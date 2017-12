Ombudsmanka se zajímá o žádosti čínských křesťanů o politický azyl. 'Došlo k překročení lhůt,' uvádí

Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová se začala zabývat žádostmi o politický azyl čínské křesťany. Jedna z nich - Anna - poskytla ve středu serveru iROZHLAS.cz a Českému rozhlasu Plus rozhovor. Anna čeká na vyřízení žádosti už 26 měsíců a stále nemá rozhodnutí. Podle informací Českého rozhlasu Plus je navíc takových případů víc. Praha 18:00 21. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čínští křesťané při velikonoční bohoslužbě | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Proč se váš úřad začal zabývat kauzou čínských křesťanů, kteří v ČR žádají o azyl? Na základě čeho?

Začala jsem se tím zabývat na základě informací v médiích. Zjistila jsem, že řízení trvá nepřiměřeně dlouho, a získala jsem podezření, že dochází k neodůvodněným průtahům. V azylovém řízení, tak jako v jakémkoli jiném, jsou samozřejmě dány lhůty. Lze je sice prodloužit, ale musí k tomu být velmi specifické důvody, okolnosti a složitost. A to řízení trvá již tak dlouho, že si myslím, že tam problém opravdu shledáme.

Čínská křesťanka v Česku: Našla jsem tu lásku, ale mám strach. Bez azylu mi hrozí mučení a smrt Číst článek

Co váš úřad tedy podnikl?

Standardně jsme informovali ministerstvo vnitra o zahájení řízení. Položili jsme jim asi pět otázek, na které žádáme odpověď, a požádali jsme o termíny, kdy můžeme přijít nahlédnout do spisů.

Už jste dostali nějakou odpověď?

Ne. Ačkoli v těchto dnech bude končit lhůta, kterou jsme k odpovědi určili, zatím se nic nestalo. To, že nám ministerstvo neodpovídá včas, bohužel není výjimka. Odbor azylové a migrační politiky často spolupracuje velmi liknavě a myslím si, že i to bude předmětem nějakých řízení.

Můžete se v této kauze obrátit na politiky, nebo by to bylo nestandardní?

Obecně takto politiky neoslovuji, bylo by to nestandardní. Budu postupovat podle zákona. Ale pokud ministerstvo nevysvětlí důvody průtahů, které jsou už opravdu velmi závažné, a nepřijme opatření k nápravě, tak už je na místě veřejná sankce. A to samozřejmě dolehne i k uším politiků.

Čínští křesťané čekají na azyl v Česku už dva roky. Trest za průtahy úřadům nehrozí Číst článek

Jak si sankce máme představit?

Je to morální sankce. Nemám žádný nástroj k přinucení, ale mohu věc zveřejnit a mohu se obrátit na vládu. Mohu obojí.

Překračování lhůt v azylovém řízení hodnotíte jak?

Nechci se do toho zaplétat, došlo totiž ke změně právní úpravy. Někteří žadatelé spadli do staré, jiní do nové. U té staré je 90 dnů (na rozhodnutí, pozn. red.) a potom je možnost prodlužovat s ohledem na okolnosti a složitost vždy o 90 dnů. A nebyl tam strop. Nová úprava, do které část čínských křesťanů patří, je od prosince 2015. Tam je lhůta šest měsíců, která může být prodloužena o devět měsíců a ještě mohou ve velmi zvláštních případech přidat tři měsíce. Což je dohromady osmnáct měsíců a to je strop. Nesmí pak prodlužovat ani za žádných mimořádných okolností.

Rozhodnutí o azylu pro čínské křesťany se vleče. Úřady se bojí, že mezi nimi jsou tajní agenti Číst článek

U každého případu budeme muset probrat, do které úpravy ti žadatelé spadli. Budou spadat do obou. Těch lidí je kolem sedmdesáti a chtěla bych se podívat na všechny spisy. A také na to, jak odůvodňují to prodlužování. Protože závažné okolnosti a složitost se musí nějak prokazovat, zdůvodňovat.

Nemůže se stát, že by vám odbor azylové a migrační politiky ministerstvo vnitra odmítl ty spisy zpřístupnit?

Ještě se nám to nestalo. To by bylo porušení zákona o veřejném ochránci práv.