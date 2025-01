Náměstek: Ministerstvo práce to stihne, z 95 procent bude do konce roku digitální. Za vládu nemluvím

Do konce roku by se mělo digitalizovat až 95 procent úřední agendy. Podle průzkumu Median pro Český rozhlas chce elektronickou komunikaci se státem letos začít častěji využívat téměř polovina všech dotázaných. Digitalizace se v předešlém roce stala i strašákem, byla příčinou odchodu Pirátů z vlády. „Vidíme, že občani digitální kanál využívat chtějí,“ říká pro Český rozhlas Plus Karel Trpkoš, ředitel IT sekce ministerstva práce a sociálních věcí. Praha 20:27 3. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít ilustrační foto | Zdroj: Shutterstock

Zvládne se podle vás splnit záměr digitalizovat 95 procent úřední agendy?

Nemůžu mluvit za celou vládu a všechny resorty. Můžu mluvit pouze za ministerstvo práce a sociálních věcí a tam předpokládáme, že tenhle cíl splníme. A to, že to není jenom předpoklad, že to má reálné opodstatnění, vidíte na aktivitách, které jsme dokončili v roce 2024 a zároveň jsme je rozpracovali pro rok 2025.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s ředitelem IT sekce Ministerstva práce a sociálních věcí Karlem Trpkošem

Když bych měl uvést jeden příklad, víte, že jsme ke konci roku nasadili projekt Měním zaměstnání. To jsou dva základní procesy, pokud měníte zaměstnání, tedy evidence uchazeče o zaměstnání a podpora v nezaměstnanosti. A skutečně vidíme, že občani digitální kanál využívat chtějí.

V září ministerstvo práce a sociálních věcí kritizoval za příliš dlouhotrvající a nedokončenou digitalizaci Národní kontrolní úřad (NKÚ). Vy jste se proti tomu vymezovali. Přesto mě zajímá, jestli třeba v případě Úřadu práce nebo České správy sociálního zabezpečení už úředníci nemusí přepisovat data ručně, jak kontroloři kritizovali?

Národní kontrolní úřad především posuzoval poměrně dlouhé období od roku 2018, možná ještě o chvíli dříve. V tomto ohledu zejména v počátku posuzovaného období měl pravdu. Co se týká od nástupu Mariana Jurečky (KDU-ČSL), tak digitalizace na ministerstvu práce a sociálních věcí dramaticky akcelerovala.

Téměř polovina lidí chce elektronicky komunikovat s úřady. Nárazově tuto možnost využívá čtvrtina Číst článek

A věci, které dnes máme v klientské zóně Jenda, tak nikdo nikam nepřepisuje. Automaticky propadají do agendového systému, případně jsou ještě předzpracovány, než se tam dostanou. Takže tento aspekt už je dnes úplně minulostí.

Digitalizace stavebního řízení

Vy jste se podílel na vládní analýze popisující problémy spuštěné digitalizace stavebního řízení. Na krátkou dobu ji mělo pod sebou i vaše ministerstvo. Co říkáte tomu, že ji vláda odložila o další tři roky?

Vláda ji neodložila. Vláda pouze vyhodnotila kroky, které jsou nutné k tomu, aby digitalizace stavebního řízení byla zdárně dokončena.

Do roku 2027.

Je to tak. A ty kroky jsou takto dlouhé.

Vy jste původně ale říkal, že náprava může trvat několik měsíců až rok a půl.

Budu úplně přesný. Říkal jsem, že náprava může trvat 12 až 18 měsíců. Když se podíváte i do materiálů, které jsou například z předposlední tiskové konference, která se tohoto tématu týkala, tak tam byl ukázán harmonogram. A bylo řečeno, že zhruba polovinu času budou trvat veřejné soutěže, druhou polovinu času bude trvat vlastní implementace.

3:46 Digitalizace je jako svatý grál. Všichni po ni touží, ale nikdo ji nenašel Číst článek

To znamená, že se v rámci implementace znovu dostáváte na 18 měsíců, které byly uvedeny v analýze. A záleží na tom, jestli pro implementaci máte vhodné podmínky vysoutěženy.

Vysoutěžit to musíte standardně dle zákona zadávání veřejných zakázek a veřejné zakázky mají nějakou dobu trvání. To znamená, že čas na implementaci je pořád zhruba 18 měsíců, ale musí se to řádně vysoutěžit podle zákona o veřejných zakázkách.

A nehrozí, že budou muset úředníci a stavebníci ještě několik let nebo několik měsíců bojovat s nevyhovujícími systémy?

Digitalizace samozřejmě nespí. Ministerstvo práce společně s ministerstvem pro místní rozvoj intenzivně pracují na tom, aby jednak systém odladily alespoň v rozsahu funkčností, které chceme používat během tří let. A zároveň abychom našim kolegům na stavebních úřadech dodali alespoň minimální funkčnost, aby procesy mohly být efektivní.

8:08 Nový dotační program zajistí v příštích letech až tisíce nových nájemních bytů, říká ministr Kulhánek Číst článek

Víte, že na začátku zimy se schvaloval takzvaný částečný legislativní bypass. Zároveň jsme stabilizovali systém tak, aby splňoval zákonné požadavky. To už se povedlo a tato část je nasazená.

Zároveň jsme slíbili, že v rámci takzvaného technologického bypassu uděláme napojení nového systému na původní systémy. Aby naši kolegové na stavebních úřadech mohli práci dělat alespoň přiměřeně pohodlně. To, že tam vždycky je prostor pro zlepšení, to je. A ten přinese až nové stavební řízení.