezdil s pomocí online služby Uber, hygienici jsou tak díky elektronickým záznamům stále schopni mapovat pohyb nakaženého a vytipovat většinu pasažérů.

„V současné době je ten počet rozšířen na 90 osob, které vezl. Jinak rodinné a blízké kontakty, to je asi šest osob,“ pokračovala Jágrová.

Úřady se nyní snaží dopátrat zdroj jeho nákazy. „Máme podezření na osoby německé národnosti, které ubytovával. Ministerstvo zdravotnictví řeší v současné době jejich dohledání a vyšetření, protože jsou už dávno zpátky v Německu,“ doplnila Jágrová. Muž nyní leží na infekčním oddělení pražské nemocnice na Bulovce.

Zlomový případ

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula případ pražského řidiče opakovaně označil za zlomový. Neví se totiž, jak přesně se muž nakazil. Je tak podle něj možné, že podobným případů může být v Česku více.

„Nemáme přesný podklad o tom, kde se ten člověk nakazil a jakým způsobem se virus šířil. Je to pro nás známka toho, že už můžeme mít tady v komunitě řadu případů, které mohou být potenciálně nebezpečné,“ přiblížil Prymula v rozhovoru pro Radiožurnál.

Podobně mluví také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). „Jde o první případ mezilidského přenosu, který nemá žádnou cestovatelskou anamnézu. Nevíme, kde se nakazil. Je to přelom, bezesporu,“ uvedl.

Mimořádné opatření

Vláda se proto po úterním jednání Bezpečnostní rady státu - v návaznosti na tento případ - rozhodla přijmout další mimořádná opatření.

„Takovéto velmi restriktivní opatření nemůže být založeno jen na jednom taxikáři, je to ale signál, že v populaci je určité procento lidí, které může být nakaženo. Nevěštíme ale z křišťálové koule, díváme se na to, co se děje v okolním zemích,“ vysvětil Prymula.

Od středy tak bude zrušena výuka na základních, středních, vyšších odborných a vysokých školách. Od úterních 18.00 jsou pak zakázány jednorázové akce s účastí nad 100 lidí. Vláda tak rozhodla i v návaznosti dynamiky šíření epidemie v Evropě.

Česko má zatím 40 lidí nakažených novým typem koronaviru. Přes noc přibyly další dva případy, oba mají vazbu na severní Itálii. Celkem bylo v České republice vyšetřeno 1193 pacientů, informoval ministr Vojtěch.

