Jourová: Vystrčil nám pomohl narovnat hřbety. Naši partneři k nám musí přistupovat s respektem

„Když někdo připustí, že se s ním jedná jako s lokajem, tak se tím lokajem stane," prohlásila v Interview Plus místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová (za ANO) v reakci na nedávnou cestu předsedy Senátu na Tchaj-wan. „Miloš Vystrčil pomohl nám Čechům narovnat hřbety." Interview Plus Praha/Tajpej 19:43 8. září 2020

„Je to vyjádření české občanky. Myslím, že jsem občankou hrdého národa, který by měl vyžadovat, aby k nám zahraniční partneři přistupovali s respektem, úctou a uznáním naší důstojnosti a suverenity,“ zdůraznila Jourová.

Za Miloše Vystrčila (ODS) se podle ní jednoznačně postavila francouzská a německá diplomacie. Výhrůžky a agresivní prohlášení vůči demokraticky zvoleným evropským politikům odsoudila i Evropská komise.

„Na sebevědomí jednotlivých států je to, že se nenechají ponižovat a zastrašovat. Co se týče jejich zahraniční politiky, je to samozřejmě na nich. Mohu jen zopakovat, že Evropská unie respektuje politiku jedné Číny, vyžaduje spolupráci založenou na reciprocitě a důvěře, ale zároveň máme také dialog s Tchaj-wanem, a to v případech, které nevyžadují jeho uznání jako samostatného státu,“ shrnula Jourová.

Připomněla, že Tchaj-wan je 15. největším obchodním partnerem Evropské unie a čtvrtým v Asii. Naopak EU je na Tchaj-wanu významným investorem.

„Osud Běloruska je v rukou tamních občanů. Nelze o něm rozhodovat ani v Moskvě, ani v Bruselu.“ Věra Jourová

Sankce proti Bělorusku

Evropská unie sleduje také dění v Bělorusku, kde neustávají protesty proti prezidentovi Alexandru Lukašenkovi. Ministři zahraničí unijních zemí se na neformálním summitu shodli, že by na představitele běloruského režimu měly být uvaleny sankce.

„Unie musí na situaci reagovat. Jasně jsme řekli, že solidárně stojíme za běloruským lidem. Bělorusové musí mít možnost projevit svou vůli ve svobodných volbách a vidíme, že touží po naplnění svých práv. Velmi pravděpodobně proto sáhneme po nových sankcích kvůli násilí, represím a falšování voleb,“ potvrdila eurokomisařka Jourová.

Sedmadvacítka podle ní vyzývá běloruský režim k propuštění nespravedlivě stíhaných, kterých je na šest stovek, a zastavení násilí vůči protestujícím. Sankční seznam už se připravuje, poslední slovo ale budou mít ministři členských států. „Přeji si, aby Evropská unie vystupovala jedním hlasem a abychom dosáhli společného stanoviska,“ uvedla Jourová.

Rozšíření už uvalených sankcí podle ní hrozí také Rusku v reakci na otravu ruského opozičního politika Alexeje Navalného nervově paralytickou látkou skupiny Novičok.

