NMS Market Research: Volby by teď vyhrálo ANO. TOP 09, Přísaha ani Motoristé by se nedostali do Sněmovny

Sněmovní volby by na počátku srpna vyhrálo hnutí ANO se ziskem 29,3 procenta hlasů. Vyplývá to z volebního modelu agentury NMS Market Research. Do Sněmovny by se podle něj dostali ještě ODS, Starostové, Piráti, SPD a komunisté. Pětiprocentní hranici v modelu nepřekročila TOP 09, ani Přísaha, ani Motoristé sobě, pokud by kandidovali samostatně. Vládní lidovci by získali 2,4 procenta. K urnám by v srpnu přišlo 56,5 procenta oprávněných voličů. Paha 17:08 21. srpna 2024

V porovnání s výsledky červencového modelu NMS Market Research si ANO polepšilo, stejně jako občanští demokraté. ODS posílila o tři procentní body, opoziční ANO o 1,1 procentního bodu.

Třetí by se ve volbách do Poslanecké sněmovny umístilo hnutí STAN se stabilním ziskem 9,6 procenta. „Ze stran, které by se v srpnu dostaly do Poslanecké sněmovny, má však nejmenší volební jádro a jeho voliči při volbách často nakonec upřednostní jinou stranu,“ upozorňuje agentura.

Pirátům by dalo hlas osm procent voličů, což je o 1,1 procentního bodu méně než v červenci. Pozvolný pokles podpory pokračoval ve druhém prázdninovém měsíci u SPD, která by získala šest procent hlasů. KSČM se drží pod šesti procenty, s přihlédnutím k intervalu spolehlivosti však vstup do Poslanecké sněmovny nemá jistý, uvádí NMS Market Research.

Oproti měření ze začátku července by pětiprocentní hranici pro vstup do Sněmovny nepřekročila TOP 09, ani Přísaha. Podobně by na tom byli Motoristé sobě, které autoři modelu v srpnu poprvé zahrnuli samostatně, nikoliv v koalici s Přísahou.

Vládní TOP 09 by podle modelu dostala 4,7 procenta hlasů. Při zohlednění statistické odchylky ale strana šanci na vstup do Sněmovny má.

Hnutí Přísaha by při samostatné kandidatuře bez Motoristů dostalo 4,7 procenta hlasů. Motoristé sobě by samostatně dosáhli na 4,1 procenta. „Samostatně by se ani jedna z těchto dvou stran nemusela dostat do Poslanecké sněmovny, proto dává jejich kandidatura v koalici smysl i v dalších volbách,“ uvedla politická analytička NMS Tereza Friedrichová.

Sociální demokraté (SOCDEM) by dostali hlasy 2,8 procenta voličů. Lidovců model přisuzuje zisk 2,4 procenta a Zeleným 2,3 procenta.

Data pro volební model sbírala agentura NMS Market Research od 1. do 8. srpna. Do průzkumu se zapojilo 1291 respondentů. Sběr dat agentura udělala online v Českém národním panelu. Vzorek je reprezentativní pro populaci ve věku 18 let a více.