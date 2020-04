‚Všechny budu žalovat.‘ Zakázku na respirátory za 310 milionů získal Jančíkův bývalý asistent

Řídí firmu na virtuální adrese a tíží ho hned 18 exekucí. Přesto od ministerstva zdravotnictví jednašedesátiletý Jan Kunc získal kontrakty na dodávky respirátorů za 310 milionů korun.

Na veřejnost začaly v uplynulých dnech prosakovat i další podrobnosti z pozadí lukrativního obchodu se státem, server iROZHLAS.cz se proto vydal po jeho stopách.

Co zjistil? Třeba jaký údiv vyvolala zavážka tun ochranných pomůcek do Olešné u Písku či že jednatel Kunc se zná s bývalým starostou Prahy 5 Milanem Jančíkem. Reportáž Olešná/Praha 6:00 24. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Společnost Recea Prague získala od ministerstva zdravotnictví šestici kontraktů na dodávku více než milionu kusů respirátorů třídy FFP2 a zásilku dovezenou z Číny potřebovala zřejmě někde uskladnit. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„To vezete nábytek?“ ptá se jeden z místních řidiče náklaďáku. Byla sobota podvečer a náves obce Olešná u Písku zaplnil kamion spolu se dvěma většími dodávkami. „Ale ne. Respirátory. Osm a půl tuny,“ zní překvapivě odpověď muže za volantem.

Zavážka ochranných pomůcek mířila do rukou jednatelů firmy Recea Prague Jana Kunce a Lenky Knížkové. Konkrétně do stodoly bývalé zemědělské usedlosti, kterou Knížková před několika lety koupila a zrekonstruovala.

Společnost Recea Prague získala od ministerstva zdravotnictví šestici kontraktů na dodávku více než milionu kusů respirátorů třídy FFP2 a zásilku dovezenou z Číny potřebovala zřejmě někde uskladnit. Na úzké příjezdové cestě k zadní části objektu se ale auta nevytočila a k vratům od stodoly musela postupně nacouvat. Ostatní kurýři tak během vykládky zboží čekali ve vesnici.

„Tady máme už jenom pár krabiček,“ říká Knížková, drobná opálená blondýnka v letních šatech a s respirátorem na obličeji. Server iROZHLAS.cz se osmapadesátiletou ženu snažil vyhledat v jejím pražském bytě i v sídle společnosti na Malé Straně. V činžovním domě v centru metropole o Recea Prague ale nikdo ze sousedů neslyšel, název firmy nefiguroval ani na zvoncích.

Redakce uspěla až v Olešné. O byznysu se státem se ale Knížková bavit nechtěla. „Všechno řeší pan Kunc, já jsem po operaci kyčle a nic o tom nevím,“ zdůvodňuje svůj postoj majitelka firmy Recea Prague, která se k dodávkám pro ministerstvo zahraničí dostala v polovině března, tedy jen pár dní po tom, co vládní kabinet Andreje Babiše (ANO) vyhlásil v Česku nouzový stav.

Stornované faktury

Firma měla pro resort Adama Vojtěcha (za ANO) podle zveřejněných objednávek zajistit zdravotnický materiál v objemu 310 milionů korun. Z toho ale nakonec sešlo. Ministerstvo podle Vojtěcha většinu objednávek stornovalo. Na twitteru to zdůvodnil tím, že Recea Prague některé z nich nedodala v termínu. A u těch, které došly včas, zase testy Výzkumného ústavu bezpečnosti práce vesměs nepotvrdily původně deklarovanou kvalitu.

„Ministerstvo zdravotnictví dodavatele dopředu informovalo o tom, že je to nepřekročitelná podmínka nákupu spojená s odstoupením od objednávky,“ vysvětlila mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová. Z lukrativní zakázky tak zbyla pouze jedna zásilka respirátorů ani ne za sedm milionů korun. Podle Štěpanyové je to běžná praxe. „Ministerstvo zdravotnictví stornovalo již řadu objednávek. Pokud dodavatel nesplní požadavky, od objednávek odstupujeme,“ doplňuje.

Kunc, který společnost řídí poslední dva roky, ale s postupem resortu nesouhlasí a chce se proti němu bránit. „Všechny budu žalovat,“ tvrdí rozčílený jednatel na adresu ministerstva i některých médií, která o jeho případu informovala. „Chtěl jsem národu pomoct, teď mě tady ale všichni terorizují,“ pokračuje. Odmítnuté respirátory byly podle Kunce stejné kvality jako první várka, kterou resort akceptoval. „Jsou tam mraky roušek, které mohly lidem, kteří umřeli, zachránit život,“ uvádí.

Podnikatel má nyní za to, že mu ministerstvo za neuhrazené faktury dluží 6,9 milionu eur, v přepočtu tedy asi 186 milionů korun. „Nic špatného jsem neudělal, nejsem vrah. Mám smlouvy s čínskými továrnami a platné certifikáty,“ popisuje. Zpoždění podle něj nabraly zásilky – především kvůli nedostupnosti pomůcek – v Číně, odkud je podle svých slov přepravoval „vlastními letadly“.

„Někdo nechce, abych to tady dělal,“ doplňuje.

Firma Recea Prague podle podnikatele navíc už dříve darovala státu tři tisíce respirátorů třídy FFP3, tedy té nejvyšší kvality. Kunc říká, že firma se pokouší s ministerstvem ještě celou záležitost řešit, ovšem zatím bez úspěchu.

Práce pro Jančíka

Piráti minulý týden upozornili, že kolem firmy ale panují pochybnosti. Podle veřejně dostupných dokumentů v obchodním rejstříku měla Recea Prague v roce 2018 tržby 116 tisíc korun a záporný vlastní kapitál. Kde tedy vzala peníze na obří nákup ochranných pomůcek i jejich dopravu z Číny? Podle Kunce firma vydělala na spolupráci s finanční skupinou Ges Group, která mimo jiné vlastní televizi Prima.

Kdo je JANČÍK Bývalého starostu Prahy 5 a místopředsedu pražské ODS v minulosti opakovaně stíhala policie kvůli podezření z nevýhodných na prodej pozemků, které měly městskou část připravit o desítky milionů korun. Uvnitř strany byl pak kritizován kvůli náboru černých duší. Nechvalně proslul i konfliktem s městskou policií, kdy najel do strážníka a ujel. Z politiky odešel po více než 12 letech v roce 2011, kdy rezignoval na post starosty. Ve stejném roce mu i zaniklo členství v ODS.

„Na Primě říkají, že je Recea zadlužená, přitom jsem jim před dvěma lety zprostředkoval obchod za miliardu sto padesát milionů a z toho my jsme vydělali (na provizi – pozn. red.) tyhle velké peníze,“ vysvětluje Kunc, z čeho zaplatil stamiliony za respirátory, které nyní kromě Olešné leží i v pražských skladech firmy. Redakce se na to zeptala i skupiny Ges, odpověď zatím nedorazila.

To ale není všechno: proti Kuncovi se vede hned 18 exekučních řízení. Jeho dluhy podle záznamů ve veřejné evidenci dosahují celkově bezmála čtyř milionů korun. I proto má ale muž zdánlivě jednoduché vysvětlení: podle něj jde o nedoplatky na daních. „Mě do exekuce dostal stát. Nezaplatili mi DPH, je to stejný systém jako teď. Mám vystavenou fakturu, oni ji nezaplatí a pak mi dají exekuci, že jsem jim nezaplatil DPH,“ tvrdí Kunc. O jaký obchod šlo, rozvádět nechce s poznámkou, že jde o osobní záležitost a jeho podnikání se to netýká.

Kunc má zároveň trvalé bydliště hlášeno na úřadě městské části Praha 5. Tam také v roce 2010 kandidoval za ODS v komunálních volbách, obsadil jedno z posledních míst tehdejší kandidátky občanských demokratů. Na radnici však už dříve působil, a sice jako asistent nechvalně proslulého starosty Milana Jančíka. „Ano, je to tak. Nebudu vám lhát.“ Co přesně ale v jeho kanceláři dělal, Kunc neupřesnil.

A jak se Kuncova firma k ministerské zakázce vlastně dostala? „Společnost Recea Prague zaslala ministerstvu zdravotnictví nabídku, kterou ministerstvo stejně jako desítky dalších posoudilo,“ uvádí mluvčí Štěpanyová s tím, že u zprostředkovatelů ochranných pomůcek resort kontroluje například příslušné certifikáty, dále „prohlášení o shodě s evropskou normou, technické popisy produktu, dodržení stanoveného objemu dodávek a dohodnutých termínů.“

Podnět exekutorům

Předseda Pirátů Ivan Bartoš kvůli podezřelým nákupům zdravotnických pomůcek podal ve sněmovně interpelaci a od Vojtěcha požaduje vysvětlení. Strana zároveň chystá podnět exekutorské komoře. Vadí jí, že podnikatel neplní své závazky.

„Mám důvodné podezření, že Jan Kunc ve skutečnosti disponuje nemalým majetkem navzdory exekučním řízením, která jsou vůči němu vedena. Z tohoto důvodu jsem podklady shromážděné pirátským analytickým týmem doručil všem 18 exekutorům,“ říká pirátský poslanec Lukáš Kolářík.

Piráti chtějí ale od ministra vysvětlit i další problematické nákupy. Připomněli případ společnosti La Factory, od níž ministerstvo zdravotnictví nakoupilo medicínské masky za 1,2 miliardy korun. Firma přitom byla do té doby nečinná, podle účetní závěrky měla nulové tržby, neměla žádné zaměstnance a její aktiva činila 99 tisíc korun.

Výdaje ministerstva zdravotnictví i dalších resortů v době koronavirové epidemie podrobně server iROZHLAS.cz zmapoval. Z porovnání vyšlo, že Vojtěchův resort nakupoval v některých případech až šestkrát dražší pomůcky než například ministerstvo vnitra. Právě tyto dvě instituce nakupují od propuknutí epidemie pomůcky v největších počtech.

Cena výrazně kolísala v případě ministerstva zdravotnictví také v čase. Například 12. března nakoupil resort respirátory FFP2 za 866 korun bez DPH, o den později od stejné společnosti už jen za 250 korun. S nákupem ochranných pomůcek pak ministerstvo zdravotnictví začalo 11. března, tedy deset dní po první potvrzeném případů nákazy koronavirem na českém území. Zmíněná smlouva na devět tisíc respirátorů za 866 korun byla prvním nákupem ministerstva.