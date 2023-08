,Symbolické místo.‘ V Kozojídkách zachránili starou sušírnu tabáku, po rekonstrukci jí najdou nové využití

Na jižní Moravě se ještě před pár desítkami let ve velkém pěstoval tabák. Dokladem toho jsou sušárny tabáku rozeseté v několika obcích v okolí Veselí nad Moravou. Dřevostavby ale chátrají a pomalu mizí. Jednu z nich se teď proto rozhodli zachránit v Kozojídkách. Obec budovu koupila a tento týden ji místní za pomoci jeřábu přesunuli ze soukromé zahrady na veřejné prostranství v areálu vinných sklepů. Kozojídky (Hodonínsko) 22:34 6. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sušírna tabáku v Kozojídkách | Foto: Vlasta Gajdošíková | Zdroj: Český rozhlas

Příprava sušárny na její přesun zabrala partě místních mužů několik dní. Původně stála asi o sto metrů dál.

V několika obcích na Hodonínsku dodnes stojí dřevěné domky – sušárny tabáku. Jednu z nich se rozhodli zachránit v Kozojídkách a najít jí nové využití

Na nákladním autě ji nejprve převezli po silnici kolem rybníku. Posledních dvacet metrů na předem vybrané místo s vybetonovanými základy absolvoval domek zavěšený za rameno jeřábu.

Neobvyklá podívaná na dřevěnou stavbu vznášející se nad korunami stromů přilákala několik místních.

Přišla i Božena Hlahůlková, která si sušárnu v akci pamatuje z dětství. „To už je takových 56 roků. Lezli jsme tam a věšeli šňůry tabáku. Nejdřív to bylo mokré, potom se to zase přehazovalo, suché se dávalo do vázanek a na Vánoce se to odváželo do tabačky,“ vzpomíná.

Stěhování sušírny tabáku v Kozojídkách | Foto: Vlasta Gajdošíková | Zdroj: Český rozhlas

Podobnou sušárnu měl dřív ve vsi téměř každý dům. „To už je skoro všechno pryč. Ale ještě by se našly v Kozojídkách tři nebo čtyři,“ dodává Hlahůlková.

Sušárnu teď čeká kompletní rekonstrukce. „Chtěli bychom z toho udělat takové symbolické místo, kde by se ukázalo, jak se ten tabák sušil,“ plánuje nezávislý starosta Kozojídek Otakar Březina.

„Co se týče dalšího využití, záleží na lidech, jak to pojmou. Dokážu si představit, že tam bude hrát cimbálová muzika v létě, bude to krásně zastíněné a bude se tam tančit v krojích. Využití by mělo být kulturně-společenské,“ plánuje Březina.

První akcí v přesunuté sušárně by mohly být zdejší Martinské hody 11. listopadu.

Sušírna tabáku v Kozojídkách | Foto: Vlasta Gajdošíková | Zdroj: Český rozhlas