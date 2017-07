Mák, knihovny i rozhledny. Sedm prvenství, kterými se mohou Češi chlubit

1. Knihovny

Česká republika má nejhustější síť veřejných knihoven na světě. Zatímco v Evropské unii je průměr 1,3 knihovny na 10 000 obyvatel, v Česku je to 5,1 knihovny. Jsme na tom dokonce desetkrát lépe než USA. Obce a města jich provozují více než 5000. Mezi Čechy je také velký zájem o půjčování knih, službu využívá 92 procent populace.

Rakovina, děti v 'děcáku' nebo klíšťová encefalitida. 7 prvenství, na které Češi nemohou být pyšní Číst článek

2. Rozhledny

Ano, čtete správně. Česká republika drží světové prvenství v kategorii rozhledny. Těch máme téměř 500 (a jednu podhlednu). To je nejvíc na světě v přepočtu na obyvatele i na plochu státu. Většina z nich vznikla díky evropským dotacím.

3. Mák

V pěstování potravinářského máku je Česko společně s Tureckem světovou špičkou. V roce 2016 se pěstoval na 35,5 tisíce hektarech. Většina ho jde na vývoz – především do Ruska, Rakouska a Německa. Existuje ale ještě jeden druh máku - farmaceutický. Ten má horší chuť, ale má větší obsah morfinu. V pěstování tohoto druhu máku vede Afghánistán.

Česko je šestou nejbezpečnější zemí světa, ukázal průzkum. Nejhůř je na tom Sýrie Číst článek

4. Vinylové desky

V devadesátých letech skončila výroba populárních „elpíček“, které vytlačili cédéčka. Ty později podlehly formátu MP3 a jeho přehrávačům. Mnoho lidí ale tvrdí, že s technologickým postupem klesá kvalita zvuku. Proto se do módy opět dostávají vinylové desky. A to je něco, co slyší v Loděnici u Prahy moc rádi. Sídlí zde totiž firma GZ Media, která je největším výrobcem LP desek na světě a která jako jedna z mála v devadesátých letech neukončila výrobu. Zaměstnává 1650 lidí, dalších 100 v pobočce v USA.

5. Akvarijní rybičky

Češi jsou největší vývozci akvarijních rybiček v Evropě, na světě se společně se Singapurem také drží na špici. Chovatelé rybičky vyváží hlavně do Německa, Francie a Itálie. Hlavně proto, že jsou levné. Nejoblíbenější jsou tradiční druhy paví očko, plata, neonka, ancistrus nebo mečovky.

Neonky (ilustrační foto) | Foto: flickr.com | Zdroj: Flickr

6. Nanovlákna

Nanovlákna jsou českou specialitou. Postavení světové jedničky ve výzkumu i výrobě nanovláken potvrdila konference na konci roku 2016 v USA. Přestože se často nedaří propojit vědu s průmyslovou výrobou, ani s tímto aspektem nemá Česká republika problém.

7. Kremace

Třetí na světě (za Japonskem a Hongkongem), první v Evropě. Pohřbívání žehem tvoří v České republice asi tři čtvrtiny všech pohřbů. Oblíbenější je ve městech, v Praze používá spalování 95 procent pozůstalých. V Česku je také 27 krematorií, což je nejvíc na počet obyvatel na světě. Tento trend souvisí nízkou náboženskou tradicí v České republice. V oblastech, kde je větší procento věřících – například jižní Morava, je počet pohřbů žehem nižší.

Další přední umístění Antivirová společnost AVAST je druhou největší ve svém oboru za firmou Symantec. Podle skupiny expertů z Institute for Economics and Peace je Česká republika šestou nejbezpečnější zemí na světě. Podle agentury Internations je Česká republika druhou nejlepší pro život pro cizince hned za Finskem. Podle neziskové organizace Social Progress Imperative a společnosti Deloitte je 22. společensky nejvyspělejší zemí světa.