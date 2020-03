Jedna má koronavirus, druhou odmítli testovat, oběma je hrozně. ‚Péče je nulová,‘ líčí dívky

Eva Mazánková a Petra Vychytilová v úterý nahrály na Youtube video s názvem Jak jsme přišly ke koronaviru a jak to zvládáme. Dívky v něm popisují, jak se pravděpodobně nakazily, jaký byl přístup hygieny a co právě teď prožívají. Stěžují si na to, že situace není dobře zvládnutá. Zatímco Eva už má výsledek od pondělí, Petru otestují nejdříve za týden. Praha 16:38 18. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dívky z videa na Youtube: Jak jsme přišly ke koronaviru a jak to zvládáme. | Foto: Petra Vychytilová | Zdroj: Youtube

Video s názvem „Jak jsme přišly ke koronaviru a jak to zvládáme“ viděly za jeden den statisíce lidí. Jeho autorky Eva Mazánková a Petra Vychytilová pro iROZHLAS napsaly, že chtěly videem především informovat o celkové vážnosti situace, poukázat na to, proč se dějí veškerá opatření a proč je třeba tato opatření respektovat.

„Myslím si, že už bylo potřeba víc přiblížit dopady tohoto viru. Do teď byl vnímán dost abstraktně, ale jakmile lidé získají konkrétní představu o tom, co tento vir vlastně v těle způsobuje, začnou se ho skutečně bát,“ komentovala nahrávku Petra. Díky strachu podle ní začnou lidé celou situaci brát vážně. A začnou veškerá nařízení a doporučení respektovat a hlavně je dodržovat.

Před šesti dny se Eva probudila a měla 39° C horečku, bylo jí špatně a kašlala. Zavolala své praktické lékařce a popsala jí příznaky. Lékařka ji odkázala na linku 112. „Řekli mi, že když se nedusím a nejde mi o život, tak s tím nic neudělají a že mám zavolat na hygienickou stanici. Linka byla přetížená, snažila jsem se tam dovolat 4,5 hodiny,“ popsala ve videu Eva.

Nakonec se dovolala. Hygiena jí řekla, že pokud nebyla v rizikové oblasti a nepřišla do kontaktu s nakaženou osobou, tak nemá nárok na testy. Poslali ji za praktickou lékařkou. „Zavolala jsem jí, řekla mi, abych přišla osobně. Dorazila jsem do ordinace, paní doktorka mě vyšetřila. Vysmála se mi za roušku. Prý to nemusím nosit, není to potřeba, že mám obyčejnou chřipku a ať si vezmu paralen a jedu domů,“ řekla Eva a dodala, že podle lékařky nebyla potřeba ani karanténa.

„Ulevilo se mi, ale cítila jsem se trochu trapně, že dělám scény. Jela jsem domů s rodiči, zastavili jsme se na nákupu, myslela jsem si, že jsem v pohodě. Jen jsem si raději udělala zásoby,“ líčila cestu od lékařky dívka.

Její stav se začal zhoršovat, horečky neustupovaly, bolela ji hlava, celou sobotu probrečela. To bylo tři dny od prvních příznaků. „Pokud to nebyl koronavirus, tak mám asi zánět dutin nebo něco podobného a potřebuji antibiotika,“ myslela si Eva a tak společně s druhou dívkou z videa Petrou jela metrem do nemocnice v pražském Motole na pohotovost. „Paní doktorka mě vyšetřila. Seřvala mě a byla hrozně naštvaná. Řekla, že mám pravděpodobně koronavirus, a že jsem ji asi právě nakazila. Prý jsem nezodpovědná.“

Pozitivní výsledek testu

Eva přiznala, že jí to bylo líto, vycházela ale z toho, co jí řekla praktická lékařka. Doktorka z Motola si následně vzala ochranný oblek. „To vnímám jako velký problém, že lékaři nejsou preventivně takto chráněni od začátku.“ Druhý den dostala Eva zprávu. Výsledek testu na koronavirus byl pozitivní.

„Měla jsem příznaky tři dny před tím, než mě otestovali. Hygiena mě bere jako nemocnou ode dne, kdy byl výsledek pozitivní,“ řekla Eva. Pohybovala se na přednáškách na Karlově univerzitě v době, kdy podle svého přesvědčení byla nakažená.

Byla v úzkém kontaktu s mnoha lidmi. „Hygiena ale řekla, že inkubační doba je jen dva dny a že ten jeden den, kdy jsem ve škole byla, ani řešit nemají, protože jsem nemohla být nakažlivá. Já jim opakovala, že příznaky jsem měla už čtyři dny před tím, než jsem měla výsledek. Vůbec je to nezajímalo,“ popsala.

Eva si myslí, že se nejspíše nakazila v MHD. „S největší pravděpodobností jsem jsem se nakazila, když jsem jela metrem. Nebo v obchodě. Jsou dvě varianty,“ domnívá se Eva.

‚Bolí mě celé tělo‘

Petra začala mít příznaky v sobotu večer. „To jsem ještě byla u kamarádky na kávě, šly jsme se projít se psem. Řídila jsem se tím, že Eva má jen chřipku. Večer mě začalo škrábat v krku, na průduškách. Špatně se mi zhluboka dýchalo,“ vysvětlila ve videu Petra.

Říkala si, že byla dlouho venku, tak nejspíš prochladla. V neděli se její stav začal zhoršovat. „Od pondělí mám i horečky, bolí mě zuby, oči, celé tělo. Jakmile se něčeho dotknu, tak to bolí,“ popisuje Petra.

Nikdo se o ně podle slov Petry nezajímá. „Eva nadiktovala kontakty na lidi, se kterými se potkala, včetně mě. Když mi zavolali, řekli, že pro ně nejsem infikovaná, dokud mi neudělali testy. Řekla jsem, že mám příznaky a že jsem s Evou zavřená na bytě. Pochybuji, že bych se nenakazila a měla jenom chřipku.“

Postup je ale takový, že nemůže být v evidenci nakažených, pokud nemá pozitivní test. „Těch případů prý ale mají tolik, že by se ke mně dostali nejdříve za týden,“ doplnila Petra.

Nic nedělat, brát paralen

Dívky si podle jejich slov mají zavolat záchranou službu, kdyby jim bylo opravdu zle. Lékař Evě při sdělování výsledku řekl, aby byla silná a statečná. A kdyby se dusila, tak ať volá 155. Eva a Petra mají 14 dní ležet v posteli. A mají brát paralen na horečku.

„Média sice ukazují, že je nějakých 400 nakažených, ale já čekám několik dní na testy, nevedou mě jako infikovanou osobu. Chci upozornit, že to číslo není vůbec reálné, těch lidí může být spousta, kteří jsou na tom podobně jako my,“ myslí si Petra. „Péče o nás je nulová, kdybychom tady chcíply, tak to ani nikdo neví.“

„Jsme mladé a není to v pohodě. Zvládneme to, ale je to utrpení. Tohle jsem nezažila. Máte horečky, a to je to nejmenší. Nejhorší jsou bolesti hlavy a problémy s dýcháním. Nejde to ani popsat. Cítíte se jako kdyby vám bouchla hlava,“ vylíčila Petra a doplnila, že se bavila s dalšími nakaženými a ti prožívají nemoc podobně.

Dívky sledujícím vzkazují, aby chránili sebe i své okolí. „Nebuďte sobečtí a noste roušku. Chraňte i druhé. Snažte se být doma, dezinfikujte si ruce. Noste rukavice. Stačí totiž zmáčknout tlačítko ve výtahu po někom, kdo je nemocný.“