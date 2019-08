Nacher vysvětluje, proč srovnával Čapí a Orlí hnízdo: Nadsázka, možná ironie? Nic bych v tom nehledal

Svoji návštěvu Orlího hnízda v Německu doprovodil poslanec Patrik Nacher (za ANO) těmito slovy: „Každý má svoje hnízdo. Dokonce i jednotlivé země. My máme Čapí a Němci měli (mají) Orlí…“ Jeho úterní příspěvek na facebooku nezůstal bez kritiky a on sám ho později přepsal. Server iROZHLAS se ho proto zeptal, proč něco takového vůbec napsal. „Měla to být možná nešikovná nadsázka spojující slovo hnízdo,“ řekl v rozhovoru. Praha 13:30 28. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Každý má svoje hnízdo. Dokonce i jednotlivé země. My máme Čapí a Němci měli (mají) Orlí…“ uvedl Patrik Nacher na facebooku | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Porovnáváte Čapí hnízdo a Orlí hnízdo, tím pádem i Andreje Babiše (ANO) a Adolfa Hitlera, jak napsali někteří uživatelé pod váš příspěvek?

Ne, v tomhle kontextu určitě ne. Kdo mě zná osobně, tak ví, že moji všichni předci kromě babičky a dědečka zahynuli v lágru v Treblinkách. Takže na to jsem celkem citlivý. Stejně tak jako na dneska tak populární znehodnocování soch a relativizaci toho jak, kdy, kde, kdo ukončoval druhou světovou válku. Byla to určitá nadsázka opírající se o to hnízdo, že jsem navštívil Orlí hnízdo. Byly tam zajímavé prvky, které mě zaujaly. Je spojeno s temnou minulostí a přitom to je dnes turistické centrum, kde se prodávají různé památeční předměty.

To, co se u nás dneska děje kolem Čapího hnízda... Pokud si dobře vzpomínám, tak Agrofert peníze vrátil, Andrej Babiš tu samou částku z čerpané dotace dal do své nadace na podporu matkám samoživitelkám. To znamená, že to měla být možná nešikovná nadsázka spojující slovo hnízdo, určitě to nemělo být propojení dvou osob. To nikdo nemyslel vážně. Přece na nadsázku nemají monopol jenom komentátoři a analytici. Mohl jsem lépe vysvětlit některé konotace, které mě zarazily, když jsem tam byl.

A někdo má Babiše...

Z vnějšku si ale Orlí a Čapí hnízdo nejsou moc podobné, když mluvíte o konotacích či podobnostech.

To vůbec není podobné, vizuální podobnost to nemá žádnou. U nás se často mluví o Čapím hnízdě, dělá se z toho neutišující permanentní kauza posledních let a prostě mi to v té chvíli s nadsázkou přišlo, že v Německu je Orlí hnízdo.

Chápu to dobře, že v Německu je kauza Orlí a v Česku Čapí hnízdo? Rád bych pochopil ten příměr.

Ne, v Německu to není kauza. V Německu mají Orlí hnízdo a snaží se vypořádat se svojí minulostí. My tady poslední tři roky debatujeme s Čapím hnízdem.

Čapí hnízdo je snaha vypořádat se s naší minulostí?

Teď mě chytáte za slovo. Prostě mi to v té chvíli, možná nevhodně, přišlo jako určitá nadsázka, možná ironie, kontrast, že jsem byl na Orlím hnízdu, v Česku je Čapí hnízdo, nic bych v tom nehledal. To, že se v tom někdo rejpe, potom naplňuje to, co jsem napsal v druhém statusu (pozn. red. upravený status, viz níže). Když napíšu o obsahových věcech, tak to takový zájem nevzbudí. A tady se v tom budou rejpat ti, kteří sami často mají přitažené srovnání, paralely a podobně.

‚Úchvatné a zároveň skličující‘

Nemyslíte si, že používání přirovnání s Orlím hnízdem, které bylo postaveno z peněz NSDAP, navštěvoval ho sám Adolf Hitler a sloužilo k setkávání nacistů, vyvolává právě tyto reakce?

To je možné, na druhou stranu, se podívejte, kdo, co a k čemu přirovnává. Když někdo vyčistí sochu, tak dostane přívlastek Prahy 6, že je to ruský troll a podobně. A to má také spojitost s druhou světovou válkou. Tam je ta spojitost s minulostí také. Ten kdo mě zná osobně a rodinu, tak ví, že na tyto věci jsem citlivý.

Nejsem dogmatik a člověk zabedněný, který by nevnímal sebereflexi, napsal jsem to v nějaké náladě, konstelaci a vnímání. Ale to, že se to potom druhotně šíří a používá jako kladivo ‚tak a teď jsme nachytali a teď z toho budeme těžit tři, čtyři dny‘, o tom já mluvím.

Bylo to nekorektní?

Teď narážíte, na to, že se věnuji politické korektnosti. Nevím. Když pak vidím reakce nejen na tohle, ale když píšu o jiných věcech a někdo, jenom protože jsem za ANO, tak mi začne psát vulgárně, nebo agresivně věci typu trpaslík, mrňous, pošle písničku od Vondráčkové ‚Proč nejsem větší?‘ a podobně, tak stejní novináři se tomuto nevěnují. Urážet někoho, že je malý, je stejné jako urážet někoho kvůli sexuální orientaci, pohlaví, nebo barvě pleti. Je to věc, kterou člověk neovlivní. Je zajímavé, že se toho někdo nechopí.

Praktiky šmejdů

Přijde vám, že se například o téma takzvaných šmejdů nikdo nezajímá, jak jste si postěžoval v později upraveném příspěvku? V červnu například Česká televize uveřejnila televizní dokument Obchod s důvěrou.

Neřekl jsem, že nikdo. Vnímám kontrast mezi tím, že když vyvíjím snahu, nebo se něco snažím řešit, tak je těžké to dostat do sdělovacích prostředků. Když člověk napíše nadsázku, ať už šikovnou, nešikovnou, to je jedno, tak se šíří rychlostí blesku. To, že na to reagovali komentátoři a novináři, kteří na obsahové věci nereagují, tak to potvrdilo.

Jaké jsou nové finty šmejdů, jak píšete?

Spojil jsem s detektivem, s člověkem, který je pronásleduje. Identifikujeme několik nových strategií, které šmejdi mají. Nejsou to předváděcí akce, je to obchodování přes internet, inzerce různých produktů, třeba zdravotnické jako pomůcky na zlepšení sluchu, zraku.

Pomůcky jsou nefunkční, nebo předražené?

Nefungují, jak je proklamováno. Je otázka, jestli nejde o klamavá reklamu. Ani už tak nejde o velkou částku, ale o menší částky. Proto jsou finty hůř rozpoznatelné. Jde třeba o brýle na základě vojenské technologie, které zlepší zrak o 290 procent a podobné nesmysly.

Zlepšilo se to řekněme za posledních pět let, snížil se objem výrobků?

Zlepšilo se to, že šmejdi nepodvádí lidi na viditelných předváděcích akcích. Ale o to jsou šmejdi sofistikovanější. Dělají to nenápadněji, strategičtěji. Dám příklad šmejdů telefonních, kteří vám nabídnou léky, ale nikoli hned napoprvé. Nejdřív udělají monitorovací rozhovor, jak se chováte, čím platíte, vypadá to jako průzkum. Po třech týdnech zavolají, poděkují, že jste jim věnoval 10-15 minut a něco vám jako dárek pošlou. Když to člověk převezme, tak se zavazuje k odběru dalších výrobků za peníze.