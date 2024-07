NÚKIB zkoumá ruský software Kaspersky. Jeho prodej zakázali v USA, firma v reakci oznámila odchod

Ministerstvo své kroky zdůvodnilo tím, že panují obavy, aby se firma, která spadá do jurisdikce Ruska, nepokusila ukrást data amerických občanů, případně jim do počítačů dostat škodlivý malware.

NÚKIB čeká na informace

Také v České republice vydal po ruské invazi na Ukrajinu Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varování pro úřady před používáním technologií, které mají vazbu na Rusko. Konkrétní ruské firmy nicméně nejmenoval. Zda teď NÚKIB přistoupí po eskalaci situace v USA k radikálnějšímu řešení, zatím není jasné. Ruská firma Kaspersky Lab končí v USA. Americká vláda zakázala její antivirus Číst článek „Momentálně je to tak, že cestou svých kontaktů v USA zjišťujeme bližší informace o daném postoji úřadů USA ke Kaspersky,“ řekla Radiožurnálu mluvčí úřadu Anna Zádrapová.

„Pokud by se jednalo o politické rozhodnutí, pak platí, že NÚKIB se neřídí politickými rozhodnutími vlád jiných zemí, ale vlastními analýzami. Pokud by rozhodnutí úřadů v USA bylo podloženo něčím konkrétním, co by s námi byli ochotni sdílet, může nás to ovlivnit,“ doplnila.

Postoj kyberúřadu je přitom klíčový v tom, jak se při nákupu softwarů zařídí další státní instituce. Už jeho varování v roce 2022 způsobilo, že se některé začaly produktů od Kaspersky Lab zbavovat. Jednou z nich byl i Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

„Po začátku války na Ukrajině jsme produkty ruské společnosti vyhodnotili jako bezpečnostní riziko, proto jsme v březnu roku 2022 nahradili antivir od firmy Kaspersky Lab antivirovým řešením jiného dodavatele,“ napsala Radiožurnálu Lenka Babická z Oddělení strategie SÚJB. Podobně se zachoval třeba i Energetický regulační úřad.

Rok 2023 přinesl skoro dvojnásobek kybernetických útoků. Nejčastěji je vedli proruští aktivisté Číst článek

Přesto, jak zjistil Radiožurnál z registru smluv, jsou v Česku i instituce, které přes veškerá dřívější varování licence od Kaspersky Lab nakupují doteď. Například městu Znojmo na konci loňského roku končila platnost licencí od dříve pořízených softwarů Kaspersky Lab.

Město proto vypsalo soutěž na nový antivirus. Přesto v soutěži opět vyhrála nabídka firmy, která nabízela produkty Kaspersky Lab. Podle mluvčího města Pavla Kovaříka se přitom snažili těmto softwarům už vyhnout.

„Naší snahou bylo dále s produkty Kasperky Lan raději nepokračovat a produkt Kaspersky Lab ze soutěže vyloučit,“ tvrdí Kovařík. „Kontaktovali jsme v této souvislosti NÚKIB a žádali jejich stanovisko. Bohužel jejich odpověď byla nejednoznačná, velmi obecná a neposkytla nám nástroj, díky kterému bychom mohli produkt Kaspersky Lab ze soutěže vyloučit, aniž bychom se nedopustili diskriminace, případně porušení zákona o zadávání veřejných zakázek,“ dodal.