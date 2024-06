Loni ji odmítli, teď ji chtějí. Brno plánuje rozšířit městskou spalovnu odpadu, využijí ji i další kraje

Brno bude znovu hledat firmu, která za miliardy korun rozšíří městskou spalovnu odpadu. Zastupitelé v úterý opět diskutovali o projektu, který loni zastavili. Tehdy tím popudili zástupce okolních krajů, kteří počítali s tím, že smetí z jejich skládek skončí v brněnském kotli a vznikne z něj teplo a elektřina. Teď je vše zase jinak. Brno 19:17 19. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Loni se politici dohodli, že nechají zpracovat další analýzy, které posoudí, jestli je vhodné stavět třetí kotel spalovny za víc než 4,5 miliardy korun. Na stavbu už přitom byla vybraná firma, měla vyřízená všechna povolení i evropskou dotaci, která by pokryla víc než půlku nákladů. Politici ale tehdy zakázku zrušili.

Teď mají v rukou nové analýzy, které na stovkách stran ještě detailněji rozebraly celý projekt a potvrdily jeho prospěšnost. A proto vládnoucí koalice souhlasila, že kotel postaví.

Podle první varianty se má stavět původně plánovaný kotel, jenom mírně upravený, s menším důrazem třeba na architektonické kvality.

Druhá varianta znamená postavit menší, jakoby záložní kotel, který by sice mohl být levnější, zato na něj ale Brno nemá šanci získat dotaci.

Firmy teď budou nabízet, za kolik peněz postaví jeden i druhý kotel a městská odpadová firma si pak jeden vybere.

Opoziční zastupitelka Jana Drápalová (Zelení) tvrdí, že to je zbytečná komplikace. „Myslím si, že druhá varianta je do výběrového řízení přidána jenom proto, aby to ukázalo, že se nesoutěží to stejné co minule,“ říká.

Podle Drápalové bude těžké vyhodnotit nabídky a rozhodnout o vhodnější variantě. Myslí si to i zastupitel a ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) z koaličních lidovců, podle kterého je jediné správné řešení stavět původně plánovaný kotel.

Nové analýzy podle Hladíka i Drápalové potvrdily jen to, co už bylo známé loni. Zastupitelka ze Zelených dodala, že tím jenom město ztratilo měsíce času.

Reakce ODS

Náměstek primátorky Robert Kerndl (ODS) si na rozdíl od opozice i koaličních lidovců myslí, že nově nastavené podmínky výběrového řízení povedou k tomu, že se do soutěže přihlásí víc firem – a město teoreticky ušetří.

O minulou zakázku se nakonec ucházela jedna firma, nabídla dvojnásobek odhadované ceny, což ODS považovala za příliš drahé.

Kerndl tehdy taky tvrdil, že spalovna bude mít negativní dopad na zdraví Brňanů. To oslovení vědci z Akademie věd nepotvrdili.

Kerndl rovněž rozporoval, jestli se má do Brna vozit odpad mimo Jihomoravský kraj a vzkázal ostatním regionům, ať si připraví vlastní spalovny, přestože samosprávy roky počítaly s tím, že budou moct používat tu brněnskou.

Kerndl stále trvá na tom, že i rozšířená spalovna má pojmout hlavně odpad z Brna a jižní Moravy.

„Stejně těch 80 tisíc tun odpadu rozdíl nepokryje to, co potřebují ostatní kraje, takže my jako zastupitelé města jsme skládali slib Brňanům – musíme dělat to nejlepší pro Brňany. Stejně by měli postupovat krajští zastupitelé a musí hledat vhodné cesty,“ říká Kerndl.

Pro obce to může být problematické ve chvíli, kdy v roce 2030 začne platit zákaz skládkování a ony nebudou mít jak se odpadu zbavit. Města, odkud se už smetí do Brna vozí, třeba z Velkého Meziříčí, budou mít dál šanci odpad v Brně spalovat.