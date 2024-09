Primátor Opavy chce požádat o vyhlášení nouzového stavu. ‚Lidé nemají možnost k volbám jít,‘ tvrdí

Primátor Opavy a kandidát do Senátu Tomáš Navrátil (ANO) chce požádat o vyhlášení nouzového stavu. Ten by umožnil odklad voleb. Řekl to v České televizi. Podle něj teď město není schopné se na volby připravit. Krajské volby a volby do Senátu budou tento pátek a sobotu. Navrátil tvrdí, že obyvatelé Opavy teď nemají na volby čas, protože řeší následky povodní. Opava 8:57 18. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřinky - dvanáctitisícová část Opavy čelila více než stoleté vodě | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Požádám o stav nouze, protože lidé skutečně nemají možnost k volbám jít a jsou mimo, nemusí mít doklady. Potřebujeme, aby vůbec fungovaly sociální služby, nemocnice a tak dále, a ne aby se řešilo to, jak připravujeme volby," řekl ve středu Navrátil.

Při vyhlášení nouzového stavu by se volby mohly podle Navrátila odložit až o šest měsíců.

Vláda v pondělí potvrdila konání voleb v původním termínu 20. a 21. září. V krajích zasažených povodněmi chtějí úřady co nejvíc pomoci postiženým.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v úterý po večerním zasedání Ústředního krizové štábu ujistil, že stát zajistí regulérnost víkendových voleb do krajů a části Senátu i v místech, které poškodily záplavy.

Logistiku voleb chce ministerstvo vnitra co nejvíce upravit pro hlasování v místech po povodních.

Úřad podle něj chystá „exkluzivní cestu“, jak se k lidem budou moci dostat před volbami nové doklady. Metodu ještě dodělává, chystá se ji představit ve středu.

V tentýž den bude Rakušan jednat s mobilními operátory a všechny informace chce poslat starostům. „S přenosnou urnou se bude jezdit autem, logistika se přizpůsobuje situaci,“ uvedl. Je podle něj třeba aktivně hledat možnosti nestandardního postupu.

Některé obce na Jesenicku, které patří k nejvíce zasaženým oblastem záplavami, budou muset hledat pro nadcházející volby náhradní prostory. Řada volebních místností v základních školách byla zaplavena.

S dotazy ohledně voleb a možnosti řešení problémů spojených s jejich zajištěním se budou moci zástupci obcí zasažených povodní obracet na linku 974 817 360. Dostupná bude ve středu a ve čtvrtek od 09.00 do 19.00, v pátek od 08.00 do 22.30 a v sobotu od 8.00 do 17.00, informovalo ministerstvo vnitra na svém webu.

V Ostravě bude podle primátora Jana Dohnala (ODS) největším problémem zajištění volebních komisí, město je ale připraveno využít úředníky.

Opavský primátor Tomáš Navrátil (ANO) pondělní rozhodnutí vlády neodložit krajské a senátní volby, které připadají na pátek a sobotu, z lidského hlediska nechápe. Lidé se podle něj z některých lokalit, které povodně odřízly, často k urnám nedostanou.

„Chápeme, že lidé v postižených obcích a městech mají práce nad hlavu, ale jsem pevně přesvědčen, že regulérní průběh voleb spolu s hasiči zajistíme,“ reagoval Rakušan.