‚Jsme na startu,‘ říká o nové pražské čtvrti starostka Prahy 7. Bubny-Zátory už mají územní studii

Pro přeměnu současného brownfieldu na novou městskou čtvrť je územní studie zásadní materiál.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Adama Bejšovce o nové pražské čtvrti

„To je jádro dohody, jak ta čtvrť má vypadat, kolik lidí tam má být, kolik lidí tam pracovat, jak je to celé prostorově uspořádané. To je naprosto klíčová věc, a vlastně nejtěžší v celém tom procesu toho územního rozvoje. Troufám si tvrdit, že teď už jsou před námi víc formální kroky, to jádro věcí máme odpracované,“ vysvětluje ředitel pražského Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.

Studie je závazná pro město i Prahu 7 a vycházet z ní budou i investoři. „Studie určuje základní strukturu, to znamená kde jsou ulice, kde jsou budovy a jaký mají objem, kde je doprava, kde jsou veřejné budovy, občanská vybavenost. Teď nás čeká změna územního plánu, v letošním roce to určitě nebude, protože procesy jsou dlouhé, ale věříme že v roce 2022 bude vydána,“ doplňuje Boháč.

Praha změní územní plán, aby umožnil stavbu koncertního sálu na Vltavské Číst článek

Změna územního plánu je důležitá i kvůli ukončení stavební uzávěry, která teď pro území platí. A přestože územní studie řadu věcí vyjasňuje, celý proces stavby je teprve na začátku.

„Jsme skutečně na startu, tohle je regulace, nejsou to konkrétní projekty. Tu studii bylo nutné udělat, aby bylo možné sejmout stavební uzávěru, ale je v rámci změny územního plánu. V momentě, kdy se ta studie zapíše, byla by to studie k rozhodování, měla by větší závaznost. Proces změny územního plánu obsahuje veřejné projednání, znovuzvážení toho, zda všechny veřejné zájmy byly naplněny a vypořádány,“ říká místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerová z uskupení Praha 7 Sobě

Hlavní část nové čtvrti Bubny-Zátory by mohla podle vedení města být hotová zhruba za třicet let. Dřív ale můžou začít vznikat dílčí části, se kterými počítá i územní studie - třeba plánovaná budova filharmonie na Vltavské nebo část železnice na letiště Václava Havla.