Zájem o očkování proti chřipce klesl. Desítky tisíc vakcín skončily ve spalovnách

Desítky tisíc vakcín proti chřipce skončily letos ve spalovnách. Lékaři je nevyočkovali, protože zájem mezi lidmi byl nižší než v předchozím roce. Česko přitom na poslední chvíli vyjednalo navýšení dodávek na celkem asi milion dávek. V roce 2020 totiž objednané vakcíny pro změnu nestačily. Praha 17:34 16. června 2022

„U nás zbylo přes 100 vakcín, to znamená, že ten zájem byl o 20-25 % nižší. Měl jsem naštěstí to štěstí, že jsem měl vakcíny od firmy, která byla ochotná je vzít zpátky,“ popisuje situaci ve své ordinaci předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Řada jeho kolegů ale musela vakcíny likvidovat na vlastní náklady a takzvaně je odepsat. Jedna vakcína vyjde na zhruba 200 korun.

„Ten zájem byl menší. Z těch zhruba milionu dovezených vakcín předpokládám, že se asi 150 tisíc vakcín nevyužilo,“ odhaduje Šonka. Přesná data ale nikdo nezná.

Český rozhlas oslovil oba výrobce, kteří chřipkovou vakcínu do Česka dodávají. Nespotřebované vakcíny eviduje jen jeden z nich – Viatris. „Společnost Viatris do ČR v loňském roce dodala 400 tisíc vakcín proti chřipce, oproti předchozímu roku jsme dodávky navýšili o téměř 20 %, což je v absolutních číslech 50 tisíc vakcín. V uplynulé sezoně se nespotřebovalo 80 tisíc vakcín,“ uvedla mluvčí firmy Gabriela Štěpanyová.

Ty tak bylo nutné zlikvidovat. Druhý výrobce – Sanofi – dodal zbylých asi 600 tisíc vakcín. Kolik jich lékaři nakonec nevyužili ale neví.

A nesleduje to ani ministerstvo zdravotnictví. „To jsou data, která mají distributoři. To, co mě víc zajímá je, abychom měli dostatek očkovacích látek proti chřipce na příští rok na podzim a na tom pracujeme,“ vysvětluje šéf resortu Vlastimil Válek (TOP09).

Kvůli chybějícím statistikám ale může počty vakcín jen odhadovat. Je tak riziko, že znovu skončí ve spalovnách. Vysoký zájem o očkování proti chřipce, jako byl v roce 2020, se totiž pravděpodobně opakovat nebude, myslí si předseda sdružení praktiků Petr Šonka.

„Je to asi dané několika faktory – jednak tím, že tu dva roky chřipka nebyla, jednak tím, že loni ten zájem o očkování proti chřipce byl nabuzen tím, že tu byl Covid a nebylo čím očkovat proti Covidu. Takže lidé byli ochotní se naočkovat aspoň proti chřipce,“ domnívá se Šonka.

Později než obvykle

Letos už se ale lékaři s chřipkou v ordinacích setkávali, i když později, než je obvyklé. „Chřipkovou sezonu jsme mohli pozorovat spíš duben až doznívání v květnu, ještě teď máme sporadické záchyty, to je pro chřipku velmi netypické ten nástup takto pozdě,“ doplňuje vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku ze Státního zdravotního ústavu Helena Jiřincová.

Podle Jiřincové za to může hlavně dominance viru SARS-CoV-2 v zimních měsících. Jestli bude i v následujících letech chřipková epidemie začínat později, je těžké odhadnout. Pak by ale bylo vhodné očkování proti chřipce posunout taky, myslí si Jiřincová.

„Očkování proti chřipce nechrání na celý rok, tak je pak otázka, zdali by se mělo zahajovat očkování již v září, zdali není vhodnější to posunout do pozdějších měsíců,“ vysvětluje.

Podobně jako u koronaviru chrání očkování proti chřipce před těžkým průběhem nemoci, ale ne před samotnou nákazou. Zájem o něj má v Česku každoročně necelých 10 % populace.