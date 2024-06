Mojí prioritou je průmysl včetně zbrojního, to je pro Česko velká příležitost, říká nový europoslanec Farský

Jedním z nových europoslanců je Jan Farský, který bude v Evropě zastupovat spolu s Danuší Nerudovou hnutí STAN. „Pro mě je téma regionů zásadní úkol pro budoucí evropskou reprezentaci – tak, aby tam byly dostupné služby, dobrá pracovní místa, slušné odměňování, aby tam měli lékaře, aby ten region byl dopravně dostupný,“ vyjmenovává pro Český rozhlas Liberec. Vedle toho se chce zaměřit na ekologii a průmysl včetně zbrojního. Liberec 16:42 10. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Farský | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak hodnotíte výsledek vaší koalice Starostové a osobnosti pro Evropu?

Předně bych chtěl poděkovat voličům za Liberecký kraj, kde jsme měli velkou podporu a byli jsme tady na třetím místě. A nejvíc díků chci poslat do Semil, protože tam jsme byli dokonce na druhém místě. To je ta hezčí část.



To horší je, že jsme chtěli víc. Což asi všechny strany.

Zároveň je nutné říct, že jsme si podrželi volební výsledek z roku 2019, ale teď jsme ho dosáhli samostatně, už ne v koalici s TOP 09. Z vládních stran jsme jediná, která posílila.

Takže pocity jsou obojaké. Rádi bychom byli jako Starostové silnější, chtěli jsme být třetí na pásce a mít tři mandáty. Dopadlo to sice posílením... Ale možná tím, že se zvedla volební účast, tak je výsledek jiný, než jsme si představovali.

Může mít výsledek eurovoleb dopad na politiku současné vlády?

Myslím, že ne. Jestli budou mít nějaké volby vliv na politiku vlády, tak to budou až ty krajské.



Na co se budete chtít v Evropském parlamentu zaměřit? S kým budete chtít spolupracovat? Nebo je na to ještě moc brzo?

Na to určitě brzo není. Myslím, že je dobré to mít promyšlené, a zároveň to bylo téma mnoha předvolebních rozhovorů.

Pro mě jsou klíčová tři témata. Environmentální, otázka životního prostředí, protože v této oblasti se střetávají různé ideje.

Pak je to otázka průmyslu a zvláště obranného průmyslu, což je velká příležitost pro Českou republiku a její know-how.

A pak je tu otázka regionů. V rámci Evropské unie jsou stále regiony, které pokulhávají za evropským průměrem, a obrovské rozdíly jsou třeba i uvnitř jednoho státu. To je případ i České republiky, a přestože se už dvacet let snaží, výsledky to pořád nepřináší.

Pro mě je téma regionů zásadní úkol pro budoucí evropskou reprezentaci – tak, aby tam byly dostupné služby, dobrá pracovní místa, slušné odměňování, aby tam měli lékaře, aby ten region byl dopravně dostupný...

V Semilech, kde jste byl v minulosti starostou, skončila vaše koalice druhá za vítězným hnutím ANO. Co můžete v europarlamentu prosadit tak, aby to mělo dopad právě na obyvatele Semil nebo celého Libereckého kraje?

Bude se projednávat nové programové období, což je vlastně nový rozpočet na dalších sedm let. Tedy to, jaké se určí priority – jestli půjdou finance do výstavby silnic, železnic, do zdravotnictví, nebo jestli půjdou do vzdělávání. Tento objem financí se bude debatovat právě i v Evropském parlamentu.

Samozřejmě nejde a asi bychom to ani nechtěli, aby europoslanci posílali peníze přímo do svých obcí. Ale Jde hlavně o tu možnost, aby tam, kde je chuť u evropských třeba financí uspět, tak abychom je dali.

To, co přináší Evropa každodenně, nejsou jen finance, dává lidem práci. Jsme vývozní ekonomika, a kdybychom neměli možnost vyvážet automobily a další výrobky do západní Evropy, tak sta tisíce lidí v Čechách ztratí práci.

I když ta spolupráce nevypadá tak, že přijde někam balík peněz na novou čističku, silnici, nebo náměstí, je také velmi důležitá. Takže ji udržet, nerozkládat.