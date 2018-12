Při nehodě u Domažlic zemřeli tři mladí muži. Třicetiletá žena bojuje v nemocnici o život

Nehoda se stala v sobotu okolo dvacáté třetí hodiny na silnici z obce Kdyně do Domažlic. Řidič Volkswagenu Golf dostal smyk. „Vozidlo pokračovalo ve smyku přes protisměrný jízdní pruh vedoucí na obec Kout na Šumavě, a dále mimo komunikaci, kde narazilo do vzrostlého stromu. Následně bylo odraženo do Záhořského potoka, kde zůstalo střechou pod vodou,“ popsala nehodu Kořínková.

Noční nehoda na D1 způsobila škodu za zhruba 1,5 milionu. Dálnice byla zavřená asi tři hodiny Číst článek

Z potápějícího se auta museli posádku vyprostit plzeňští hasiči. Podle jejich mluvčího Petra Poncara bylo nutné vyřezat několik náletových dřevin, aby bylo možné dostat vozidlo ze čtyři metry široké a 130 centimetrů hluboké strouhy.​

Hasiči také asistovali záchranářům, kteří resuscitovali dva muže. „Dva muži, ročník 1993 a 1997, zemřeli i po resuscitaci na místě. Další dvě osoby, muž a žena, byly připraveny v kritickém stavu na urgent. Muž v nemocnici zemřel a žena bojuje o život,“ řekla serveru iROZHLAS.cz mluvčí plzeňské záchranné služby Veronika Albrechtová. Na místo nehody přiletěly i dva armádní vrtulníky z Líní a Bechyně.

Příčinu dopravní nehody policisté stále zjišťují. Doprava v místě nehody byla zprvu řízena kyvadlově, a poté byla zvolená objízdná trasa.

Nehoda u Kozolup

V Plzeňském kraji se v noci ze soboty na neděli stala ještě jedna tragická dopravní nehoda. Po třetí hodině ranní u obci Kozolupy zemřela šest a dvacetiletá žena. „Projela zatáčkou a z dosud nezjištěných příčin sjela vpravo mimo komunikaci do příkopu, kde s vozidlem narazila do náletových dřevin, od kterých byla vymrštěna do vzduchu a skončila s vozidlem na střeše,“ upřesnila okolnosti nehody Kořínková. Příčinu této dopravní nehody policie vyšetřuje.