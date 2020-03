Které akce se ruší? A mají rodiče nárok na ošetřovné? 10 otázek a odpovědí k opatřením kvůli koronaviru

Počet lidí nakažených koronavirem se v Česku zvýšil na 40. Bezpečnostní rada státu proto přišla s řadou mimořádných opatření. Od úterní 18. hodiny zakázala koncerty, divadla, kina, veletrhy a další akce, kam chodí víc než 100 lidí. Od středy budou zavřeny základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy. Omezení přitom platí na dobu neurčitou. Server iROZHLAS.cz přináší odpovědi na základní otázky, které s omezením souvisí. Otázky a odpovědi Praha 12:09 10. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Omezení výuky na školách či zákaz kulturních a dalších akcí platí na dobu neurčitou. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Budou zavřené všechny školy?

Ano. Omezení se od středy týká všech základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol. Pouze mateřské školy a dětské skupiny mohou fungovat i nadále, protože - podle slov premiéra Andreje Babiše (ANO) - nejde o příliš velké kolektivy a vláda stojí o to, aby lidé i nadále pracovali.

Co mají dělat rodiče malých dětí?

Pokud nemají hlídání, mohou si vzít takzvané ošetřovné. „Dítě musí zůstat doma z rozhodnutí vlády. Ošetřovné je tedy na místě,“ řekl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

MŠMT

@msmtcr Mimořádné opatření @Ministerstvo zdravotnictví se vztahuje jen na žáky a studenty. V případě pedagogických pracovníků ředitelům doporučujeme, aby jim přidělili práci, včetně práce z domova (např. ukládání úkolů dětem skrze elektronické nástroje, příprava na výuku) nebo využití samostudia. 4 4

Kterých akcí se zákaz týká?

Takřka všech s očekávanou účastí nad 100 lidí. Jde o veškeré „divadelní, hudební, filmová a další umělecké, sportovní, náboženské akce, trhy, veletrhy, veřejné i soukromé“. Jde tedy například i o plesy.

A kterých naopak ne?

Výjimku z nařízení Bezpečnostní rady státu mají „schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona“. Proto se zákaz nevztahuje například na zasedání Poslanecké sněmovny.

Opatření se nevztahuje ani na nákupní střediska a supermarkety, restaurační zařízení, hromadnou dopravu nebo třeba lyžařské vleky.

Bude se hrát hokej a fotbal?

To zatím není jasné. Bílí Tygři Liberec, vítěz základní části hokejové extraligy, už na twitteru oznámili, že zastavují prodej vstupenek na čtvrtfinále a čekají na rozhodnutí vedení soutěže.

Nižší fotbalové ligy se podle generálního sekretáře Fotbalové asociace ČR, která pořádá třetí ligu, nižší soutěže a domácí pohár MOL Cup, Jana Paulyho hrát budou. „Pořadatel utkání (domácí klub) je povinen zabezpečit, že se soutěžního utkání nezúčastní více než 100 osob,“ informoval na twitteru.

Jan Pauly

@honza_pauly Na základě rohodnutí Bezpečnostní rady státu vydává Výkonný výbor Asociace následující rozhodnutí:



Soutěžní utkání organizované FAČR, KFS, nebo OFS, se neruší;

pořadatel utkání (domácí klub) je povinen zabezpečit, že se soutěžního utkání nezúčastní více než 100 osob 24 31

O osudu nejvyšší fotbalové soutěže a druhé ligy rozhodne Ligová fotbalová asociace na svém středečním zasedání. Nejbližší zápas mají sehrát Teplice s Libercem už ve středu. Viktoria Plzeň na twitteru uvedla, že okamžitě pozastavuje prodej vstupenek na zápasy se Spartou a Mladou Boleslaví.

Co by měl dodržovat každý?

Nepodávat si ruce, nelíbat se a nepřibližovat se k lidem, doporučil na tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Odstup od sebe bychom měli mít 1,5 až dva metry. Lidé by si měli často a pečlivě mýt ruce. Nekýchat do rukou, ale do kapesníku nebo do rukávu. Měli bychom taky jíst dostatek ovoce a zeleniny, aby tělo mělo vitamíny. Další důležitá věc je klid, protože stres zvyšuje riziko, protože se organismus oslabuje.

Kde a jak se dá testovat?

Státní zdravotní ústav navýšil počet zařízení, která mohou testovat vzorky na koronavirus. Aktuálně jich je deset, jedná se ale i s dalšími. Stále platí doporučení, že lidé mají při projevení příznaků kontaktovat svého lékaře v první řadě telefonicky.

Česko rovněž plánuje nákup 100 tisíc testů, které zdravotníci vyvinuli v posledních týdnech a tělo testují na změny imunitního systému - přítomnost protilátek. „Testy v případě negativního výsledku neznamenají, že člověk je stoprocentně čistý, ale pokud jsou pozitivní, víme zcela jistě, že nemocný je,“ vysvětlil epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. „Testy reagují na změnu imunity po kontaktu s určitým virem.“ Nový způsob testování využije zejména policie a armáda při kontrolách na hranicích.

Jaké kroky budou následovat?

Další opatření obdobně razantního charakteru aktuálně podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nejsou zapotřebí. „Stávající opatření jsou vzhledem k situaci zcela adekvátní. Kroky děláme postupně podle toho, jak se situace vyvíjí a podle toho ji vyhodnocujeme,“ řekl Vojtěch na tiskové konferenci. K vyhodnocení aktuálně zavedených opatření podle něj dojde v řádu dnů.

Jaká je situace na hranicích?

Kontroly na hranicích nadále pokračují. Kromě Česka je zavedlo i Slovensko či Polsko. Čeští vojáci a policisté na hranicích využijí již zmíněné nové testy, které výsledek ukážou do 29 minut.

Co mají dělat ti, kteří jsou v Itálii?

I přes karanténu se můžou vrátit domů. Češi v Itálii se podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka z ČSSD můžou obrátit na konzuláty v Miláně nebo Římě. Kdo se vrátí, musí nastoupit povinnou čtrnáctidenní karanténu doma, i když mu nic není. Nařízení platí už od soboty 7. března. Výjimku mají piloti letadel, řidiči kamionů a sanitek, které přijedou z Itálie.