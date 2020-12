V této podobě to nemá smysl, říká ředitel školy v Havířově. Učitelé zatím o testování nemají moc zájem

Možnost nechat se zdarma otestovat na koronavirus využily v Moravskoslezském kraji za týden stovky pedagogů. Hejtman Ivo Vondrák z hnutí ANO na svém twitteru uvedl, že třeba ve středu přišlo na odběry 338 učitelů, z toho jich 25 bylo pozitivních. Někde se ale teprve na odběry chystají, jako třeba v Základní škole Františka Hrubína v Havířově. Havířov 13:05 11. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Možnost nechat se zdarma otestovat na koronavirus využily v Moravskoslezském kraji za týden stovky pedagogů (ilustrační foto) | Foto: Lisi Niesner | Zdroj: Reuters

„Protože mám třiadevadesátiletého dědečka, o kterého se staráme, tak to radši nechci podcenit. Když budou Vánoce, tak abychom měli jistotu, že ho nenakazím,“ popsala Českému rozhlasu Ostrava učitelka angličtiny Lucie Petříková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Plošné testování pedagogů antigenními testy začalo před týdnem, zájem o něj ale není zatím příliš velký. Proč někteří učitelé tuto možnost nechtějí využít. Někde se ale teprve na odběry chystají, jako třeba v Základní škole Františka Hrubína v Havířově

Ta je už objednaná na odběry v příštím týdnu. Její kolegyně Veronika Dinžíková možnost otestování zdarma ale nevyužije.

„Necítím žádné příznaky, nevidím důvod, proč bych se měla jít nechat testovat. Žiju sama. Vesměs učitelé se chtěli testovat před svátky třeba kvůli rodině. Já to teda necítím, nemám potřebu. A ještě, proč bych se nechtěla nechat jít testovat, tak právě kvůli tomu, že mám strach, že v nemocnici bych se mohla potkat s nakaženým,“ popsala Dinžíková.

Na Základní škole Františka Hrubína půjde na odběry osm pedagogů z více než třiceti. Podle ředitele Tomáše Ptáčka testování učitelů v této podobě, nemá smysl.

Dnešní aktualizace potvrzuje situaci z předcházejících dnů. Jediné, co bych považoval za pozitivní, že opět začíná narůstat celkový počet testů. U testovaných pedagogů se pohybujeme na 25 pozitivních z 338. pic.twitter.com/lg1wI6acRw — Ivo Vondrak (@ivondrak) December 10, 2020

„Protože učitelé, kteří se půjdou otestovat – dejme tomu – 14., tak 15. můžou být nakažení a nikdo to nepozná, protože někde v autobuse, nebo na tom testování potkají někoho pozitivního a neodhalíme to. Větší smysl by asi mělo v našich podmínkách, když by přijel nějaký tříčlenný tým, který mi otestuje zaměstnance. V sobotu se dozvím, kdo je pozitivní a kdo v pondělí nemusí chodit do práce,“ popsal.

Začalo plošné testování učitelů na koronavirus. ‚Informace přišly pozdě,‘ stěžuje si asociace ředitelů Číst článek

I když ředitel chápe, že by to bylo logisticky náročné, tento způsob testování má podle něj i další výhody.

„Vkládání do systému objednávek do testovacích center nebo testovacích míst dělá ředitel školy. Už tak je toho docela hodně a tohle jsou další věci, které se na nás valí a v podstatě to není moje kompetence dávat podle mě citlivá data zaměstnanců do systému, který nevím, jak je hlídaný, nevím, jak to je. Chápu tu potřebnost, tomu rozumím, udělám to, ale říkám, že doba je taková, že všichni jsou unavení - rodiče, učitelé. Takže za mě jiná forma asi ano,“ dodal ředitel.

Učitelé můžou přijít na testy do pátku 18. prosince. V Moravskoslezském kraji má v tuto chvíli zarezervovaný termín více než 1500 pedagogů.