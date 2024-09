Novinářka: V zahraniční politice je klíčová kontinuita a srozumitelnost. Vrtochy si nemůžeme dovolit

Po debaklu Pirátů se diskutuje i o osudu ministra zahraničí Jana Lipavského, který zatím možné odstoupení z vlády nepotvrdil. „Spíše si myslím, že mu bude nabídnuto, i když podá demisi, aby ve vládě setrval jako nestraník s podporou jedné nebo všech zbylých koaličních stran. Právě proto, že s ním jako s ministrem zahraničí panuje spokojenost,“ říká v pořadu Jak to vidí... novinářka Kateřina Šafaříková. Jak to vidí... Praha 19:59 26. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Lipavský (Piráti) na neformálním jednání ministrů zahraničních věcí v Bruselu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jan Lipavský rozhodně v zahraniční politice drží základní osy, na kterých se koalice shodla. Je to vidět zejména v případě Ukrajiny. Nutno podotknout, že už nějaký čas platí, že hlavní priority v zahraniční politice stanovuje vláda jako celek a ministr zahraničí funguje jako manažer, který potom jednotlivé body a priority uvádí do praxe a který komunikuje s médii. A v tomto si Jan Lipavský vedl velmi dobře,“ uvádí v pořadu Jak to vidí... novinářka Kateřina Šafaříková.

Zachování kontinuity

Práci šéfa diplomacie ocenil nejenom premiér Petr Fiala, podporu mu vyjádřil i prezident Petr Pavel, který v resortu zahraničí apeluje na zachování kontinuity.

„V mezinárodním kontextu je to velmi důležité. Platí tady v zásadě velmi jednoduché pravidlo, které razil zesnulý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Velká země si na globálním hřišti může dovolit vrtochy i pochybení v nastoupené trajektorii. Malá země musí mít zahraniční politiku srozumitelnou, čitelnou, předvídatelnou a kontinuální, co se týče priorit. Jan Lipavský toto svým chováním ctil.“

Ne vždy se to však podle Šafaříkové daří držet na evropské půdě. „Je to jednoduše proto, že evropská politika je součástí domácí politiky, byť řada politiků a političek to není ochotná veřejně připustit. Z logiky věci se tady více stýkají a potýkají i různé zájmy a představy jednotlivých ministrů, a často se stane, že v Bruselu tvrdíme něco jiného než doma. Neplatí to ale od Atlantiku dál. Tam je naše politika srozumitelná, stabilní a předvídatelná.“

Co bude s Lipavským?

Variant, co bude s Janem Lipavským, je podle novinářky několik, politický dres však s velkou pravděpodobností ministr zahraničí nepřevlékne.

„Spíše si myslím, že mu bude nabídnuto, i když podá demisi, aby ve vládě setrval jako nestraník s podporou jedné nebo všech zbylých koaličních stran. Právě proto, že s ním jako s ministrem zahraničí panuje spokojenost. Vláda si nechce přidělávat nové problémy rok před sněmovními volbami. Zejména na pozadí amerických voleb a pokračující válce Ruska proti Ukrajině je dobré mít dobrého manažera, kterým Jan Lipavský je, takže bych nevylučovala, že zůstane, ale zkrátka už nebude reprezentovat Piráty, ale třeba jenom Jana Lipavského s důvěrou premiéra.“

Dění na české politické scéně sledují i zahraniční média. „Nijak dramaticky to ale naše partnery zatím neznervózňuje. Odpad jednoho lístečku z pětikoaliční kytice totiž není z hlediska zahraničí podstatný, pokud se nemění vláda nebo její půdorys. Téma, co bude s Janem Lipavským, zda zůstane, nebo proč by měl odcházet i on, ale zahraniční komentátoři, kteří se věnují střední a východní Evropě, nevynechávají...,“ dodává Kateřina Šafaříková.