ONLINE: Třetí povodňové stupně hlásí jižní Čechy a jižní Morava. Lužnice by neměla ohrozit města

Míst s dosaženým povodňovým stupněm v Česku dál ubývá. Některý ze tří stupňů ve středu k 6.00 evidovali hydrologové na 106 místech v Česku. Bylo to zhruba o 20 méně než v úterý večer. Nejvyšší, třetí stupeň dnes ráno hlásilo 27 měřicích stanic, zejména na jihu Čech a na jižní Moravě. Oproti večeru jejich počet klesl o tři. Vyplývá to z údajů na povodňovém serveru Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Sledujeme online Praha 6:47 18. 9. 2024 (Aktualizováno: 7:51 18. 9. 2024)

V Jihočeském kraji platil k šesté hodině ranní nejvyšší povodňový stupeň na 11 místech, zejména na Blanici a řece Lužnici, který protéká rybníkem Rožmberk na Jindřichohradecku. Jeho kapacita se v úterý naplnila a voda začala odtékat i bezpečnostním přelivem.

Hladina Lužnice pod Rožmberkem by ale neměla dosáhnout úrovně padesátileté vody. Znamená to, že by se řeka nijak výrazně nevylila do měst, která podél Lužnice jsou. Týká se to především Veselí nad Lužnicí, Soběslavi a Plané nad Lužnicí. Po úterním večerním zasedání krajské povodňové komise to řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Na Moravě a ve Slezsku je nejvíc třetích stupňů na Dyji a na řece Moravě. Jednom třetí stupeň platí na řece Opavě v Děhylově, naopak Svratka v Židlochovicích během noci zmírnila na druhý stupeň. Ve východních Čechách platí nejvyšší už jen na Loučné v Dašicích na Pardubicku.

Na Labi zůstával nad ránem třetí povodňový stupeň v Mělníce, Litoměřicích, Ústí nad Labem a Děčíně. Hydrologové předpokládají, že dolní tok řeky od soutoku s Vltavou bude v důsledku dotoku nadále mírně stoupat. Na Labi v profilu Ústí nad Labem očekávají kulminaci na úrovni zhruba 1650 metrů krychlových za sekundu. Následné poklesy budou pozvolné, stejně tak na toku Moravy.

Rozsáhlé záplavy sužují Česko od soboty. Po vydatných deštích zasáhly zejména Moravu a Slezsko a také severovýchod a jih Čech. Na desítkách míst voda vystoupala na úroveň označovanou meteorology jako extrémní povodeň, vylila se i do větších měst.

Povodně si zatím vyžádaly tři lidské životy, dalších sedm lidí se pohřešuje. Policie při záplavách zaznamenala tři případy rabování a 17 přestupků proti krizovému zákonu, uvedl po úterním jednání krizového štábu ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).