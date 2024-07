Odbavovací společnosti zavazadel v Praze mají málo pracovníků. Podle experta odcházejí do zahraničí

Většina zpožděných zavazadel z pražského letiště je už u svých majitelů. Akutní problémy vznikly kvůli mimořádnému počtu přistávajících letadel během pár hodin. Odbavovací společnosti v Praze mají ale dlouhodobé problémy s úbytkem pracovníků. Pozice jsou často méně placené než v zahraničí, a tak české pracovníky přebírá například mnichovské letiště, říká v rozhovoru pro Radiožurnál dopravní expert ze serveru zdopravy.cz Jan Nevyhoštěný. Rozhovor Praha 18:57 4. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zaměstnanci odbavovacích společností na letišti potřebují ověření odpovědnosti, což komplikuje nábor nováčků (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak došlo k problémům se zpožděným výdejem a odbavováním zavazadel na pražském letišti?

To, co se stalo podle vysvětlení, jak letiště, tak podle toho, co se postupně ukazuje, je to, že vinou několika okolností se v krátkém časovém okně nahromadil větší počet letů na letišti, které přistávaly mimo svůj letový řád.

Letiště zmiňuje, že za tím stály jednak bouřky, které ovlivňují provoz, dále přetížení letecké dopravy v první prázdninový víkend, který je tradiční, a pak problémy v Turecku v Antalyi kde, i podle ostatních aerolinek, kolabuje řízení letového provozu.

Kvůli tomu přistálo na letišti v Praze místo sedmnácti plánovaných letadel v průběhu čtyř hodin dvacet osm letadel. Stalo se tak na linkách, které obhospodařuje odbavovací společnost Czech Airlines Handling, což je zhruba menší polovina všech letů, které do Prahy míří.

A jaká společnost je zodpovědná za druhou polovinu letů do Prahy?

To dělá společnost Menzies Aviation. V Praze jsou pouze dvě společnosti a ta má těch padesát pět až šedesát procent trhu.

Ono se to liší v průběhu roku, protože v tom hraje roli Smartwings jako největší dopravce na pražském letišti, který dělá právě ten Czech Airlines Handling. Smartwigs má většinu letů charterových, což jsou takzvaní „koupáci“, tedy prázdninové lety za mořem.

Je to důležité proto, že všichni, kteří letí na dovolenou, si s sebou vezou kufr, zatímco lidé, kteří cestují na běžných linkách, si v dnešní době zavazadlo nevozí, protože většinu provozu mají nízkonákladové aerolinky, což znamená, že vozí i nízký náklad. V jednom letadle Ryanairu je deset, maximálně patnáct kufrů, zatímco v jednom letadle Smartwings je kufrů 100 procent, což znamená sto padesát až sto sedmdesát kufrů.

Takto to bylo vždy?

Nevím, jak to bylo původně, myslím, že ty společnosti byly tři, nicméně posledních deset let jsou to dvě a liší se to tím, s jakými aerolinkami spolupracují. Velký zlom byl před covidem, kdy Smartwings přešly od Menzies Aviation k Czech Airlines Handlingu.

Menzies Aviation měly ten objem původně větší, ale tím, jak Smartwings přešly, tak se jim nepatrně snížil, ale pořád je většinový, nadpoloviční.

A situace se zpožděnými zavazadly je už vyřešená?

Teď vydali tiskovou zprávu, oznamovali to už včera (ve středu), že během dneška (čtvrtku) měly být poslední pozapomenuté kufry dopravené svým majitelům.

Nedostatek zaměstnanců

Zavedou se nějaká opatření, která by tomu zabránila do budoucna?

Dávalo by to smysl. Úplně aktuální problém to není. Krátkodobá příčina bylo nahromadění letů do krátkého časového slotu a tam je jedna služba, která je dimenzovaná na nějaký počet letů. Pokud se počet letů zdvojnásobí, tak oni ho nedokážou odbavit.

Nicméně to vyplývá z dlouhodobého problému, a tím je právě nedostatek lidí v handlingu, který se týká obou společností a řeší se dlouhodobě. To není žádná novinka. Těch lidí je tam málo a nedá se to rychle flexibilně nahradit.

Jakto že trpí nedostatkem lidí? Souvisí to s covidem, kdy se omezil počet letů?

Pokud začneme ze široka s covidem, tak máte pravdu v tom, že během covidu, kdy se letecká doprava naprosto zastavila, tak velká část lidí byla propuštěna.

Postupně se nahrazovali, ale nenahradili se dostatečně do té míry, aby stavy byly stabilní. Kromě toho, že bývá málo lidí na čísla, tak je ten stav velmi nestabilní. Oni často pracují přes pracovní agentury, které je tam dodávají, a jak si na to stěžoval včera místopředseda představenstva holdingu, tak oni třeba nepřijdou na naplánovanou směnu. Ten podíl lidí, kteří nepřijdou do práce, je docela velký.

Je obtížné rychle nabrat nové pracovníky?

Je to tak. Nejsložitější požadavek je ověření odpovědnosti, které musí mít každý, kdo se ocitne v areálu letiště v chráněné bezpečnostní zóně.

To vydává Úřad pro civilní letectví, a jelikož se tam minulý rok změnila legislativa a skončila platnost povolení, které dřív byly na pět let, teď jsou pouze na rok, tak ten úřad je momentálně zahlcený. Trvá až dva měsíce tohle povolení získat.

Nábor probíhá takovým způsobem, že se obě strany dohodnou, že budou pracovat, proběhne školení, které trvá čtrnáct dní, musí tam být zdravotní prohlídka, kontrola sluchu, a potom žádost o ověření. Ten proces náboru je poměrně náročný.

Existuje nějaká „zrychlená“ varianta?

Dá se to krátkodobě obejít tím, že pracovník, který nemá ověření o spolehlivosti, dostane takzvaného guida. Je mu přidělený jiný člověk, od kterého se nesmí vzdálit, a chodí ve dvou. Tím pádem se může pohybovat na letišti i bez ověření hned po školení.

Nicméně může být využívaný pouze na některé činnosti například na nakládání v třídírně, ale už ne v letadle, protože nemohou být hned vedle sebe. Security kontroluje ID karty velmi pozorně, takže pokud chytí někoho, kdo nemá svoje ID v dohledu, tak jsou z toho velké problémy.

Je známé, kolik takových pracovníků se na letišti v jednom momentu nachází?

Tato čísla zveřejnil včera člen představenstva Handlingu, liší se od rána přes poledne a přes večer. Před poledne je tam peak, kdy se tým skládá například z padesáti lidí, v krajních časech z šedesáti až třiceti. Včera například prohlásili, že je tam 300 lidí u Czech Airlines Handlingu.

Konkurence ze zahraničí

A kolik takových zaměstnanců mají společnosti k dispozici?

Oni také zmiňovali, že ten pool, skupina zaměstnanců, která se stále opakuje, je sám o sobě relativně velký. Problém je, že z toho poolu pravidelně chodí jen třetina. To znamená, že ti lidé mají jiné zaměstnání a bylo by potřeba, aby chodili častěji.

To se dá lehce ovlivnit nějakými bonusy, například bonus za určitý počet odpracovaných směn v průběhu dvou měsíců, který nutí lidi vzít si víc směn a za to jsou nějakým způsobem honorováni. Tyto bonusy mají obě společnosti a snaží se tím vytěžit pool pracovníků.

Je pravděpodobné, že se tato situace se zpožděnými zavazadly bude opakovat?

Myslím si, že se to může opakovat, protože to nebylo až tak výjimečné. Teď se o tom víc mluví. Ale tyto problémy nastávají opakovaně, když jsou nějaké nepředvídatelné okolnosti.

Pamatuju si, například před Vánoci se to stalo té druhé konkurenční firmě, ale netýkalo se to tolika letadel, a proto hněv veřejnosti nebyl tak velký. Opravdu to není problém pouze toho check-inu z Handlingu, ale může se to stát i ostatním firmám, protože jsou na trhu společně a čelí úplně stejným problémům.

Jediná výhoda je, že momentálně Menzies má ty problémy menší, protože má stav trochu naplněnější a neodbavuje lety na dovolené. To znamená, že nemá vrchol sezony tak špičatý jako Czech Airlines Handling.

Platové podmínky obou českých společností jsou srovnatelné?

Je to přesně tak, ten pool je stejný a z toho vyplývá jedna věc, že obě firmy mají naprosto srovnané platové podmínky i bonusy a podmínky nabírání lidí. Oni se velmi podrobně sledují a jakýkoliv krok udělá jedna, tak udělá druhá. Oni se tím drží v tomto stavu, protože pokud by jedna z nich zvýšila plat, tak okamžitě lidi odejdou do té druhé, opravdu se to přelívá z jedné na druhou. Z toho důvodu platí, že si ten plat obě drží stejně nízko, bohužel.

Proč je tak těžké obsadit volná místa těchto pracovních pozic?

Myslím si, že o tu práci nakladačů není zájem nikde na světě. Pracovníci se do toho příliš nehrnou, protože je malý plat, je to těžká fyzická práce, a navíc s velkou odpovědností, takže ti lidé musí být pojištěni na škodu, kterou mohou způsobit, protože každé malé přehlídnutí, každé malé poškození letadla jsou milionové, možné i miliardové částky.

Zaznamenal jsem, že na českém trhu působí náboráři mnichovského letiště, které je asi nejblíž z těch obrovských letišť tady v okolí a v češtině inzeráty lákají na tu pozici s víceméně trojnásobným platem, než se nabízí tady, s bonusy na ubytování a tak dále.

Také jsem zaznamenal, že amsterodamské letiště Schiphol v češtině v inzerátech láká, ať tam jdou lidé na sezonu pracovat, aby jim vykryli špičky. Takže i v rámci Evropy tyto snahy fungují a lidé se loví i napříč Evropou, protože chybí všude.