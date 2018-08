Noviny už chodí včas. Změna doručovací společnosti ale vydavatelství stála více předplatitelů než obvykle

Dostat noviny až večer, další den nebo dokonce vůbec je určitě věc, která předplatitele nepotěší. Takové případy se přitom pořád stávají, i když oproti lednu jich je už minimum. Po problémech s doručováním ale výrazněji než v minulých letech klesl počet lidí, kteří si denní tisk předplácejí. Praha 6:40 7. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nic není staršího než včerejší noviny, říká jedno rčení. Mnoho českých předplatitelů deníků si mohlo začátkem roku vyzkoušet, jaké to je noviny nedostávat vůbec. | Foto: Samuel Zeller | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Začátkem roku často nenacházel noviny ve schránce třeba pan Karel Mls z Českých Budějovic: „Celá léta máme předplatné na noviny, vždycky do osmi hodin ráno byly.“

Teď už mu chodí pravidelně. Výjimkou byla asi před měsícem situace, kdy ráno denní tisk nedostal. Po telefonické reklamaci měl noviny doma až večer.

Na začátku roku převzaly po České poště doručování zhruba čtvrt milionu předplacených deníků společnosti PNS a Mediaservis. Kvůli problémům při startu a nedostatku doručovatelů se v lednu k lidem nedostalo zhruba pět procent novin. Teď se číslo pohybuje na jedné desetině procenta.

„Ten údaj je trochu zvýšený kvůli výpadkům a změnám v doručovacích trasách v důsledku prázdnin a dovolených. Když ale se podíváme zpátky do běžného měsíce, což třeba byl červen nebo konec května, tak už jsme se stabilně pohybovali na úrovni setin procenta. Hlavně v tuto chvíli nás trápí Praha a taky jižní Čechy,“ říká mluvčí PNS Vít Kurfürst.

Předplatné klesá více než prodej v trafikách

Za prvních pět měsíců letošního roku ale ubylo předplatitelů novin mnohem výrazněji než v předchozích letech. Zatímco loni jejich počet od ledna do května klesl o jeden a půl procenta, letos to bylo téměř o šest procent. Vyplývá to ze statistik Kanceláře ověřování nákladu tisku. Podle šéfredaktorky oborového webu MediaGuru.cz Martiny Vojtěchovské vysoké číslo zapříčinily právě výpadky v doručování.

„Právě tato skutečnost se projevuje ve výsledcích a je to viditelné i na dnešních číslech, kdy předplatné klesá více než prodej v trafikách, obchodních řetězcích, benzinových pumpách a tak dále,“ uvádí pro Radiožurnál Vojtěchovská.

To, že se celková situace při doručování novin za půl roku zlepšila a ubylo i reklamací, potvrdilo například vydavatelství Economia. Obdobné zkušenosti má i Sdružení obrany spotřebitelů. Lidé se kvůli těmto problém na něj už prakticky neobracejí.

Na co mají předplatitelé nárok, pokud jim noviny nechodí opakovaně, vysvětluje právník sdružení Jan Hejtmánek: „Spotřebitelé mají nárok na odstoupení od smlouvy a požadovat vrácení peněz za tuto část předplateného a samozřejmě můžou chtít také slevu z toho, co zaplatili za denní tisk, který jim nedošel, ale musí se v tomto případě jednat o opakované problémy.“

Vydavatelé se podle Hejtmánka většinou snaží se zakazníky domluvit. Jako kompenzaci nabízeli například dárky nebo předplatné zdarma.