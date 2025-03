Obrázek České pošty ve společnosti zasloužený není, říká generální ředitel Štěpán

Česká pošta vloni prodělala jednu a čtvrt miliardy korun. Co dělá její vedení, aby podnik nebyl ve ztrátě? Čeká zákazníky omezování služeb, zavírání poboček a zdražování? A kdy, komu a za kolik chce pošta prodat svou Balíkovnu? O tom pro Radiožurnál mluvil generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 22:37 31. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Štěpán, generální ředitel České pošty | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Když se předloni rušily tři stovky poboček, tak byla Česká pošta ve ztrátě jedna a tři čtvrtě miliardy. V roce 2023 jste zahájili transformaci, která vedla ke snížení provozních nákladů o tři miliardy. Výnosy se díky cenovým úpravám zvýšily o jednu miliardu. K tomu jste prodali některé nepotřebné nemovitosti. Když toto sečteme, jsme na čtyřech a půl miliardách, o které by se mělo zlepšit vaše hospodaření. Jak je možné, že jste naopak ztrátu prohloubili?

V roce 2023 byl plánovaný hospodářský výsledek České pošty na úrovni minus jedna a půl miliardy, a to ještě v sobě obsahoval uzavření poboček od počátku roku 2023 a prodej sídla v Jindřišské ulici v hodnotě jeden a půl miliardy. Reálně se tedy bavíme o tom, že rok 2023 měl skončit ztrátou asi minus tři a půl miliardy, pokud by se nic nestalo.

My jsme rok 2023 skončili asi na tři čtvrtě miliardy ztráty. A když vezmeme v potaz tři miliardy nákladů, jednu miliardu na výnosech apod., tak když se to nasčítá za dva roky, dostaneme diference mezi plánovaným hospodařením a mezi skutečným výsledkem.

V únoru jste zdražili vaše služby. Od dubna přicházíte také se změnou pravidel doručování. Ne všechno budete doručovat každý den. Za jak dlouho tedy mám od zítřka očekávat doručení doporučených a běžných zásilek?

Nejedná se o nějakou dramatickou změnu. My jsme i dnes na trhu listovních zásilek měli doručování prioritních zásilek v režimu d + 1, to znamená druhý den. Poptávka po takových zásilkách je do deseti procent celkové poptávky po listovních zásilkách. Zbytek zásilek jsme nosili v režimu d + n a interními procesy jsme měli nastavené až třídenní zpoždění, takže jsme je nosili tři dny po podání.

Nevýhodou bylo, že tento proces byl náročný pro naše listovní doručovatele, kdy se jim neustále měnily listovní doručovací okrsky. Aktuálně tedy zavádíme pětidenní cyklus a vracíme se k tomu, že každý doručovatel bude mít svůj doručovací okrsek.

Bude to znamenat propouštění doručovatelů?

V tuto chvíli neplánujeme žádné další propouštění našich lidí.

Kromě změny doručování chystáte nějaké další úpravy svých služeb?

Průběžně musíme reagovat na to, co se děje kolem. To znamená, že bychom potřebovali Českou poštu zahrnout do digitalizačního procesu celého Česka. Rezerva pro debatu se státem tam ještě je. Pokud totiž chceme digitalizovat celou republiku, máme tady poměrně konzervativní tradiční instituci, která má 2900 poboček, 4000 doručovatelů v terénu. Její role v digitalizaci ale není ukotvena, přestože provozuje produkty, které mají být digitalizací nahrazeny.

Extrémní úpravy tradičních poštovních služeb ale očekávat nelze, i z toho důvodu, že tyto služby jsou poskytovány na základě zadání nezávislého regulátora Českého telekomunikačního úřadu.

Kdyby byla vůle k debatě ze strany státu větší, co byste si představoval, že by bylo výsledkem?

O výsledku jsme hovořili v transformačním plánu. Česká pošta by měla být prostředníkem mezi státem a občanem. Měla by být schopna poskytovat jak on-line služby, například pomocí pracovišť Czech POINT, tak by měla nabízet alternativu off-line pro ty segmenty, které pořád potřebují podporu. Rovněž by měla být edukačním článkem pro naše obyvatele v případě, že by si s digitální formou nevěděli rady.

Budete se snažit vyjednat se státem, aby více přispíval na základní poštovní služby?

Aktuálně je v Poslanecké sněmovně novela zákona o poštovních službách, která říká, že limit na úhradu služeb, které si stát objednává u České pošty, by se měl zvednout na dvě miliardy. Pokud to tak bude, bude se České poště samozřejmě mnohem lépe hospodařit.

Zvažujete další zdražování? Dokdy počítáte se současným ceníkem?

Záležet bude na vstupech, protože ceny našich produktů jsou řešeny nákladovou formou. Pokud se nebudou extrémně zvedat vstupy, tak si nemyslím, že bychom aktuálně uvažovali o zdražení. Myslím si, že prostoru tam už moc není.

Aktuálně máte dáno, že musíte mít 2900 poboček. Budete se snažit toto číslo nějak změnit?

Jsme na začátku pětileté etapy, kdy držíme poštovní licenci. Do výběrového řízení jsme vstupovali s tím, že jsme věděli, že je třeba provozovat 2900 poboček, takže nechceme hned po prvním půlroce říkat, že poboček by mělo být méně. Prostor pro škrtání dalších poboček nevidím.

V lednu se hitem internetu stalo video, ve kterém bylo karikováno, jak vypadá doručování balíků Českou poštou. Co jste tomu říkal?

Je to zpětná vazba, obrázek České pošty ve společnosti. Nedá se nic dělat. Musíme to tak brát.

A je to zasloužené?

Úplně si nemyslím, že je to zasloužené. Je to samozřejmě karikatura, vtipný pohled na to, jak státní podnik umí nebo neumí modernizovat svoje služby. Naší odpovědí je to, že se snažíme balíkové služby osamostatnit a nabídnout je trhu, protože trh si s tím umí evidentně poradit daleko lépe.

Proč v prostředí státní firmy není možné zajistit, aby to fungovalo lépe, než jak je ukázáno v onom videu?

Samozřejmě že to zajistit jde. Proto mluvíme také o karikatuře. Neděje se to ve všech případech. Ročně doručujeme 50 milionů balíků, což je velká suma. Logicky tedy musíme počítat s určitým procentem nekvality v našich řadách. Pracujeme s lidským faktorem, je tady nějaká fluktuace, ocenění balíkových doručovatelů, takže se může stát, že skutečně k chybám dojde, jako k nim dochází v každé lidské činnosti.

Celých 75 procent procesů, které se dějí v České poště na balíkovém byznysu, jsou závislé na lidské práci, míra automatizace je tam velmi nízká. Aby se to zlepšilo, potřebovali bychom určitý objem investičních peněz. Na to v tuto chvíli ale Česká pošta nemá.

