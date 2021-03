PRŮZKUM: Očkování proti koronaviru chtějí zejména senioři a mladí. 40 % lidí preferuje vakcínu Pfizer

Dvě třetiny lidí se chtějí nechat očkovat proti koronaviru. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Vakcínu rozhodně odmítá 19 procent lidí. V Česku se zatím očkují pouze prioritní skupiny, tedy zdravotníci, senioři nad 80 let nebo učitelé. Do systému se už můžou registrovat i senioři starší sedmdesáti let. Průzkum Praha 6:00 8. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Češi preferují vakcínu od firmy Pfizer/BionTech | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Osmasedmdesátiletá paní Jana z Olomouce se na očkování proti covidu rozhodla přihlásit hned, jakmile to bylo možné. Zaregistrovala se do centrálního systému ministerstva zdravotnictví, složité to podle ní příliš nebylo. „Pořád jsem si to na tom internetu pročítala, tak si myslím, že se to dalo zvládnout,” popsala.

Stejně jako tato seniorka by se podle průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas nechalo naočkovat dalších 64 procent lidí. Ochota lidí nechat si píchnout vakcínu proti koronaviru postupně stoupá.

„První měření jsme dělali v květnu 2020, kdy nám vyšlo, že 49 procent respondentů by mělo zájem nechat se očkovat. V listopadu to bylo 45 procent, podobnou hodnotu jsme naměřili ještě v únoru letošního roku,” řekl Přemysl Čech z agentury Median.

Nejčastěji se chtějí nechat očkovat lidé z nejohroženější skupiny, tedy senioři. Ti podporují očkování v 77 procentech, druhou největší skupinou těch, kteří mají o vakcínu zájem, jsou naopak nejmladší dotazovaní od 18 do 29 let. Očkování podporují hlavně vysokoškolsky vzdělaní respondenti.

Pfizer /BionTech vede

Lidem ale není jedno, jakou vakcínu dostanou. „75 respondentů by si přálo, aby měli možnost vybrat si, jakou vakcínou se nechají naočkovat,” uvedl Čech. „Jednoznačně největší zájem je o vakcíny firem Pfizer/BionTech. Zjistili jsme, že 40 procent respondentů by si přálo nechat se naočkovat právě touto vakcínou,” dodal.

Další v pořadí je vakcína ActraZeneca, kterou preferuje 27 procent lidí a hned v závěsu Moderna. Naopak nejnižší důvěru mají dotazovaní k čínské Sinopharm. Tu by si nechalo píchnout pouze jedno procento dotázaných. Tuto vakcínu teď na žádost premiéra poptával u čínské hlavy státu český prezident Miloš Zeman.

„Pan prezident velmi rád této žádosti vyhověl. Obrátil se písemně na svůj čínský protějšek a podle aktuálních čerstvých zpráv českého velvyslanectví v Čínské lidové republice se rozhodli této žádosti vyhovět,” řekl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Schvalování v Evropské unii

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ale Česko zatím s Čínou o dodávce vakcíny jednat nezačalo. Doplnil, že i čínská vakcína by měla být schválena evropskou lékovou agenturou.

„S Čínou jsme nezačali jednat, říkáme, že máme málo vakcín. Potřebujeme co nejdřív vakcíny, bezpečné vakcíny, bezpečné pro zdraví. Preferujeme samozřejmě, aby Čína požádala EMU (Evropskou lékovou agenturu) o registraci a certifikaci, tak jak se to stalo se Sputnikem V,” popsal.

Čtvrtina dotázaných by dala přednost české vakcíně, pokud by byla dostupná. Průzkumu se účastnilo přes 1000 respondentů, na otázky odpovídali 2. a 3. března.